Ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc không thiếu những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn ngoại hình trong trẻo, xinh xắn hợp gu đại chúng. Nhưng, nổi bật giữa rừng hoa đó là những "chú cừu đen" - những cô gái vượt chuẩn sắc đẹp và những gì xã hội đặt ra cho phái nữ. Những cô gái này thường không tuân theo hình mẫu lý tưởng ngọt ngào, nhu mì mà toát lên vẻ gai góc, sexy hơn.

Ở thời điểm hiện tại, định kiến đã được nới lỏng, tạo điều kiện cho nhiều nhóm nhạc hay nghệ sĩ solo có thể thỏa sức vùng vẫy với cá tính, phong cách âm nhạc và ngoại hình. Trước khi Kpop có Hwasa, Sunmi, Jessie… thì Gain (Brown Eyed Girls) đã tung hoành khắp mặt trận âm nhạc và truyền thông xứ Hàn một thời.

Idol nữ góp phần tiên phong concept quyến rũ ở Kpop, khiến cả nhóm đóng băng suốt 4 năm

Gain, tên thật là Son Gain, sinh năm 1987, là một trong những cá tính và gương mặt mang tính biểu tượng của Kpop gen 2. Cô ra mắt năm 2006 với tư cách là em út nhóm Brown Eyed Girls (BEG) cùng 3 chị lớn là JeA, Narsha, Miryo và Gain. Không giống với xu hướng "thanh thuần - đáng yêu" lúc bấy giờ, Brown Eyed Girls đến với làng nhạc xứ củ sâm với định hướng khác biệt: trưởng thành, mạnh mẽ và phóng khoáng. Dù khởi đầu khá trầm lắng, nhóm vẫn kiên trì theo đuổi chất nhạc riêng, tập trung vào khả năng vocal, trình diễn và thần thái sân khấu hơn là ngoại hình.

Brown Eyed Girls đến với làng nhạc xứ củ sâm với định hướng khác biệt: trưởng thành, mạnh mẽ và phóng khoáng

Bước ngoặt đến vào năm 2009 khi nhóm tung ra bản hit Abracadabra . Ca khúc này không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn làm bùng nổ văn hóa "viral choreography" nhờ vũ đạo lắc hông cực hot lúc bấy giờ. Người người nhà nhà đều cover lại, giai điệu gây nghiện len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau đó, BEG thành công liên tiếp với Sign, Sixth Sense, Cleansing Cream.

Gain, với đôi mắt sắc lẹm và phong thái quyến rũ, trở thành gương mặt đại diện cho phong cách sexy gen 2 - khác xa kiểu "gợi cảm ngây thơ" hay "rẻ tiền", mà là sự quyến rũ mang tính nghệ thuật, táo bạo, tràn đầy tự tin. Gain còn góp phần thay đổi cách nhìn về idol nữ trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc: phụ nữ cũng có thể chủ động nói về ham muốn, tình yêu và quyền tự do cơ thể qua âm nhạc. Cách cô thể hiện thông điệp này được đánh giá là không hề phản cảm, mà là dũng cảm, đặt nền móng cho thế hệ nữ nghệ sĩ trẻ sau này như Hyuna, Sunmi hay Hwasa

Gain còn góp phần thay đổi cách nhìn về idol nữ trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc

Năm 2010, Gain phát hành mini album đầu tay Step 2/4 , với ca khúc chủ đề Irreversible. Sản phẩm này mang phong cách tango kết hợp nhạc điện tử, là một cú hit lớn, chứng minh rằng cô không chỉ là idol mà còn là nghệ sĩ solo tiềm năng. Những bước nhảy nóng bỏng, biểu cảm đa dạng, đặc biệt là ánh mắt và cách kể chuyện qua vũ đạo giúp Gain được khen ngợi là "một trong những nữ nghệ sĩ solo có phong cách trình diễn nghệ thuật đỉnh nhất Kpop".

