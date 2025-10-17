Jennie và G-DRAGON đối đầu!

Tuyết Anh, Theo Phụ Nữ Số 13:00 17/10/2025
MAMA vừa chính thức công bố danh sách đề cử mùa giải 2025.

Chiều 16/10, MAMA 2025 công bố danh sách đề cử. Lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 28-29/11. Rất được mong chờ mỗi dịp cuối năm, bảng đề cử lễ trao giải âm nhạc năm nay khiến mạng xã hội bùng nổ khi quy tụ loạt tên tuổi đình đám, từ những "ông hoàng bà chúa" của Kpop đến dàn tân binh hạng nặng. Nếu năm ngoái, cuộc đua chủ yếu xoay quanh những nhóm nhạc Gen 4, thì năm nay spotlight hoàn toàn thuộc về Jennie và G-DRAGON - hai nghệ sĩ solo được xem là biểu tượng toàn cầu của phong cách và sức ảnh hưởng âm nhạc Hàn Quốc.

Jennie và G-DRAGON đối đầu!- Ảnh 1.

Jennie mang về 7 đề cử cho like JENNIE và album RUBY

Theo danh sách công bố, Jennie và G-DRAGON đều đạt con số 7 đề cử, dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng. Jennie xuất hiện ở hầu hết hạng mục quan trọng từ Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất, Vũ đạo xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, cho đến Bài hát của năm. Năm 2025 chứng kiến Jennie đạt đỉnh cả về thương mại và thẩm mỹ âm nhạc khi album RUBY cùng like JENNIE được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Với album đầu tay, Jennie đã chứng minh thực lực trong việc tự làm chủ sự nghiệp toàn cầu của chính mình.

Jennie và G-DRAGON đối đầu!- Ảnh 2.

Ngay từ lúc tái xuất tại MAMA 2024, dân tình đã xác định 2025 là năm "anh Long" oanh tạc

Ở phía đối diện, G-DRAGON tái xuất với Übermensch và ngay lập tức quét sạch bảng đề cử. 7 đề cử của anh bao gồm Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, MV, Vũ đạo, Bài hát của năm, Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất Nghệ sĩ của năm. TOO BAD – màn kết hợp với Anderson .Paak - không chỉ là bản nhạc mang đậm tinh thần thể nghiệm, mà còn chứng minh vì sao G-DRAGON vẫn là "ông vua sáng tạo" của Kpop, giữ vững danh hiệu nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất sau hơn 15 năm.

Jennie và G-DRAGON đối đầu!- Ảnh 3.

Rosé cũng ghi dấu với 6 đề cử

Bám sát Jennie và G-DRAGON là Rosé và Mark (NCT) với 6 đề cử. Cạnh đó, TAEYEON và aespa cùng nắm giữ 5 đề cử. Ở mảng tân binh, danh sách Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist) cho thấy mặt bằng năm nay cực kỳ cạnh tranh. Những cái tên như ALLDAY PROJECT, CORTIS, KickFlip hay izna đều là nhóm mới nhưng đã góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng. 2 cái tên mới nổi bật là ALLDAY PROJECT và CORTIS sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh tân binh cực nóng.

Jennie và G-DRAGON đối đầu!- Ảnh 4.
Jennie và G-DRAGON đối đầu!- Ảnh 5.

2 cái tên mới nổi bật là ALLDAY PROJECT và CORTIS sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh tân binh cực nóng

Tổng hợp đề cử MAMA 2025:

Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất: Mark, Baekhyun, Jin, G-DRAGON, j-hope

Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất: Yuqi, Jennie, Jisoo, Taeyeon, Rosé

Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất: SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASEONE

Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất: aespa, BABYMONSTER, (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM, TWICE

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: AHOF, ALLDAY PROJECT, Baby DONT Cry, CLOSE YOUR EYES, CORTIS, Hearts2Hearts, IDID, izna, KickFlip, KiiiKiii

Màn trình diễn giọng hát solo xuất sắc nhất:

