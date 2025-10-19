Gần đây, sự xuất hiện của TWICE tại Victoria's Secret 2025 đã và đang dấy lên vô vàn cuộc tranh luận trên MXH. Vấn đề chủ yếu xoay quanh chất lượng giọng hát chênh phô, hụt hơi của bộ tứ mỹ nhân, kể cả vocal-line Jihyo và Nayeon. Sana là người được réo tên nhiều nhất bởi mọi người đánh giá cô nàng sẽ vô cùng phù hợp với tính chất show.

Thế là dân tình kéo nhau đi phân tích từng thành viên TWICE một và Chaeyoung đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, Bất ngờ hơn là cô nàng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới lúc nào mà không ai hay biết. Ngày 12/9 vừa qua, Chaeyoung thả xích album Lil Fantasy Vol.1, đánh dấu lần đầu tiên solo kể từ khi debut với nhóm. Sản phẩm bao gồm 10 track cùng ca khúc chủ đề là Shoot (Firecracker).

SHOOT (Firecracker) - Chaeyoung

Là thành viên thứ 4 ra solo, Chaeyoung được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, đặc biệt cô nàng còn là người có cá tính nghệ thuật lớn nhất TWICE. Tuy nhiên, thành tích lại khá hẩm hiu. MV Shoot sau hơn 1 tháng phát hành mới thu về 3,6 triệu view - một con số có lẽ chỉ "same same" với các nhóm nhạc nugu hoặc hết thời.

Ca khúc cũng không lọt vào bất kỳ BXH nhạc số Hàn Quốc nào. Lượng bán album cũng thấp hơn so với tưởng tượng. Lil Fantasy Vol.1 có doanh số ngày đầu là 114 nghìn đơn vị, và những ngày sau chỉ quanh quẩn vài trăm đến vài nghìn đơn vị. Ngày thứ 2 còn không bán nổi 300 album. Sau 1 tuần đầu tracking, Lil Fantasy Vol.1 bán ra 134 nghìn bản. Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính chưa đến 200 nghìn album chạm đến tay người hâm mộ.

Chaeyoung còn không bán nổi 300 bản vào ngày thứ 2 phát hành album

Đây là bước thụt lùi đáng báo động so với thành viên của nhóm nhạc từng hô mưa gọi gió một thời như TWICE. 3 thành viên trước đó đều đạt doanh số bán ra trong tuần đầu khá ấn tượng: Jihyo với 584 nghìn bản, Nayeon với 376 nghìn bản và Tzuyu với 331 nghìn bản. Nhìn vào Chaeyoung, dễ thấy sự phân hoá rõ rệt về fandom và độ nổi tiếng.

Ở mặt tích cực, Chaeyoung lại được đón nhận nồng nhiệt hơn ở thị trường quốc tế. Album đầu tay mắt ở vị trí 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200 ngày 27/9. Ngoài ra, Chaeyoung còn chứng minh sức hút toàn cầu khi góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm việc đứng đầu bảng xếp hạng Emerging Artists (hạng 1), cũng như xuất hiện trong bảng xếp hạng Top Artist 100 (hạng 32), Top Album Sales (hạng 6), Top Current Album Sales (hạng 6), World Albums (hạng 3), Vinyl Albums của Billboard (hạng 7).

Dù Lil Fantasy Vol.1 không đạt thành tích rực rỡ tại quê nhà, Chaeyoung vẫn được đánh giá cao khi có lối đi riêng cho mình. Việc cô chọn hướng solo theo phong cách alternative, pha trộn R&B, pop-rock và dream-pop được xem là bước đi táo bạo, thể hiện rõ tinh thần nghệ sĩ hơn là thần tượng. Ở góc nhìn khác, sản phẩm này dẫu không thành công về thương mại nhưng lại giúp Chaeyoung khẳng định bản sắc âm nhạc và tư duy sáng tạo độc lập, điều không nhiều idol nữ ở Kpop dám theo đuổi.

Chaeyoung tên thật là Son Chae Young, sinh năm 1999 tại Seoul. Cô gia nhập JYP Entertainment từ năm 2012, khi mới 13 tuổi, sau khi vượt qua vòng audition với khả năng rap và viết lời. Trước khi debut, Chaeyoung từng xuất hiện trong MV Stop Stop It của GOT7 và Only You của miss A, gây chú ý với ngoại hình nhỏ nhắn nhưng thần thái nổi bật. Năm 2015, cô chính thức ra mắt cùng TWICE qua chương trình sống còn Sixteen, trở thành rapper chính của nhóm. Dù là một trong những thành viên trẻ tuổi nhất, Chaeyoung nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình cá tính, có chút nổi loạn giữa đội hình tràn ngập visual dễ thương của TWICE.

Chaeyoung nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình cá tính, có chút nổi loạn giữa đội hình tràn ngập visual dễ thương của TWICE

Khác với hình ảnh kẹo ngọt đặc trưng của TWICE, Chaeyoung luôn thể hiện cá tính riêng qua thời trang, tóc ngắn, và phong cách phóng khoáng pha chút nổi loạn. Cô còn được biết đến là người yêu nghệ thuật đích thực: thích vẽ, thiết kế hình xăm, và từng góp phần sáng tác lời cho nhiều ca khúc của nhóm như Precious Love, Eye Eye Eyes, Young & Wild, Strawberry, hay How U Doin'. Dù không phải center hay main vocal, Chaeyoung vẫn được fan đánh giá là "linh hồn sáng tạo" của TWICE.

Ít ai biết rằng đằng sau vẻ tự tin, Chaeyoung từng trải qua giai đoạn muốn rời TWICE vì kiệt sức. Trong một chương trình hậu trường, cô tiết lộ từng có thời điểm chỉ được ngủ 30 phút mỗi ngày khi nhóm chạy lịch trình quốc tế dày đặc. Áp lực thành công và kỳ vọng từ công ty khiến Chaeyoung nhiều lần nghi ngờ năng lực bản thân. Thậm chí, cô từng chia sẻ rằng nếu không có âm nhạc và các thành viên bên cạnh, có lẽ đã từ bỏ con đường làm idol.