Thành công của Irreversible mở đường cho loạt sản phẩm khác như Bloom, Truth Or Dare và Paradise Lost . Ca khúc Bloom có thể xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ idol. MV này gây bão vì mô tả chân thực về cảm xúc và thể xác của một người phụ nữ khi trải qua tình yêu đầu tiên, thứ từng bị coi là "vùng cấm" trong Kpop. Nhưng thay vì bị phản đối, Bloom nhận được hàng loạt lời khen từ giới chuyên môn, được xem như tuyên ngôn nữ quyền đầy táo bạo.

Gain - Bloom

Sau chuỗi thành công vang dội, Gain bắt đầu mở rộng hoạt động sang diễn xuất và chương trình truyền hình. Cô từng gây chú ý khi tham gia show We Got Married cùng Jo Kwon (2AM), tạo nên một trong những "cặp đôi ảo" nổi tiếng nhất thời đó. Ngoài ra, Gain còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như The Huntresses, Love Forecast … hay cả thời trang và nhạc kịch

Năm 2019, Brown Eyed Girls đã tổ chức một cuộc họp fan hâm mộ để chào mừng việc phát hành album mới nhất có tựa đề Revive . Trong buổi diễn này, thành viên Gain đã tiết lộ lý do cả nhóm tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 4 năm qua là do cô muốn có thời gian riêng cho bản thân. Cô liên tục trì hoãn vì suốt sự nghiệp ca hát, cô chưa từng có một kỳ nghỉ dài thực thụ nào. Dù vậy, nhóm không thể quảng bá album lần này cũng bởi vì Gain.

Gain đã tiết lộ lý do cả nhóm tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian 4 năm qua là do cô muốn có thời gian riêng cho bản thân

Sử dụng chất gây nghiện bị showbiz tẩy chay, 2000 ngày không ai mời đi hát

Sau giai đoạn đỉnh cao kéo dài từ 2014 đến 2016, Gain bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức rõ rệt. Lịch trình dày đặc cùng áp lực duy trì hình tượng hoàn hảo khiến cô gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ và tâm lý. Từ năm 2017, người hâm mộ nhận thấy Gain dần rút khỏi các hoạt động nhóm lẫn solo, hiếm khi xuất hiện trên truyền hình. Nhiều lần, cô công khai thừa nhận bản thân bị rối loạn lo âu và mất ngủ kinh niên, phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài.

Gain từng gây chú ý khi nói rằng một người bạn của bạn trai (báo chí nhắc đến Joo Ji Hoon là bạn trai lúc đó) có gợi ý cô thử marijuana (cần sa) để chữa trầm cảm/khó ngủ; sau đó cô bị cơ quan điều tra thẩm vấn liên quan đến phát ngôn này. Đây là sự kiện gây tò mò trên MXH và báo Hàn đã đưa tin.

Gain từng gây chú ý khi nói rằng một người bạn của bạn trai có gợi ý cô thử marijuana (cần sa)

Đến tháng 7/2021, cảnh sát Hàn Quốc chính thức thông báo Gain bị điều tra vì sử dụng propofol trái phép trong thời gian dài. Theo kết quả xác minh, cô đã nhiều lần tiêm propofol tại các cơ sở y tế tư nhân mà không có chỉ định hợp pháp, kéo dài từ tháng 8/2019 đến thời điểm bị điều tra. Sau quá trình xét xử, Gain thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ hối lỗi và cho biết mình làm vậy trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tòa án sau đó tuyên phạt tiền án hành chính, thay vì án tù, với lý do cô hợp tác điều tra và không có tiền sử phạm pháp.

Từ đó cho đến nay, tính từ khoảng thời gian bị lọt vào tầm ngắm của giới chức trách, Gain đã không hoạt động nghệ thuật được hơn 6 năm. Cô bị cả showbiz tẩy chay bởi khán giả đại chúng luôn có cái nhìn khắt khe đối với những người nổi tiếng sa đọa vào những tệ nạn. Cuối 2024, có tin đồn cô nàng rục rịch comeback sau đợt "ở ẩn" nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Tuy vậy, dù vụ sử dụng propofol từng khiến danh tiếng Gain bị tổn hại, phong cách âm nhạc và tầm ảnh hưởng của nữ idol vẫn là điều không ai có thể phủ nhận.