B Ray khổ sở

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã chạy được 4 tập, hé lộ những sân khấu đầu tiên ở Live Stage 2. Tại đây, 4 nhóm nhỏ từ 4 team lớn sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra 2 tiết mục thắng cuộc. Sang tập 5, 4 nhóm còn lại sẽ hoàn thành nốt vòng đấu. Theo đúng truyền thông Vũ trụ Say Hi, khép lại Live Stage 2 sẽ là màn loại trừ đầu tiên với 6 gương mặt phải dừng bước. Vì thế, các nghệ sĩ càng phải cố gắng để đem về số điểm có lợi cho team và bản thân.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn video ghi lại 1 B Ray khác lạ. Nam rapper được trông thấy ngồi vò đầu bứt tai, “ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch”. Đảm nhận vai trò đội trưởng, B Ray phải đồng hành cùng các thành viên để sản xuất, làm nhạc và tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh cho Live Stage 2. Không những team 3 Chìm 7 Nổi mà anh chàng còn phải quán xuyến thêm team You Can't Get Him Out gồm Phúc Du, Phạm Đình Thái Ngân, Jey B và Rio.

B Ray ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch

B Ray cho biết toàn bộ các thành viên trong đội đều có khả năng sáng tác, và ca khúc này được hoàn thiện chỉ sau vài đêm làm việc liên tục. BigDaddy cũng chia sẻ thêm, thay vì giữ nguyên bản demo với nội dung xoay quanh tình yêu, chính B Ray là người đề xuất đổi sang một chủ đề gần gũi hơn với tinh thần cả nhóm, kể về những thăng trầm mà họ từng trải qua trong sự nghiệp.

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi một lần nữa chứng kiến B Ray chật vật với những bản demo, bản phối như vậy. Trong 2 mùa giải tham gia làm HLV Rap Việt, B Ray luôn nhiệt tình, tận tụy giúp đỡ học trò làm nhạc để cho ra sản phẩm cuối cùng. Cứ ngỡ sang Anh Trai Say Hi sẽ dễ thở hơn thì có vẻ anh chàng còn phải áp lực gấp đôi. Dù thế, thành quả trả lại vô cùng xứng đáng, được dân tình hưởng ứng nồng nhiệt.

3 Chìm 7 Nổi mở màn bằng giai điệu piano da diết cùng phân đoạn ballad của Jaysonlei, như lời dẫn dắt cảm xúc trước khi không khí bùng nổ với phần rap dồn dập và mạnh mẽ. Sân khấu được thiết kế với hình ảnh giàn giáo, ẩn dụ cho hành trình không ngừng vươn lên và trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã. Chất nhạc Hip-hop mạnh mẽ tạo lợi thế cho bộ 3 BigDaddy, B Ray và OgeNus để phát huy thế mạnh rap.

3 CHÌM 7 NỔI - B Ray, BigDaddy, Jaysonlei, OgeNus

Cũng ở đây, người hâm mộ có thể thấy các rapper thể hiện sự đa diện hơn khi không chỉ dừng lại ở bắn rap mà còn có thể hát, trình diễn và nhảy nhót. Sự kết hợp giữa 3 rapper có kinh nghiệm và một tân binh chuyên hát mang đến năng lượng “áp đảo”, khuấy động bầu không khí sau sân khấu da diết Dẫu Có Đến Đâu. Nhờ đó, tiết mục không chỉ tạo điểm nhấn trên sân khấu Anh Trai Say Hi mà còn thu hút sự chú ý lớn trên nền tảng mạng xã hội. MV trình diễn hiện đã thu về hơn 650 nghìn lượt xem, tạm xếp thứ trong tổng số 4 tiết mục trong tập 4.