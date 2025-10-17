Jennie và G-DRAGON đối đầu!

Chiều 16/10, MAMA 2025 công bố danh sách đề cử. Lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 28-29/11. Rất được mong chờ mỗi dịp cuối năm, bảng đề cử lễ trao giải âm nhạc năm nay khiến mạng xã hội bùng nổ khi quy tụ loạt tên tuổi đình đám, từ những "ông hoàng bà chúa" của Kpop đến dàn tân binh hạng nặng. Nếu năm ngoái, cuộc đua chủ yếu xoay quanh những nhóm nhạc Gen 4, thì năm nay spotlight hoàn toàn thuộc về Jennie và G-DRAGON - hai nghệ sĩ solo được xem là biểu tượng toàn cầu của phong cách và sức ảnh hưởng âm nhạc Hàn Quốc.
Theo danh sách công bố, Jennie và G-DRAGON đều đạt con số 7 đề cử, dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng. Jennie xuất hiện ở hầu hết hạng mục quan trọng từ Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất, Vũ đạo xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, cho đến Bài hát của năm. Năm 2025 chứng kiến Jennie đạt đỉnh cả về thương mại và thẩm mỹ âm nhạc khi album RUBY cùng like JENNIE được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Với album đầu tay, Jennie đã chứng minh thực lực trong việc tự làm chủ sự nghiệp toàn cầu của chính mình.
Ở phía đối diện, G-DRAGON tái xuất với Übermensch và ngay lập tức quét sạch bảng đề cử. 7 đề cử của anh bao gồm Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, MV, Vũ đạo, Bài hát của năm, Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất và Nghệ sĩ của năm. TOO BAD – màn kết hợp với Anderson .Paak - không chỉ là bản nhạc mang đậm tinh thần thể nghiệm, mà còn chứng minh vì sao G-DRAGON vẫn là "ông vua sáng tạo" của Kpop, giữ vững danh hiệu nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất sau hơn 15 năm.
Bám sát Jennie và G-DRAGON là Rosé và Mark (NCT) với 6 đề cử. Cạnh đó, TAEYEON và aespa cùng nắm giữ 5 đề cử. Ở mảng tân binh, danh sách Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist) cho thấy mặt bằng năm nay cực kỳ cạnh tranh. Những cái tên như ALLDAY PROJECT, CORTIS, KickFlip hay izna đều là nhóm mới nhưng đã góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng. 2 cái tên mới nổi bật là ALLDAY PROJECT và CORTIS sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh tân binh cực nóng.
Tổng hợp đề cử MAMA 2025:
Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất: Mark, Baekhyun, Jin, G-DRAGON, j-hope
Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất: Yuqi, Jennie, Jisoo, Taeyeon, Rosé
Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASEONE
Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: aespa, BABYMONSTER, (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM, TWICE
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: AHOF, ALLDAY PROJECT, Baby DONT Cry, CLOSE YOUR EYES, CORTIS, Hearts2Hearts, IDID, izna, KickFlip, KiiiKiii
Màn trình diễn giọng hát solo xuất sắc nhất:
Memory – Doyoung
If You Ask Me What Love Is – Roy Kim
Coming Of Age Story – Lee Mujin
Letter To Myself – Taeyeon
toxic till the end – Rosé
Màn trình diễn giọng hát nhóm xuất sắc nhất:
A Song For You – Davichi
Endless Ending – Highlight
DROP TOP – Meovv
YELLOW – Treasure
Doctor! Doctor! – Zerobaseone
Màn hợp tác xuất sắc nhất:
Fraktsiya – Mark, Lee Young Ji
ExtraL – Jennie, Doechii
TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak
APT. – Rosé, Bruno Mars
Winter Ahead – V, Park Hyoshin
Nhạc phim (OST) xuất sắc nhất:
HERO – Park Hyoshin
When The Day Comes – TOMORROW X TOGETHER
Never Loved This Way Before – BOYNEXTDOOR
Golden – HUNTR/X
Soda Pop – Saja Boys
Video âm nhạc xuất sắc nhất:
Vivid LaLa Love – Lee Chan Hyuk
ZEN – Jennie
Dirty Work – aespa
FAMOUS – ALLDAY PROJECT
JUMP – BLACKPINK
Vũ đạo xuất sắc nhất:
like JENNIE – Jennie
Whiplash – aespa
WICKED – ALLDAY PROJECT
GO! – CORTIS
TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak
Màn trình diễn vũ đạo nam solo xuất sắc nhất:
1999 – Mark
HUNTER – Key
TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak
