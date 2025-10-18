Sáng ngày 16/10 vừa qua, dàn diễn nội y lớn nhất hành tinh - Victoria’s Secret - đã chính lên đèn tại Brooklyn, New York (Mỹ). Chương trình quy tụ dàn sao hot của Hollywood, với những Sarah Jessica Parker, Dylan Sprouse, TWICE, Madison Beer, Karol G, Gigi Hadid, Liu Wen… Bên cạnh loạt thiết kế mới toanh và hội chân dài nức tiếng, dàn line-up trình diễn cũng được dân tình đặc biệt quan tâm.

TWICE

TWICE - đại diện Kpop duy nhất lần này - được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn để rồi khán giả nhận lại là sự thất vọng lớn hơn. Ngay từ việc lựa chọn ca khúc, This Is For và Strategy không phải là 2 nhạc phẩm tệ, ngược lại còn khá bắt tai nhưng để nói có phù hợp với tính chất show thời trang đình đám này hay không thì câu trả lại là không. Âm nhạc chưa đủ sôi nổi để chiếm trọn hoàn toàn trái tim người hâm mộ. Một số ý kiến cho rằng đây là cơ hội lớn để TWICE quảng bá 2 bài hát mới nhất của mình nên việc trình diễn This Is For và Strategy là điều không khó hiểu.

Full màn trình diễn của TWICE tại Victoria’s Secret

Điều gây tranh cãi nhất là giọng hát, vốn là yếu điểm của TWICE kể từ khi debut vào cuối năm 2025. Tzuyu bị chỉ trích nhiều nhất vì hát run và chênh phô liên tục, thậm chí còn vỡ giọng ở cuối set diễn. Netizen réo Sana, nhận định cô nàng là gương mặt hoàn hảo để bước lên sân khấu Victoria’s Secret 2025 với khả năng performance top đầu nhóm, ca hát - nhảy nhót đều ổn áp.

Momo còn không phải là người bị phê bình nặng nhất thì công chúng có thể hiểu màn tình hình tệ đến mức nào. Nữ idol người Nhật đảm nhận phần lớn là rap, không đòi hỏi yếu tố thanh nhạc cầu kỳ nên cô nàng tạm thoát khỏi búa rìu dư luận. Nayeon và Jihyo gánh trọn phần trình diễn với phong độ ổn định nhất đối với bộ tứ, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn trung bình của một ca sĩ như Madison Beer hay Karol G. 2 vocalist nhà TWICE vẫn phải chật vật để chạm đến cao độ chuẩn chỉnh, chênh phô không kém Tzuyu.

2 vocalist nhà TWICE vẫn phải chật vật để chạm đến cao độ chuẩn chỉnh, chênh phô không kém Tzuyu

Trên nền tảng Threads, một số người dùng mạng tự nhận là ONCE (tên fandom TWICE) bày tỏ sự xấu hổ thay cho thần tượng. “Mình thấy ái ngại khi 3 nàng kia cất giọng lên hát. Mỗi Jihyo đỡ thôi chứ thực sự đấy, các chị hát nhép cũng được mà”, một netizen bộc bạch. Vài người qua đường cho biết họ nổi da gà khi nghe được giọng hát chới với run rẩy của Tzuyu. Trên nền tảng X, màn trình diễn của TWICE hút lượng tương tác và độ thảo luận lớn, gây chia rẽ cộng đồng mạng - phần lớn là phản ứng tiêu cực.

Fan đang tranh cãi trên Threads

TWICE đã lấn sân sang thị trường Âu Mỹ được trên dưới 3 năm, ít nhiều đã có được vị trí nhất định trên bản đồ âm nhạc US-UK. Thành tích nhạc số, album hay tour diễn đều vô cùng khả quan, chứng minh TWICE đã “phá băng” lời nguyền Mỹ tiến của JYP. Ví dụ điển hình nhất là sự thất bại mà đàn chị Wonder Girls đã trải qua, dẫn đến sự ngã ngựa khi nhóm mới bước vào năm thứ 4 sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc xuất hiện tại Victoria’s Secret 2025 khiến dân tình dấy lên câu hỏi: “Liệu TWICE đã sẵn sàng để chinh phục làng nhạc pop US-UK chưa? Màn trình diễn gây tranh cãi lần này một lần nữa có huỷ hoại danh tiếng của nhóm hay không, như cách màn encore More & More năm 2020 đã làm?".