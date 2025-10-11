Em út của Anh Trai Say Hi sau 1 năm bước ra từ chương trình

Captain Boy tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình. Anh từng tham gia một số cuộc thi như Giọng hát Việt nhí 2015, King of Rap 2020, Rap Việt mùa 3. Tại Rap Việt, anh ghi dấu ấn với hình ảnh năng động, sở hữu giọng hát hay và tư duy âm nhạc mới mẻ.

Dừng chân đầy tiếc nuối tại chương trình này, Captain Boy gây ấn tượng khi đến với Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên, trở thành em út của chương trình. Anh được đánh giá là chàng trai đa tài khi có khả năng hát, rap, sáng tác, vũ đạo và chơi nhạc cụ.

Nam nghệ sĩ trẻ đã góp công lớn vào sự thành công của bản hit You, Chân Thành… Ngoài ra, màn thể hiện nhảy freestyle battle của Captain Boy cũng để lại ấn tượng lớn đối với công chúng.

Captain Boy là em út đa tài của "Anh trai say hi" mùa 1.

Nam rapper chia sẻ, hành trình tại Anh Trai Say Hi đã thay đổi bản thân anh rất nhiều. Từ một cậu nhóc khá nhút nhát, giờ đây Captain Boy đã mạnh dạn hơn và mở lòng cho phép mình thử sức ở nhiều lĩnh vực mới.

Bước ra khỏi cuộc thi, Captain Boy trình làng MV debut có tên Ừ Thì Chia Tay. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Tháng 6/2025, anh tiếp tục ra mắt Ai Lớn Cũng Phải vào đúng dịp sinh nhật của mình. Ở những dự án cá nhân, anh luôn cho thấy sự toàn năng của mình khi tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện ca khúc.

Tròn 1 năm bước ra khỏi Anh Trai Say Hi, Captain Boy thông báo sẽ tổ chức mini concert đầu tiên có tên Mặt Chạm Mặt. Đây là cột mốc mới cho hành trình hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp của nam nghệ sĩ sinh năm 2003.

Captain Boy trưởng thành sau 1 năm bước ra "Anh trai say hi".

Theo giọng ca trẻ, anh mong muốn có một sân khấu riêng được trình diễn cho fan, gửi lời biết ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là lời hứa với FC của mình.

"Tôi đã luôn mong có ngày này, giờ là lúc bản thân được bộc bạch hết với khán giả. Một sân khấu riêng để thể hiện, một cơ hội để được đáp lại tấm chân tình, một lời cảm ơn được trực tiếp nói ra, tôi thực sự rất háo hức. Có nhiều điều bất ngờ, nhiều món quà nữa mình gửi đến mọi người”, nam rapper tâm sự.

Mini concert Mặt Chạm Mặt sẽ diễn ra vào 29/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.