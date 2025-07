Ngày 8/7 vừa qua, Nicki Minaj bất ngờ khuấy đảo MXH, 1 tay khơi mào “thế chiến làng rap": mới với một chuỗi bài đăng ẩn ý nhắm đến Megan Thee Stallion, Jay-Z cùng Roc Nation. Nữ rapper cũng “tiện tay” đá xoáy kỳ phùng địch thủ Cardi B. Mọi chuyện bắt nguồn từ một thông tin tưởng chừng không liên quan đến Nicki: một vụ kiện dân sự liên quan đến Megan và công ty quản lý Roc Nation vừa được tòa liên bang Mỹ chấp thuận đưa ra xét xử.

Nicki Minaj bất ngờ khuấy đảo MXH, 1 tay khơi mào “thế chiến làng rap", kéo cả 1 đống người vào cuộc

Trước đó, vào ngày 2/7, Thẩm phán Gregory H. Woods của Tòa án Quận Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết về việc liệu vụ kiện do Emilio Garcia - một cựu nhiếp ảnh gia từng được Megan Thee Stallion thuê - chống lại nữ rapper và công ty quản lý Roc Nation có đủ điều kiện được đưa ra xét xử hay không.

Theo đơn kiện, Emilio đã cáo buộc cô và ekip Roc Nation đã tạo ra môi trường làm việc độc hại, có tính gợi dục cao, khiến anh chịu tổn thương tâm lý. Người này tiết lộ đã bị nhốt trong chiếc xe đưa đón nghệ sĩ tới các tụ điểm show, và buộc phải chứng kiến cảnh “thân mật” giữa Megan và 1 người phụ nữ khác. Sau sự việc, anh cho biết mình bị phân biệt đối xử và sa thải không lý do chính đáng.

Megan Thee Stallion bị cáo buộc quấy rối tình dục 1 cựu nhiếp ảnh

Thẩm phán Woods quyết định cho phép tiếp tục xem xét khiếu nại chính liên quan đến môi trường làm việc thù địch, cụ thể là sự việc mang tính chất quấy rối tình dục mà Garcia đề cập. Tuy nhiên, tòa bác bỏ các cáo buộc còn lại, bao gồm: khiếu nại về hành vi trả thù, các cáo buộc môi trường làm việc thù địch bổ sung, hành vi hỗ trợ – tiếp tay và vi phạm về tiền lương làm thêm giờ.

Nicki không bỏ lỡ cơ hội để tung đòn “chí mạng", liên tục đăng story kèm caption: “Luật Megan à? Nghiệp chướng thì có!”, cùng loạt ảnh động châm biếm về việc Megan ra tòa. Đáng chú ý, luật Megan từng được Nicki đề cập đến trong bản diss Big Foot nhắm đến nữ rapper cùng tên.

Nicki khơi mào cuộc chiến làng rap khi bình luận đá xéo Megan

Không dừng lại ở đó, Nicki còn “chỉ mặt điểm tên” Jay-Z với chuỗi tweet dài, xoay quanh vụ kiện cha con tai tiếng của Rymir Satterthwaite - người từ lâu tuyên bố mình là con trai ruột của Jay-Z. Nicki đăng lại thông tin này cùng lời mỉa mai về sự im lặng của truyền thông, ẩn ý nam rapper đã dùng quyền lực để thao túng báo chí, ngăn chặn sự việc lây lan rộng: “Vụ này mà dính đến tôi là người ta đã kéo nhau đòi hủy hoại rồi.”

Nicki đăng lại hình ảnh châm biếm của 50 Cent - người đã luôn mỉa mai Jay-Z từ ngày xưa

Đỉnh điểm, nữ rapper tuyên bố Jay-Z đang “mang nghiệp” vì còn nợ cô 100 - 200 triệu đô (khoảng 2700 - 5400 tỷ đồng) qua những thương vụ âm nhạc, tour diễn ngày xưa. Cô cho rằng Roc Nation - công ty do Jay-Z sáng lập - đã ngầm phá hoại sự nghiệp của mình bằng cách thao túng tour diễn, hợp đồng quảng cáo và cả cách người ta bàn tán cô trên MXH. Nicki chia sẻ: “Các người hủy hoại cả hip-hop, bóng rổ, mạng xã hội và cả sân khấu âm nhạc luôn rồi”.

Cô tố Jay-Z đang nợ mình khoản tiền lớn, lên đến 100 - 200 triệu đô

Lời chia sẻ của Nicki nói lên chính Jay-Z và đội ngũ Roc Nation đã ưu ái Megan, đồng thời tìm cách cấm cửa Nicki trong nhiều hoạt động nghệ thuật - điều đã được cô ám chỉ nhiều lần trong quá khứ nhưng chưa bao giờ mang tính trực diện như bây giờ.

