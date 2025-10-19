2 ca sĩ Vbiz gây sốc khi làm điều này trên sân khấu

Tối 18/10, (S)TRONG Trọng Hiếu đã tổ chức Dị Kiều Show 2025 - Giữa Những Trời Sao, đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Chương trình được đầu tư công phu cả về âm thanh, ánh sáng lẫn dàn dựng sân khấu, mang đến không khí vừa sôi động vừa giàu cảm xúc, đúng tinh thần phóng khoáng, đa sắc của (S)TRONG.

Trong gần hai tiếng đồng hồ, (S)TRONG liên tục khuấy đảo sân khấu với loạt ca khúc nằm trong EP mới nhất, đan xen cùng những bản hit, màn cover quen thuộc gắn liền với tên tuổi anh. Một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất là màn trình diễn Kho Báu kết hợp cùng Nicky, mang giai điệu ngọt ngào, du dương, khiến khán giả hòa giọng hát theo trong không khí đầy cảm xúc. Không chỉ thể hiện giọng hát live chắc chắn và truyền cảm, (S)TRONG còn khéo léo tương tác, giao lưu với khán giả tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa ấm áp.

(S)TRONG diễn bản hit Kho Báu - phiên bản feat Nicky

Màn xuất hiện của Cường Seven là một trong những khoảnh khắc được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt nhất trong đêm diễn. Cả hai mang đến tiết mục tràn đầy năng lượng, khẳng định đẳng cấp của những “cỗ máy nhảy” hàng đầu với vũ đạo mạnh mẽ, ăn ý và đầy ngẫu hứng. Đặc biệt, khoảnh khắc (S)TRONG và Cường Seven cùng nhảy dây đặc biệt trong ca khúc 12h03 ngay trên sân khấu đã khiến bầu không khí bùng nổ.

Phân đoạn gây choáng nhất: Nhảy dây cùng Cường Seven trong 12h03

Nâng tầm độ khó cho vũ đạo, (S)TRONG và Cường Seven không chỉ hát live mà còn kết hợp với nhảy dây, biến màn trình diễn thành cardio thực thụ. Hai nam nghệ sĩ chiều fan, nhảy đi nhảy lại tận 3 lần. Đây cũng là khoảnh khắc gây sốc nhất đêm diễn. Nhiều người phải kinh ngạc trước năng lượng dồi dào và khả năng làm chủ sân khấu của bộ đôi Anh Tài. Bởi thử thách hát live với vũ đạo đã khiến nhiều nghệ sĩ phải “gồng mình”, mà đây lại còn nhảy dây. Có thể nói, chưa từng có ai vừa hát vừa nhảy vừa nhảy dây trên sân khấu như (S)TRONG và Cường Seven.

Chưa từng có ai vừa hát vừa nhảy vừa nhảy dây trên sân khấu như (S)TRONG và Cường Seven

Khán giả hò reo, cổ vũ không ngớt, thể hiện sự thích thú và phấn khích trước màn kết hợp vừa sáng tạo, vừa bùng nổ năng lượng của hai nghệ sĩ. (S)TRONG và Cường Seven còn bật mí, “secret” này đã được chuẩn bị cho 4 đêm diễn cuối của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng vì lý do thời tiết và kỹ thuật ở show, mà cuối cùng chưa thể thực hiện. Cuối cùng, (S)TRONG vẫn quyết mang màn trình diễn đặc biệt vào show diễn của mình khiến khán giả không thể bất ngờ hơn.

Quán quân Vietnam Idol khoe giọng hát trong hit Ước Gì của Mỹ Tâm

Ngoài ra, (S)TRONG còn mang đến phần trình diễn Ước Gì đầy cảm xúc và lắng đọng, như một điểm dừng nhẹ nhàng giữa không gian rực rỡ của đêm nhạc. Nam ca sĩ thể hiện giọng hát live trầm ấm, dày dặn và nội lực, với khả năng kiểm soát hơi thở ấn tượng dù trước đó đã trải qua hàng loạt tiết mục có cường độ biểu diễn cao. Phần trình diễn này nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” từ khán giả tại sự kiện cũng như trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sân khấu tự nhiên, cảm xúc chân thành và phong thái biểu diễn ngày càng chín muồi của (S)TRONG, cho thấy sự tiến bộ và nỗ lực bền bỉ của anh trong suốt hành trình nghệ thuật.

(S)TRONG cháy hết mình trong liveshow đầu tiên

Giây phút ý nghĩa nhất 10 năm làm nghề của (S)TRONG

Khép lại chương trình, (S)TRONG đã thực sự chiêu đãi khán giả một “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn, nơi hội tụ đủ đầy màu sắc, cảm xúc và năng lượng. Từ những tiết mục sôi động bùng nổ đến những khoảnh khắc sâu lắng, anh đều cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và kết nối cảm xúc một cách tự nhiên, chân thành. Dị Kiều Show 2025 không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 10 năm ca hát, mà còn là minh chứng cho niềm đam mê, tinh thần sáng tạo và hành trình trưởng thành không ngừng của (S)TRONG - một nghệ sĩ luôn dám thử thách bản thân và truyền cảm hứng tích cực đến khán giả bằng âm nhạc và năng lượng của mình.