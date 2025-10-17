Jennie và G-DRAGON đối đầu!

Chiều 16/10, MAMA 2025 công bố danh sách đề cử. Lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 28-29/11. Rất được mong chờ mỗi dịp cuối năm, bảng đề cử lễ trao giải âm nhạc năm nay khiến mạng xã hội bùng nổ khi quy tụ loạt tên tuổi đình đám, từ những "ông hoàng bà chúa" của Kpop đến dàn tân binh hạng nặng. Nếu năm ngoái, cuộc đua chủ yếu xoay quanh những nhóm nhạc Gen 4, thì năm nay spotlight hoàn toàn thuộc về Jennie và G-DRAGON - hai nghệ sĩ solo được xem là biểu tượng toàn cầu của phong cách và sức ảnh hưởng âm nhạc Hàn Quốc.

Jennie mang về 7 đề cử cho like JENNIE và album RUBY

Theo danh sách công bố, Jennie và G-DRAGON đều đạt con số 7 đề cử, dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng. Jennie xuất hiện ở hầu hết hạng mục quan trọng từ Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, MV xuất sắc nhất, Vũ đạo xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, cho đến Bài hát của năm. Năm 2025 chứng kiến Jennie đạt đỉnh cả về thương mại và thẩm mỹ âm nhạc khi album RUBY cùng like JENNIE được lòng cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Với album đầu tay, Jennie đã chứng minh thực lực trong việc tự làm chủ sự nghiệp toàn cầu của chính mình.

Ngay từ lúc tái xuất tại MAMA 2024, dân tình đã xác định 2025 là năm "anh Long" oanh tạc

Ở phía đối diện, G-DRAGON tái xuất với Übermensch và ngay lập tức quét sạch bảng đề cử. 7 đề cử của anh bao gồm Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Hợp tác xuất sắc nhất, MV, Vũ đạo, Bài hát của năm, Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất và Nghệ sĩ của năm. TOO BAD – màn kết hợp với Anderson .Paak - không chỉ là bản nhạc mang đậm tinh thần thể nghiệm, mà còn chứng minh vì sao G-DRAGON vẫn là "ông vua sáng tạo" của Kpop, giữ vững danh hiệu nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất sau hơn 15 năm.

Rosé cũng ghi dấu với 6 đề cử

Bám sát Jennie và G-DRAGON là Rosé và Mark (NCT) với 6 đề cử. Cạnh đó, TAEYEON và aespa cùng nắm giữ 5 đề cử. Ở mảng tân binh, danh sách Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist) cho thấy mặt bằng năm nay cực kỳ cạnh tranh. Những cái tên như ALLDAY PROJECT, CORTIS, KickFlip hay izna đều là nhóm mới nhưng đã góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng. 2 cái tên mới nổi bật là ALLDAY PROJECT và CORTIS sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh tân binh cực nóng.