Memory – Doyoung

If You Ask Me What Love Is – Roy Kim

Coming Of Age Story – Lee Mujin

Letter To Myself – Taeyeon

toxic till the end – Rosé

Màn trình diễn giọng hát nhóm xuất sắc nhất:

A Song For You – Davichi

Endless Ending – Highlight

DROP TOP – Meovv

YELLOW – Treasure

Doctor! Doctor! – Zerobaseone

Màn hợp tác xuất sắc nhất:

Fraktsiya – Mark, Lee Young Ji

ExtraL – Jennie, Doechii

TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak

APT. – Rosé, Bruno Mars

Winter Ahead – V, Park Hyoshin

Nhạc phim (OST) xuất sắc nhất:

HERO – Park Hyoshin

When The Day Comes – TOMORROW X TOGETHER

Never Loved This Way Before – BOYNEXTDOOR

Golden – HUNTR/X

Soda Pop – Saja Boys

Video âm nhạc xuất sắc nhất:

Vivid LaLa Love – Lee Chan Hyuk

ZEN – Jennie

Dirty Work – aespa

FAMOUS – ALLDAY PROJECT

JUMP – BLACKPINK

Vũ đạo xuất sắc nhất:

like JENNIE – Jennie

Whiplash – aespa

WICKED – ALLDAY PROJECT

GO! – CORTIS

TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak

Màn trình diễn vũ đạo nam solo xuất sắc nhất:

1999 – Mark

HUNTER – Key

TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak

MONA LISA – j-hope

Wait On Me – Kai

Màn trình diễn vũ đạo nữ solo xuất sắc nhất:

body – Dayoung

HER – Minnie

like JENNIE – Jennie

earthquake – Jisoo

UP – Karina

Màn trình diễn vũ đạo nhóm nam xuất sắc nhất:

THUNDER – SEVENTEEN

IF I SAY, I LOVE YOU – BOYNEXTDOOR

When I'm With You – NCT DREAM

poppop – NCT WISH

Dash – PLAVE

Fly Up – RIIZE

Countdown! – TWS

Màn trình diễn vũ đạo nhóm nữ xuất sắc nhất:

Cherish (My Love) – ILLIT

Whiplash – aespa

DRIP – BABYMONSTER

JUMP – BLACKPINK

REBEL HEART – IVE

HOT – LE SSERAFIM

Màn trình diễn ban nhạc xuất sắc nhất:

Everlasting – N.Flying

A Sleepless Night – CNBLUE

Maybe Tomorrow – DAY6

Dear – QWER

Beautiful Life – Xdinary Heroes

Màn trình diễn Rap & Hip-hop xuất sắc nhất:

Skrr – HAON, Giselle

Take Care – Dynamic Duo, GUMMY

MUSIC – Big Naughty, Lee Chan Hyuk

Life Is A Movie – ph-1, Jung Zi So

Stop The Rain – Tablo, RM

Lựa chọn của người hâm mộ (Nam): 10CM, 82MAJOR, 8TURN, DAESUNG, D.O, DOYOUNG, Jay Park, Baekhyun, SEVENTEEN, ASTRO, AHOF, Ampers&One, Epik High, N.Flying, Lee Mujin, Jin, TOMORROW X TOGETHER, AB6IX, ARrC, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, BTOB, CLOSE YOUR EYES, CNBLUE, CORTIS, CRAVITY, DAY6, ENHYPEN, EVNNE, G-DRAGON, GOT7, IDID, j-hope, Kai, KickFlip, NCT DREAM, NCT WISH, NEXZ, P1Harmony, PLAVE, RIIZE, SHINee, Stray Kids, Super Junior, TIOT, TREASURE, TWS, WayV, Xdinary Heroes, ZEROBASEONE

