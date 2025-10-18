Nếu từng theo dõi những mùa WATERBOMB tại Hàn Quốc hay Thái Lan, nhiều khán giả sẽ không còn quá xa lạ với một lễ hội âm nhạc mà năng lượng được "bơm căng" đến đỉnh điểm. Giữa làn nước phun trắng xóa, tiếng bass EDM dội vào ngực hay tiếng hò reo phấn khích của hàng chục nghìn người thì WATERBOMB luôn mang đến cảm giác mà hiếm nơi nào có được.

Và năm nay, WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025 sẽ được sống trong bầu không khí rực lửa với dàn line-up đến từ "xứ sở kim chi" không thể chất lượng hơn. Chắc chắn, với ba thế hệ idol như Bi Rain, Sandara Park hay Jay Park, khán giả sẽ được tận hưởng một lễ hội mà thanh xuân và nhạc nước như hòa làm một.

Sandara Park - "công chúa 2NE1" mang cả bầu trời thanh xuân đến WATERBOMB

Sẽ chẳng ai quên được những ngày mà I Am The Best, Fire hay I Don't Care của 2NE1 vang lên khắp nơi, trở thành biểu tượng của thời kỳ hoàng kim Kpop gen 2. Và chính Sandara Park là một phần ký ức ấy - một nữ thần tượng sở hữu nụ cười sáng và khí chất đặc trưng không thể trộn lẫn.

Sau khi 2NE1 tan rã, Dara vẫn tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng. Năm 2023, cô chính thức trở lại với EP solo mang tên Sandara Park cùng ca khúc chủ đề FESTIVAL - một bản nhạc rộn ràng, tràn đầy năng lượng tích cực. Với sự hoạt bát, đáng yêu, Dara được dự đoán sẽ mang đến WATERBOMB 2025 phần trình diễn đậm chất lễ hội.

FESTIVAL chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu vì không khí tươi sáng của bài hát cực kỳ "ăn rơ" với vibe phun nước, pháo sáng và không khí "quẩy" tưng bừng. Người hâm mộ cũng hy vọng được nghe lại những ca khúc huyền thoại của 2NE1 như I Am The Best, Fire hay I Don't Care như một cách để tất cả cùng "sống lại tuổi 18" trong tiếng nhạc, tiếng hò reo và "cơn mưa" rực rỡ.

Bi Rain - "ông hoàng vũ đạo Kpop" được trở về đúng nơi anh thuộc về

Khi nhắc đến cụm từ "người đàn ông trong mưa" chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Bi Rain. Hơn hai thập kỷ sự nghiệp, Bi Rain được xem là biểu tượng và là người mở đường cho làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á. Với những bản hit huyền thoại như It's Raining, Rainism, La Song hay 30 Sexy, Bi Rain chứng minh anh không chỉ có giọng hát mà còn là bậc thầy sân khấu khi từng chuyển động, từng ánh mắt đều tỏa ra thần thái khó cưỡng.

Tại các mùa WATERBOMB trước, Bi Rain từng khiến khán giả Hàn Quốc phát cuồng khi vừa bước ra đã cất lên câu hát "It's Raining" giữa những tia nước phun mù mịt. Cả sân khấu như bùng nổ bởi không ai "thuộc về nước" như Bi Rain - người mà những "cơn mưa" đã trở thành thương hiệu cá nhân. Lần này, khi xuất hiện tại Việt Nam, Bi Rain hứa hẹn sẽ mang đến một "cơn mưa huyền thoại" đúng nghĩa. Và tại WATERBOMB, với cơn mưa nước cùng những bản beat "xập xình" sẽ là nơi hoàn thảo để Bi Rain "bùng cháy", chỉ cần tưởng tượng thôi không ít người đã đủ để "nổi da gà".

Jay Park - biểu tượng sexy và tự do nhất Waterbomb

Nếu Dara đại diện cho thanh xuân, Bi Rain tượng trưng cho hào quang huyền thoại thì Jay Park chính là nhịp đập hiện đại - nơi mà Kpop hòa trộn cùng R&B, hip-hop và phong cách "cool ngầu" đặc trưng. Với hàng loạt bản hit như MOMMAE, All I Wanna Do, Me Like Yuh, Joah hay Ganadara (hợp tác cùng IU), Jay Park sẽ mang nguồn năng lượng khiến người xem muốn nhảy, muốn hát, muốn "thả mình" vào từng giai điệu.

Tại những mùa WATERBOMB trước, Jay Park luôn là tâm điểm. Không cần quá nhiều chiêu trò, nam idol chỉ cần xuất hiện với chiếc áo sơ mi ướt sũng khoe khéo body 6 múi cũng đủ khiến hàng chục nghìn người muốn vỡ òa. Và chắc chắn, tại WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025, Jay Park sẽ khiến đêm nhạc biến thành một bữa tiệc đậm chất "Jay Park show" khi hội tụ đủ yếu tố từ sexy, phóng khoáng và cực kỳ sôi động.