Không đề cập trực tiếp đến Cardi B, nhưng Nicki được cho là đã mỉa mai khi đăng một dòng trạng thái: “Bảng xếp hạng Spotify trông đáng sợ ghê… Mới tuần trước còn thấy ổn lắm mà?”. Dân tình tin rằng Nicki đang “đá xoáy” đến single mới phát hành của Cardi B - Outsite, hiện đang tụt hạng thê thảm. Một lần nữa, sóng mạng trở thành chiến trường giữa 2 FC Barbz và Bardi Gang.

Nicki được cho là "giận cá chém thớt", đá xoáy sang cả Cardi

Trước làn sóng tranh cãi dâng cao, Cardi B đã lên tiếng với thái độ giận dữ: “Im miệng giùm cái. Ra ngoài ăn tối, đi shopping, đi dạo công viên, sống cho tử tế vào đi. Bớt online lại. ĐỦ RỒI ĐÓ!”. Không cần gắn thẻ hay nói tên, khán giả vẫn biết rõ ai là người cô đang nhắm tới.

Cardi B lên 1 loạt dòng trạng thái ẩn ý, chỉ gần 20 phút sau khi Nicki khiến MXH chao đảo

Đối với những netizen thuộc phe trung lập, họ cho rằng Nicki ngày càng phiền nhiễu, tạo đủ chiêu trò để gây chú ý, ngồi không cũng tự “giật mình” và làm loạn. Họ chê bai Nicki cũng flop không kém Megan và Cardi B nên cô cũng đang có hành vi “ké fame” từ những đồng nghiệp cũ. Trớ trêu thay, cộng đồng mạng công kích ngược lại Nicki vì cả chồng và anh trai đều là tội phạm tình dục, thế mà nữ rapper đình đám lại mỉa mai việc Megan quấy rối tình dục tay nhiếp ảnh Emilio.

Nicki Minaj và Cardi B vốn là “kẻ thù truyền kiếp” trong giới nữ rapper. Cả hai từng ẩu đả tại sự kiện New York Fashion Week 2018, sau hàng loạt tranh cãi xoay quanh việc ai là người thật sự thống trị nữ rap, ai đạo nhái ai. Mâu thuẫn càng trầm trọng hơn khi Cardi B dường như được truyền thông và nhiều nhãn hàng ưu ái hơn vào thời điểm đó.

Drama giữa Nicki và Cardi khởi phát từ đêm New York Fashion Week 2018

Vài năm trước, dù cho Cardi B bùng nổ hơn về mặt nhạc số qua loạt bản hit Bodak Yellow, I Like It, WAP… nhưng trình độ của cô nàng vẫn luôn bị chê cười không dứt. Cardi B bị gán mác “ghost writer” (rapper không biết viết lời) ngay từ khi bước chân vào showbiz, là một nghệ sĩ bất tài vì nổi tiếng do được người khác dọn đường.

Tầm ảnh hưởng của ngôi sao Super Bass phủ sóng khắp mọi mặt trận âm nhạc, thậm chí kèn cựa trực tiếp với những nam rapper khác. Quy luật ngầm trong giới từ bao lâu nay không cho phép bất kỳ nữ rapper nào xưng vương toàn cõi Hip-hop. Nhiều người tin rằng đế chế của Nicki Minaj sẽ ít nhiều làm xáo trộn cán cân làng rap thế giới. Theo nguồn tin thân cận trong giới, Cardi B được nhắm đến như một “con gà công nghiệp” của các ông lớn ngành giải trí nhằm hạ bệ Nicki Minaj, ngăn chặn sự bùng nổ của cô trong thị trường âm nhạc.

Dù có ra sao, Nicki vẫn là nữ hoàng rap của làng nhạc thế giới

Trong khi đó, Megan Thee Stallion từng hợp tác với Nicki trong Hot Girl Summer (2019) và được xem như “đàn em kế cận” của Nicki. Ở thời điểm đó, việc 1 tân binh được hợp tác với tên tuổi lớn như Nicki là 1 cơ hội vàng. Tuy nhiên, đến năm 2020, Megan bất ngờ xuất hiện cùng Cardi trong siêu hit WAP. Kể từ đó, Nicki âm thầm hủy theo dõi Megan và từ chối đề cập đến cô, fan của Nicki cũng quay lưng hoàn toàn. Họ coi Megan là người “phản bạn”, “đâm sau lưng” Nicki để chạy theo danh tiếng.

Việc 1 tân binh như Megan được hợp tác với tên tuổi lớn như Nicki là 1 cơ hội vàng

Jay-Z và Roc Nation - công ty quản lý của Megan - trong mắt Nicki, lại chính là đầu mối thao túng tất cả: push Megan và Cardi B lên và làm lu mờ tiếng nói của cô trong ngành công nghiệp. Đáng chú ý, Nicki lại có quan hệ vô cùng thân thiết với Beyoncé ngoài đời, nên hành động chĩa “mũi dùi” tới ông xã của “Ong Chúa” khiến dân tình không khỏi khó hiểu.