MONA LISA – j-hope
Wait On Me – Kai
Màn trình diễn vũ đạo nữ solo xuất sắc nhất:
body – Dayoung
HER – Minnie
like JENNIE – Jennie
earthquake – Jisoo
UP – Karina
Màn trình diễn vũ đạo nhóm nam xuất sắc nhất:
THUNDER – SEVENTEEN
IF I SAY, I LOVE YOU – BOYNEXTDOOR
When I'm With You – NCT DREAM
poppop – NCT WISH
Dash – PLAVE
Fly Up – RIIZE
Countdown! – TWS
Màn trình diễn vũ đạo nhóm nữ xuất sắc nhất:
Cherish (My Love) – ILLIT
Whiplash – aespa
DRIP – BABYMONSTER
JUMP – BLACKPINK
REBEL HEART – IVE
HOT – LE SSERAFIM
Màn trình diễn ban nhạc xuất sắc nhất:
Everlasting – N.Flying
A Sleepless Night – CNBLUE
Maybe Tomorrow – DAY6
Dear – QWER
Beautiful Life – Xdinary Heroes
Màn trình diễn Rap & Hip-hop xuất sắc nhất:
Skrr – HAON, Giselle
Take Care – Dynamic Duo, GUMMY
MUSIC – Big Naughty, Lee Chan Hyuk
Life Is A Movie – ph-1, Jung Zi So
Stop The Rain – Tablo, RM
Lựa chọn của người hâm mộ (Nam): 10CM, 82MAJOR, 8TURN, DAESUNG, D.O, DOYOUNG, Jay Park, Baekhyun, SEVENTEEN, ASTRO, AHOF, Ampers&One, Epik High, N.Flying, Lee Mujin, Jin, TOMORROW X TOGETHER, AB6IX, ARrC, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, BTOB, CLOSE YOUR EYES, CNBLUE, CORTIS, CRAVITY, DAY6, ENHYPEN, EVNNE, G-DRAGON, GOT7, IDID, j-hope, Kai, KickFlip, NCT DREAM, NCT WISH, NEXZ, P1Harmony, PLAVE, RIIZE, SHINee, Stray Kids, Super Junior, TIOT, TREASURE, TWS, WayV, Xdinary Heroes, ZEROBASEONE
Lựa chọn của người hâm mộ (Nữ): Davichi, BoA, BOL4, BIBI, Seulgi, Irene, IU, ILLIT, OH MY GIRL, Jeon Somi, Joy, Chungha, Chuu, Kep1er, Taeyeon, FIFTY FIFTY, Hwasa, Hyolyn, aespa, ALLDAY PROJECT, Apink, ARTMS, AtHeart, Baby DONT Cry, BABYMONSTER, Billlie, BLACKPINK, fromis_9, H1-KEY, Hearts2Hearts, (G)I-DLE, ITZY, IVE, izna, KARD, KiiiKiii, KISS OF LIFE, LE SSERAFIM, Meovv, NiziU, NMIXX, QWER, SAY MY NAME, STAYC, tripleS, TWICE, UNIS, VIVIZ, Wendy, Yena
Album của năm:
Essence of Reverie – Baekhyun
SPILL THE FEELS – SEVENTEEN
Happy – Jin
The Star Chapter: TOGETHER – TOMORROW X TOGETHER
Whiplash – aespa
GOLDEN HOUR: Part.2 – ATEEZ
DRIP – BABYMONSTER
No Genre – BOYNEXTDOOR
DESIRE: UNLEASH – ENHYPEN
Ubermensch – G-DRAGON
We Are – (G)I-DLE
IVE EMPATHY – IVE
DREAMSCAPE – NCT DREAM
COLOR – NCT WISH
Caligo Pt.1 – PLAVE
ODYSSEY – RIIZE
KARMA – Stray Kids
NEVER SAY NEVER – ZEROBASEONE
Ca khúc của năm:
Skrr – HAON, Giselle
Stitching – Davichi
body – Dayoung
Take Care – Dynamic Duo, GUMMY
Memory – Doyoung
If You Ask Me What Love Is – Roy Kim
1999 – Mark
Fraktsiya – Mark, Lee Young Ji
HER – Minnie
HERO – Park Hyoshin
THUNDER – SEVENTEEN
Cherish (My Love) – ILLIT
Everlasting – N.Flying
Coming Of Age Story – Lee Mujin
Vivid LaLa Love – Lee Chan Hyuk
like JENNIE – Jennie
ZEN – Jennie
ExtraL – Jennie
earthquake – Jisoo
UP – Karina
HUNTER – Key
Letter To Myself – Taeyeon
When the Day Comes – TOMORROW X TOGETHER
Endless Ending – Highlight
Dirty Work – aespa
Whiplash – aespa
FAMOUS – ALLDAY PROJECT
WICKED – ALLDAY PROJECT
DRIP – BABYMONSTER
MUSIC – Big Naughty, Lee Chan Hyuk
JUMP – BLACKPINK
IF I SAY, I LOVE YOU – BOYNEXTDOOR
Never Loved This Way Before – BOYNEXTDOOR
A Sleepless Night – CNBLUE
GO! – CORTIS
Maybe Tomorrow – DAY6
TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak
Golden – HUNTR/X
REBEL HEART – IVE
MONA LISA – j-hope
Wait On Me – Kai
HOT – LE SSERAFIM
DROP TOP – Meovv
When I'm With You – NCT DREAM
poppop – NCT WISH
Life Is A Movie – ph-1, Jung Zi So
Dash – PLAVE
Dear – QWER
Fly Up – RIIZE
toxic till the end – Rosé
APT. – Rosé, Bruno Mars
Soda Pop – Saja Boys
Stop The Rain – Tablo, RM
YELLOW – Treasure
Countdown! – TWS
Winter Ahead – V, Park Hyoshin
Beautiful Life – Xdinary Heroes
Doctor! Doctor! – ZEROBASEONE
Nghệ sĩ của năm: aespa, AHOF, ALLDAY PROJECT, BABYMONSTER, Baby DONT Cry, Baekhyun, BOYNEXTDOOR, CLOSE YOUR EYES, CORTIS, ENHYPEN, G-DRAGON, Hearts2Hearts, (G)I-DLE, IDID, IVE, izna, j-hope, Jennie, Jin, Jisoo, KickFlip, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Mark, RIIZE, Rosé, SEVENTEEN, Stray Kids, Taeyeon, TOMORROW X TOGETHER, TWICE, Yuqi, ZEROBASEONE