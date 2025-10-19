Tối 16/10, MANBO, thành viên nhóm rap GERDNANG, chính thức ra mắt MV Chấp Nhận. Ca khúc được đầu tư chỉn chu về phần âm nhạc, với beat hiện đại, giai điệu bắt tai, thể hiện rõ cá tính và phong cách riêng của MANBO. Về mặt hình ảnh, MV cũng ghi điểm với bố cục, màu sắc và góc máy được chăm chút, mang đến cảm giác mới mẻ hơn so với các sản phẩm trước. Đặc biệt, sản phẩm còn nhận được sự ủng hộ từ người bạn thân HIEUTHUHAI, gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt và cũng là đồng đội cùng nhóm GERDNANG.

MV Chấp Nhận - MANBO

Tuy nhiên, Chấp Nhận nhanh chóng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Dù được đầu tư về hình ảnh, nhiều ý kiến cho rằng MV thiếu điểm nhấn, lyrics nhạt nhòa và chưa có sự đổi mới đáng kể so với các sản phẩm trước đó. Một số fan nhận xét MANBO tuy cố gắng thể hiện sự “ngầu”, nhưng cách delivery còn gượng ép, rap thiếu cảm xúc và chưa thực sự thuyết phục.

MANBO ra rap "nâng trình" bản thân nhưng lại thiếu trải nghiệm

Không ít người trong cộng đồng rap đánh giá MANBO vẫn là “King of vần đơn” sau nhiều năm hoạt động vẫn chưa xây dựng được hệ thống vần riêng hay dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng. Dù beat được nhận xét là bắt tai, phần lyrics lại bị chê sáo rỗng, với cách kể khổ và flexing có phần thiếu thực tế, “ảo giác” hơn là chân thật.

Cụ thể, một chi tiết trong lyrics gây chú ý trong bài “Vượt mặt mày giống như cách Porsche hít khói Civic”. Khán giả nhanh chóng “bẻ fact” khi đưa ra căn cứ chứng minh Porsche vốn mạnh hơn Civic rất nhiều. Việc sai kiến thức khiến ẩn dụ này trở nên ngược và gây cười. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ tiêu biểu cho lối viết thiếu kiểm chứng, gượng ép trong lời rap của MANBO. Chưa kể tới việc nam rapper tự ví mình là Civic trong khi anti là Porsche cũng khá nực cười. Bên cạnh đó, việc nam rapper lạm dụng vần tiếng Anh như “underrate me/plan B”, “Kobe/Curry”, “show me/mah movie” cũng bị nhận xét là khiên cưỡng, thiếu tự nhiên.

Một chi tiết trong bài rap khiến MANBO bị "bẻ fact"

Một bộ phận fan thậm chí tỏ ra thất vọng sâu sắc, cho rằng MANBO ngày càng xa rời phong độ từng có ở Rap Việt. Có fan kể lại trải nghiệm tệ tại GenFest năm ngoái, khi MANBO không có khả năng khuấy động không khí, tất cả khán giả không mấy phản ứng, rap “cứ như chưa được ăn cơm”. Một số người từng ủng hộ anh từ thời chưa nổi tiếng cũng chia sẻ đã ngừng follow sau khi chứng kiến cách MANBO kể khổ, flex quá mức trong các tập Rap Việt, cho rằng anh mất đi sự chân thành và tự nhiên ban đầu.

Nặng nề hơn, có ý kiến gay gắt cho rằng MANBO là “case hài của rap Việt”, được "o bế” nhờ danh xưng bạn thân HIEUTHUHAI chứ không phải thực lực. Một bình luận so sánh anh với HURRYKNG - một thành viên khác của GERNANG, cũng nổi danh với mác bạn thân HIEUTHUHAI, nhưng sau đó đã nhanh chóng chứng minh bản thân bằng tài năng thực sự.

Có ý kiến gay gắt cho rằng MANBO là “case hài của rap Việt”, được "o bế” nhờ danh xưng bạn thân HIEUTHUHAI chứ không phải thực lực

Bên cạnh chỉ trích, vẫn có những ý kiến tỏ ra đồng cảm với áp lực mà MANBO đang phải đối mặt. Nhiều người hiểu rằng việc hoạt động cùng nhóm với những cái tên đã quá nổi tiếng như HIEUTHUHAI hay các thành viên khác dễ khiến MANBO bị so sánh và đặt dưới kỳ vọng lớn. Dù còn “non trẻ” và ít kinh nghiệm hơn, nam rapper vẫn sở hữu tiềm năng nhất định. Tuy vậy, khán giả cho rằng nếu không muốn mãi bị gắn mác “bạn thân HIEUTHUHAI”, MANBO cần tự tìm một hướng đi, chủ đề và màu sắc riêng, thay vì lặp lại hình ảnh hoặc lựa chọn thể hiện dễ khiến công chúng “khịa ngược” lại chính mình.

MANBO cần tự tìm một hướng đi, chủ đề và màu sắc riêng

MANBO là mảnh ghép cuối cùng của GERDNANG chưa thể bật lên sau show thực tế và ảnh hưởng tích cực từ HIEUTHUHAI. Trong khi HURRYKNG, Negav đều đã có dấu ấn nhất định, MANBO thi Rap Việt mùa 4 càng làm lộ khuyết điểm về việc thiếu bản sắc, cá tính âm nhạc. Ngoài ra, một vài lần nam rapper còn gây tranh cãi vì nhắc đến anh em thiếu tinh tế. Dù vẫn luôn được HIEUTHUHAI cùng tổ đội bao bọc, nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng MANBO khó để thành danh nếu đi 1 mình. Sản phẩm mới càng cho thấy bản thân nam rapper chưa thể tìm ra hướng đi riêng để thoát khỏi cái bóng “bạn thân HIEUTHUHAI”.

Sản phẩm mới càng cho thấy bản thân MANBO chưa thể tìm ra hướng đi riêng để thoát khỏi cái bóng “bạn thân HIEUTHUHAI”

Tất nhiên vẫn có khán giả tin rằng MANBO không phải “vô phương cứu chữa”. Một số bản rap love trước đây của nam rapper từng cho thấy tiềm năng cảm xúc nếu được khai thác đúng cách. Người hâm mộ cho rằng nam rapper nên tạm dừng ra nhạc một thời gian, dành thời gian nghe nhiều nhạc quốc tế hơn, rèn luyện kỹ năng viết và nhờ các thành viên GERDNANG góp ý để sản phẩm tương lai có chiều sâu hơn.