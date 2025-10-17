Giới rap khiến trật tự nhạc Việt đảo lộn

Rhymastic chưa ngồi ấm chỗ ở vị trí dẫn đầu top trending đã bị Obito và Richie D. ICY vượt mặt. Theo thống kê của trang kworb, bản rap Panorama của Obito và Richie tăng 2 bậc, vươn lên dẫn đầu top trending. Panorama là sự bất ngờ của rap Việt nói riêng và nhạc Việt nói chung, khi ra mắt không rầm rộ như các đối thủ, song âm thầm bứt phá.

Obito và Richie D. ICY giúp rap duy trì thế thống trị ở top trending.

Cạnh tranh khốc liệt

Từ đầu năm, đây là giai đoạn nhạc Việt có sự cạnh tranh gắt gao nhất ở đường đua thịnh hành âm nhạc. Trước đó, những sản phẩm của Erik, Hòa Minzy, loạt hit từ Em Xinh "Say Hi", đến Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy thống trị top trending dài ngày theo từng thời điểm.

Hai tuần qua, cuộc chơi của nhạc Việt được thống trị bởi giới rapper. Bắt đầu từ sự trở lại của MCK, bản rap NOL3B3L gây sốt sau ngày đầu ra mắt và vươn lên dẫn đầu mà không cần làm MV hoặc đầu tư quảng bá quá mạnh.

Cơn sốt MCK chỉ mới chớm nở đã bị Rhymastic dập tắt. Rhymastic thống trị đường đua chỉ sau vài tiếng phát hành bản rap Thì sao, nhờ sức nóng của việc tạo ra tranh cãi. Một ngày sau, Rhymastic tự hoán đổi vị trí dẫn đầu bằng việc tung tiếp bản rap Chưa từng cheer Ly .

Nhưng vị thế đứng đầu top trending của Rhymastic chỉ duy trì trong 2 ngày. Bản rap Panorama của Obito và Richie âm thầm vươn lên nhờ nhiều đoạn âm thanh lan tỏa trên TikTok. Khác với các bản rap của MCK và Rhymastic, Panorama có chất thị trường đậm hơn và tiềm năng khiến khán giả nghe lại trên một lần tốt hơn hẳn.

Nhìn vào danh sách thịnh hành của YouTube, tính riêng mảng âm nhạc của nghệ sĩ Việt, có 4 bản rap góp mặt trong top 5. Đa Nghi , sản phẩm của Negav, Hải Nam, Cody Nam võ và Dillan Hoàng Phan ở Anh trai "say hi" là ngoại lệ duy nhất cạnh tranh cùng các rapper.

Đó là kết quả của việc nhạc rap đang chiếm sóng mạng xã hội từ những tranh cãi và các cuộc đấu đá của giới rapper. Khán giả đặt các bản nhạc rap mới nhất lên bàn cân so sánh, cùng nêu ra quan điểm về việc rapper nào tốt hơn và bài nhạc nào mới là xuất sắc. Sự so sánh kéo cả làng rap Việt đi lên, với một loạt bản rap đạt thành tích hàng trăm nghìn view đến triệu view chỉ sau vài ngày phát hành.

Obito lần đầu đánh bại.

Cách Obito thống trị đường đua

Thành công của MV Panorama một lần nữa cho thấy sự thay đổi về thị hiếu nghe nhạc của số đông khán giả về rap nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Khán giả gen Z, những người quyết định đường đua trending âm nhạc, có xu hướng nghe rap ngày càng nhiều. Và trong địa hạt nhạc rap, cục diện dần đảo chiều từ old school, story telling, Pop/Rap sang melodic rap, melodic trap kết hợp auto tune.

Chất liệu âm nhạc của Panorama được lấy cảm hứng từ type beat (phong cách đặc trưng) của những cỗ máy "đóng tune" đình đám như Juice Wrld hay Travis Scott. Giới rap Việt gọi đây là những bản rap new wave, nghĩa là một trường phái mới, bứt phá hoàn toàn khỏi các tiêu chuẩn quen thuộc về một bản nhạc rap thuần túy.

Obito và Richie D. ICY rap trên con beat không có gì phức tạp, điểm nhấn nằm ở tiếng 808 kick nổi bật, giữ nhịp và cảm xúc xuyên suốt bài. Tiếng guitar hiện diện và treo lơ lửng ở giữa giọng rap và bộ trống. Sau cùng, các rapper vẽ giai điệu chính, dùng auto tune can thiệp vào chất giọng.

Chất liệu âm nhạc này có người thích, người phản đối. Auto tune được lạm dụng hết cỡ, kéo giọng hát/rap của rapper đến móp méo, không còn nghe rõ chữ. Động đến một bản rap new wave, người nghe cần chuẩn bị tinh thần sẽ bị 808 kick dội đến inh tai và thường không hiểu rapper đang hát/rap về cái gì, chỉ tồn tại rõ nhất là giai điệu.

Trong làng rap Việt, có nhiều rapper thử sức làm nhạc new wave, song không phải ai cũng thành công. Sức hút của bản rap Panorama trước hết đến từ việc Obito và Richie D. ICY cân bằng khá tốt yếu tố nhạc tính cho thị hiếu khán giả và màu sắc đặc trưng của new wave. Bản rap có cấu trúc đơn giản, tách biệt các verse của 2 rapper, tông giọng và giai điệu dừng ở mức dễ nghe.

Mặc khác, Obito đang là tên tuổi hot của thị trường nhạc Việt. Kể từ album Đánh đổi , Obito từ rapper có tiếng thành ngôi sao trong giới. Tất cả sản phẩm âm nhạc của Obito kể từ dấu mốc album Đánh Đổi, đều nhanh chóng hiện diện ở top trending. Nam rapper thu hút lượng fan hùng hậu, có nền tảng vững và các sản phẩm mới của anh, dù theo phong cách cũng dễ thành công hơn.

Hai năm qua, Obito chịu định kiến nấp sau cái bóng của MCK. Thành công vượt trội của bản rap Đánh Đổi được nhận định có phần lớn sức hút từ MCK. Sau đó, Obito liên tục bám theo MCK để tung các bản remake. Đến sản phẩm mới nhất, cựu thí sinh Rap Việt làm nên kỳ tích cho bản thân bằng việc vượt cả MCK và Rhymastic để có thêm sản phẩm thống trị đường đua trending.