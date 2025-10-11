Negav công khai tình cảm với 1 Em Xinh

Tối 11/10, Anh Trai Say Hi mùa 2 phát sóng tập 3, chính thức bước sang Live Stage 2. Trước đó, 30 Anh Trai đã được chia vào lần lượt 4 đội lớn của Karik, B Ray, Negav và buitruonglinh. Từ đây, 4 đội sẽ chia thành 8 nhóm nhỏ, thể hiện 8 ca khúc mới. Nhóm nhỏ của Negav gồm các thành viên Hải Nam, Cody Nam Võ và Dillan Hoàng Phan biểu diễn ca khúc Đa Nghi. Negav thể hiện khả năng làm nhóm trưởng, đề ra ý tưởng bài hát và concept được cả đội ủng hộ.

Đa Nghi - Live Stage 2 Anh Trai Say Hi mùa 2: Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan

Tiết mục Đa Nghi có màu sắc tươi sáng, chủ đề tình yêu “gà bông” kẹo ngọt. Team Negav biến sân khấu thành sàn nhảy audition những năm 2000s, concept Y2K hút mắt. Nhóm vừa thể hiện rap - hát vừa trưng trổ vũ đạo. Có đến 2 “cỗ máy nhảy” là Cody Nam Võ và Dillan Hoàng Phan, tiết mục lần này được xem là sở trường cho team Negav. Trước khi bắt đầu trình diễn, nhóm Đa Nghi còn chơi lớn mời đến Em Xinh Pháo, diễn vai bạn gái ghen tuông của Negav.

Sân khấu concept Y2K

Nhóm vừa thể hiện rap - hát vừa trưng trổ vũ đạo

Tiểu phẩm diễn ra trong không gian quán nét, nơi các Anh Trai là nhóm bạn đang đánh game, bất ngờ Pháo “ập đến” bắt ghen Negav. Cô nàng truy vấn từng người Negav nhắn tin, nhưng oái oăm là không có cô gái nào, chỉ toàn anh em cùng nhóm game. Tiểu phẩm trẻ trung, hài hước bám theo câu chuyện chủ đạo của ca khúc Đa Nghi. Đến cuối cùng, Negav phải thốt lên với Pháo rằng “sao em đa nghi thế, anh yêu em mà”. Màn công khai tình cảm bất ngờ này khiến fan phấn khích.

Pháo “ập đến” bắt ghen Negav

Negav phải thốt lên với Pháo rằng “sao em đa nghi thế, anh yêu em mà”

Trở lại lần 2 với Anh Trai Say Hi, Negav tập trung vào việc phối hợp với các anh em làm nhạc, tập chương trình. Live Stage 1, Negav có verse rap viral trong ca khúc chiến thắng Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Ở Live Stage 2, nam rapper làm đội trưởng. Tiết mục Đa Nghi kết hợp nhiều yếu tố, tiểu phẩm tỏ tình với Pháo nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận rôm rả trên MXH.