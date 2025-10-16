Không cản nổi Phương Mỹ Chi

Mới đây, bảng xếp hạng Top 10 Influencers có tương tác nhiều nhất tháng 9/2025 do Kompa công bố đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo số liệu đưa ra, Phương Mỹ Chi dẫn đầu đoàn đua, sở hữu lượt tương tác cao nhất với hơn 11 triệu điểm. Đặc biệt hơn, cô nàng gen Z vượt mặt cả 2 tên tuổi lớn là Sơn Tùng và Đức Phúc để nắm giữ ngôi vương. Phương Mỹ Chi còn gây sốc khi là gương mặt nữ duy nhất nằm trong BXH, chứng minh thế trận Vpop đang chứng kiến sự trỗi dậy của nghệ sĩ nữ.

Phương Mỹ Chi dẫn đầu đoàn đua, sở hữu lượt tương tác cao nhất với hơn 11 triệu điểm

Nhờ tàn dư của Em Xinh Say Hi vẫn âm ỉ, Quán quân Phương Mỹ Chi vẫn có độ thảo luận cao bậc nhất show, đặc biệt khi MV sân khấu Ếch Ngồi Đáy Giếng viral “bật nóc” trên đường đua YouTube. Tiết mục có độ tăng trưởng view cao nhất Vpop trong nhiều ngày, trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất Em Xinh, cũng như cao thứ 5 Vũ trụ Say Hi với hơn 40 triệu mắt xem.

Ngoài ra, concert Em Xinh D-1 tại TP.HCM cũng giúp Phương Mỹ Chi liên tục hâm nóng tên tuổi. Với 7-8 lần drop beat, Ếch Ngồi Đáy Giếng được ví như Walk phiên bản Em Xinh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hơn thế nữa, Phương Mỹ Chi còn giành vị trí đầu tiên liên tiếp từ tháng 6, chặn đứng Sơn Tùng ngoạn mục. Điều này càng chứng minh sức hút không tưởng của đại diện nghệ sĩ gen Z Việt.

Ếch Ngồi Đáy Giếng được ví như Walk phiên bản Em Xinh khiến người hâm mộ vô cùng thích thú

2025 chính xác là năm của Phương Mỹ Chi khi cô nàng đã phủ sóng mọi trang thông tin, MXH từ tháng 1 đến giờ. Bắt đầu từ Wrapped Miền Tây - phát động chuỗi Top 1 Trending của nữ ca sĩ trẻ. Cô nàng biến hoá đa dạng lĩnh vực khi đá chéo sân sang mảng diễn xuất qua vai nữ chính bộ phim Nhà Gia Tiên . Sản phẩm điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp đã đạt 240 tỷ, giúp Phương Mỹ Chi lọt top diễn viên trăm tỷ của showbiz.

Đến tháng 5, Chị Bảy ghi danh vào 2 cuộc thi lớn là Em Xinh Say Hi và Sing! Asia 2025 . Bay đi bay về để ghi hình song song 2 show, ấy thế mà cô nàng vẫn thể hiện tốt khả năng hát - nhảy - trình diễn, phong độ vô cùng ổn định từ đầu mùa giải. Nếu Em Xinh Say Hi là cơ hội để nữ ca sĩ mở khoá thêm các kỹ năng nghệ thuật, học hỏi cách teamwork thì Sing! Asia 2025 là nơi Phương Mỹ Chi đánh thức cá tính âm nhạc qua lăng kính khác - một Phương Mỹ Chi vẫn giữ được chất “cô bé dân ca” nhưng lại tiếp cận tới xu thế hiện đại hơn.

Nữ ca sĩ giành ngôi Quán quân Em Xinh

Dù chỉ dừng lại ở vị trí Quý quân nhưng Phương Mỹ Chi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ở sân chơi Sing! Asia. Các video trình diễn của cô thu về lượt xem lớn nhất trong tổng số các thí sinh. Lượt bình chọn trên Weibo cũng đoạn tầng với các tiết mục khác. Đặc biệt, giọng hát cá heo viral ầm ầm không chỉ trong nước mà còn chạm tới các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Malaysia. Sau hành trình Em Xinh kéo dài gần 3 tháng, Phương Mỹ Chi xuất sắc giành chức vô địch một cách thuyết phục.

Dù chỉ dừng lại ở vị trí Quý quân nhưng Phương Mỹ Chi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ở sân chơi Sing! Asia

2 cột mốc ấn tượng không kém mà không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được chính là Phương Mỹ Chi 2 lần biểu diễn tại A50 và A80. Ở Đại lễ 30/4, Chị Bảy bắt tay với Double2T, đem đến ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh , thổi vào đó hơi thở trẻ trung hơn nhờ verse rap do Double2T thể hiện. Bộ đôi là 2 trong số những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất vinh dự góp mặt trong một sự kiện lớn như vậy.

Ở Đại lễ 30/4, Chị Bảy bắt tay với Double2T, đem đến ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh

Sang đến Đại lễ 2/9, Phương Mỹ Chi đứng chung hàng ngũ với các đàn anh đàn chị lớn như Dương Hoàng Yến, Erik, Đức Phúc, Hoàng Bách…Giữa không khí trang nghiêm và hùng tráng Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời vang lên như một ngọn lửa truyền cháy bừng, đưa khán giả đi từ niềm tự hào đến xúc động. Giai điệu vừa mang tính truyền thống, vừa thấm đẫm tinh thần hiện đại giúp ca khúc trở thành điểm chạm đến hàng triệu trái tim hướng về Tổ quốc.

Phương Mỹ Chi đứng chung hàng ngũ với các đàn anh đàn chị lớn ở Đại lễ 2/9

Sở hữu lượng fan đông đảo, âm nhạc vui tai, mảng miếng hài hước và đời tư trong sạch, Phương Mỹ Chi đang từng bước củng cố vị thế của một nghệ sĩ trẻ tiêu biểu cho thế hệ gen Z Việt, những người gánh vác trọng trách phát huy, lan tỏa và quảng bá những giá trị văn hoá - nghệ thuật - lịch sử của nước nhà tới phạm vi quốc tế. Và với đà bật như này, có lẽ khó có một gương mặt cùng lứa đủ sức để cản bước Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại.