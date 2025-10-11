Thái độ của Phạm Quỳnh Anh với chồng cũ Quang Huy

Chiều 10/10, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt E.P mới, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài. Bên cạnh những chia sẻ về sản phẩm mới, Phạm Quỳnh Anh đã có những lời tâm sự chân thành và thẳng thắn khi nhắc về chồng cũ, nhạc sĩ Quang Huy cùng quãng thời gian định hình sự nghiệp của cô tại công ty Wepro.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy thuở mặn nồng

Khi nhận được câu hỏi về sự khác biệt giữa vai trò một nghệ sĩ được bao bọc tại Wepro ngày trước và một Phạm Quỳnh Anh tự chủ, quán xuyến mọi việc của hiện tại, nữ ca sĩ đã không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình dành cho chồng cũ. Phạm Quỳnh Anh cho biết rằng chính những năm tháng được rèn giũa dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Quang Huy đã cho cô một nền tảng vững chắc, giúp cô không hề bỡ ngỡ khi tự bước đi trên con đường riêng.

Phạm Quỳnh Anh lần hiếm hoi nói về chồng cũ Quang Huy

Phạm Quỳnh Anh thẳng thắn chia sẻ: "Đúng là khoảng thời gian trước đây Quỳnh Anh là ca sĩ thuộc công ty Wepro, và khi đấy chỉ thuần là công việc ca sĩ thì mình không phải lo tất cả những công việc như hiện tại. Thế nhưng phải nói rằng, đấy chính là một khoảng thời gian mà Quỳnh Anh biết ơn vô cùng. Bởi vì cho dù ở vai trò là nghệ sĩ nhưng mình cũng được học rất là nhiều. Cụ thể là anh Quang Huy là người đã dẫn dắt và dạy dỗ cũng như là chỉ bảo Quỳnh Anh rất là nhiều trong quá khứ để có thể hoàn thiện những kỹ năng không chỉ là nghệ sĩ."

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng, chính nhạc sĩ Quang Huy đã tạo điều kiện để cô được va chạm với nhiều công việc hậu trường như quản lý nghệ sĩ hay tiếp xúc với ê-kíp, chứ không chỉ đơn thuần là đứng trên sân khấu. Cô trân trọng ví Wepro như một ngôi trường đặc biệt đã dạy cho mình những bài học thực tế vô giá mà không sách vở nào có được.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng, chính nhạc sĩ Quang Huy đã tạo điều kiện để cô được va chạm với nhiều công việc hậu trường như quản lý nghệ sĩ hay tiếp xúc với ê-kíp

"Đấy là một cái nơi mà Quỳnh Anh nghĩ rằng không có ngôi trường nào dạy tất cả các môn đấy cả. Chính vì thế mà Quỳnh Anh đã được tích lũy nhiều năm cho những kỹ năng đó, để ngày hôm nay khi mà có thể tự bước đi, tự làm công việc của mình thì hầu như là em không bị bỡ ngỡ bất kỳ một việc gì hết” - Phạm Quỳnh Anh chia sẻ thêm.

Cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Quang Huy từng là một trong những câu chuyện đẹp của showbiz Việt, kéo dài 16 năm từ khi cô là một ca sĩ trẻ đầu quân cho công ty của anh. Họ yêu nhau 10 năm trước khi về chung một nhà vào năm 2012. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2018, Quang Huy chính thức xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi", để lại nhiều tiếc nuối và kéo theo không ít ồn ào.

Cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Quang Huy từng là một trong những câu chuyện đẹp của showbiz Việt, kéo dài 16 năm

Thời điểm đó, cuộc ly hôn của họ trở thành tâm điểm của truyền thông với hàng loạt tin đồn, trong đó nổi bật nhất là nghi vấn có sự xuất hiện của người thứ ba. Dư luận liên tục đồn đoán, thậm chí réo tên một số nữ nghệ sĩ, khiến những người trong cuộc phải đối mặt với áp lực nặng nề. Giữa tâm bão, Phạm Quỳnh Anh từng bật khóc trong một sự kiện vì cảm thấy ngột ngạt, chỉ mong muốn giữ sự bình yên cho các con. Ít lâu sau, cô cũng đã lên tiếng xác nhận rằng trong giai đoạn căng thẳng của hôn nhân, chồng cũ có một mối quan hệ khác, nhưng cô đã chọn cách giải quyết nội bộ để tránh làm tổn thương con trẻ.

Sự nghiệp của Phạm Quỳnh Anh vẫn đang phát triển tốt, cô viên mãn bên hạnh phúc mới và người con gái thứ ba

Vượt qua giai đoạn ly hôn sóng gió, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy vẫn hành xử văn minh, cùng nhau chăm sóc các con. Hiện tại, sự nghiệp của Phạm Quỳnh Anh vẫn đang phát triển tốt, cô viên mãn bên hạnh phúc mới và người con gái thứ ba. Trong khi đó, Quang Huy tập trung cho công việc và duy trì quan hệ bạn bè tốt đẹp với vợ cũ.

Cách Phạm Quỳnh Anh nhắc về quá khứ và người cũ cho thấy sự trưởng thành của người phụ nữ. Không né tránh hay oán trách mà xem những sóng gió và cả những bài học quý giá từ Quang Huy là một phần không thể thiếu, tạo nên một Phạm Quỳnh Anh độc lập, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết của hiện tại.