Lựa chọn của người hâm mộ (Nữ): Davichi, BoA, BOL4, BIBI, Seulgi, Irene, IU, ILLIT, OH MY GIRL, Jeon Somi, Joy, Chungha, Chuu, Kep1er, Taeyeon, FIFTY FIFTY, Hwasa, Hyolyn, aespa, ALLDAY PROJECT, Apink, ARTMS, AtHeart, Baby DONT Cry, BABYMONSTER, Billlie, BLACKPINK, fromis_9, H1-KEY, Hearts2Hearts, (G)I-DLE, ITZY, IVE, izna, KARD, KiiiKiii, KISS OF LIFE, LE SSERAFIM, Meovv, NiziU, NMIXX, QWER, SAY MY NAME, STAYC, tripleS, TWICE, UNIS, VIVIZ, Wendy, Yena

Album của năm:

Essence of Reverie – Baekhyun

SPILL THE FEELS – SEVENTEEN

Happy – Jin

The Star Chapter: TOGETHER – TOMORROW X TOGETHER

Whiplash – aespa

GOLDEN HOUR: Part.2 – ATEEZ

DRIP – BABYMONSTER

No Genre – BOYNEXTDOOR

DESIRE: UNLEASH – ENHYPEN

Ubermensch – G-DRAGON

We Are – (G)I-DLE

IVE EMPATHY – IVE

DREAMSCAPE – NCT DREAM

COLOR – NCT WISH

Caligo Pt.1 – PLAVE

ODYSSEY – RIIZE

KARMA – Stray Kids

NEVER SAY NEVER – ZEROBASEONE

Ca khúc của năm:

Skrr – HAON, Giselle

Stitching – Davichi

body – Dayoung

Take Care – Dynamic Duo, GUMMY

Memory – Doyoung

If You Ask Me What Love Is – Roy Kim

1999 – Mark

Fraktsiya – Mark, Lee Young Ji

HER – Minnie

HERO – Park Hyoshin

THUNDER – SEVENTEEN

Cherish (My Love) – ILLIT

Everlasting – N.Flying

Coming Of Age Story – Lee Mujin

Vivid LaLa Love – Lee Chan Hyuk

like JENNIE – Jennie

ZEN – Jennie

ExtraL – Jennie

earthquake – Jisoo

UP – Karina

HUNTER – Key

Letter To Myself – Taeyeon

When the Day Comes – TOMORROW X TOGETHER

Endless Ending – Highlight

Dirty Work – aespa

Whiplash – aespa

FAMOUS – ALLDAY PROJECT

WICKED – ALLDAY PROJECT

DRIP – BABYMONSTER

MUSIC – Big Naughty, Lee Chan Hyuk

JUMP – BLACKPINK

IF I SAY, I LOVE YOU – BOYNEXTDOOR

Never Loved This Way Before – BOYNEXTDOOR

A Sleepless Night – CNBLUE

GO! – CORTIS

Maybe Tomorrow – DAY6

TOO BAD – G-DRAGON, Anderson .Paak

Golden – HUNTR/X

REBEL HEART – IVE

MONA LISA – j-hope

Wait On Me – Kai

HOT – LE SSERAFIM

DROP TOP – Meovv

When I'm With You – NCT DREAM

poppop – NCT WISH

Life Is A Movie – ph-1, Jung Zi So

Dash – PLAVE

Dear – QWER

Fly Up – RIIZE

toxic till the end – Rosé

APT. – Rosé, Bruno Mars

Soda Pop – Saja Boys

Stop The Rain – Tablo, RM

YELLOW – Treasure

Countdown! – TWS

Winter Ahead – V, Park Hyoshin

Beautiful Life – Xdinary Heroes

Doctor! Doctor! – ZEROBASEONE

Nghệ sĩ của năm: aespa, AHOF, ALLDAY PROJECT, BABYMONSTER, Baby DONT Cry, Baekhyun, BOYNEXTDOOR, CLOSE YOUR EYES, CORTIS, ENHYPEN, G-DRAGON, Hearts2Hearts, (G)I-DLE, IDID, IVE, izna, j-hope, Jennie, Jin, Jisoo, KickFlip, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Mark, RIIZE, Rosé, SEVENTEEN, Stray Kids, Taeyeon, TOMORROW X TOGETHER, TWICE, Yuqi, ZEROBASEONE

