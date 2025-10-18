Sáng ngày 17/10, buổi gặp gỡ truyền thông của bộ đôi đàn dây Secret Garden đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức bởi Báo Nhân Dân cùng IB Group Việt Nam với mục tiêu lan tỏa những thông tin về buổi diễn đặc biệt Secret Garden Live In Vietnam sắp tới vào tối 18/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình (Hà Nội).

Sau chuyến bay dài từ Olso (Na Uy) tới Thủ đô, 2 nghệ sĩ đã kịp tới sự kiện để để giao lưu với các cơ quan báo chí. Chưa kịp nghỉ ngơi, song Rolf Løvland (piano, nhà soạn nhạc) và Fionnuala Sherry (violin) vẫn tươi cười rạng rỡ, mang đến bầu không khí thoải mái, tự nhiên trong lần đầu đặt chân đến Việt Nam.

Tại đây, Fionnuala Sherry chia sẻ ban nhạc cùng ekip đã mất 2 năm để có thể đưa concert tới mảnh đất hình chữ S. Tuy nghe có vẻ là lâu nhưng nữ nghệ sĩ cho biết, 2 năm là khoảng thời gian hợp lý để nghiên cứu, lên ý tưởng, đặt ra kế hoạch và triển khai. Quá trình đó mất nhiều thời gian và nỗ lực. Giờ đây, nỗ lực đã được đền đáp khi World Tour kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của Secret Garden chuẩn bị “lên đèn”, bắt đầu tại Hà Nội.

Về lý do lựa chọn Việt Nam trở thành chặng đầu tiên, Rolf Løvland chia sẻ ông ấn tượng với tình cảm của người dân nơi. Nam nghệ sĩ cảm nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt, cũng như niềm đam mê và sự ngưỡng mộ của người Việt Nam đối với kho tàng âm nhạc của Secret Garden. Do vậy, dù có tới 5 đêm diễn tại Trung Quốc nhưng Việt Nam được ban nhạc “chọn mặt gửi vàng”, ưu ái lựa chọn làm điểm đến mở màn.

“Chúng tôi thực sự háo hức cho những buổi biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đất nước xinh đẹp này và điều đó khiến chúng tôi vô cùng phấn khích. Khi nhóm đăng thông tin về chuyến lưu diễn lên fanpage, chúng tôi thấy rất nhiều khán giả Việt Nam vào bình luận, gửi lời chào và thể hiện tình yêu với âm nhạc của Secret Garden. Chính tình cảm nồng hậu đó khiến chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt với khán giả Việt, dù chưa từng gặp mặt. Việt Nam mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng rất riêng, và chúng tôi mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ”, ông Rolf Løvland tiết lộ.

Ngoài ra, nhân dịp đánh dấu cột mốc lớn trên con đường sự nghiệp trải dài 3 thập kỷ, Secret Garden bật mí sẽ mang đến những bất ngờ thú vị, trong đó sẽ có một vài tiết mục bí mật. Liệu đó là sản phẩm âm nhạc mới toanh hay bản phối khí khác lạ thì vẫn còn là ẩn số.

Được ấp ủ và thực hiện bởi Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế mang nhiều ý nghĩa khi không chỉ đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam mà còn thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam. Ở 2 mùa sự kiện trước, Kenny G và Bond đều đã quay MV đặc biệt tại Việt Nam, lần lượt là Going Home và Victory. Do vậy, người hâm mộ kỳ vọng song tấu Secret Garden sẽ mang đến một sản phẩm âm nhạc lan tỏa những di sản văn hoá - xã hội Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận thu về từ việc bán vé sẽ dành hết cho các hoạt động thiện nguyện.

Chương trình Secret Garden Live In Vietnam là concert thứ 3 nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng, thực hiện, sau thành công của 2 sự kiện Kenny G Live In Vietnam và Bond Live In Vietnam. Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến khán giả trong nước, Ban tổ chức Good Morning Vietnam còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình.

Ban tổ chức cho hay đêm diễn của Secret Garden tại Hà Nội được thực hiện theo format chung và đạt tiêu chuẩn quốc tế về sân khấu cũng như âm thanh. Secret Garden sẽ mang đến tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi của họ, được chia thành ba chủ đề xuyên suốt: thiên nhiên; cảnh đẹp, quan hệ với con người; văn hoá. Với phong cách sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh, khán giả Việt Nam sẽ được dẫn dắt qua một hành trình thưởng thức đầy thi vị. Từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu - Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội.

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ đến từ Ireland và Na Uy, gồm Rolf Løvland (piano, nhà soạn nhạc) và Fionnuala Sherry (violin). Song tấu trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi giành chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne - một tác phẩm gần như không lời nhưng giàu chiều sâu, trữ tình. Thành công này nhanh chóng đưa Secret Garden trở thành đại diện tiêu biểu cho dòng nhạc cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay Songs From A Secret Garden (1996) tiếp nối thành công, đạt chứng nhận bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đồng thời trụ trên bảng xếp hạng Billboard New Age suốt 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album còn vượt khỏi phạm vi nhạc truyền thống, hoà mình vào văn hóa đại chúng, như Adagio từng xuất hiện trong bộ phim 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Năm 2025, album được tái bản remaster kỷ niệm 30 năm, một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Secret Garden.

Trong khi đó, ca khúc You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) đã trở thành bản nhạc “gối đầu giường” của bao thế hệ, được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại, từ Josh Groban đến Westlife. Phiên bản phối lại của Westlife dẫn đầu BXH UK Singles Chart năm 2005, đưa một giai điệu khởi thính phòng trở thành hiện tượng âm nhạc mainstream, đồng thời minh chứng khả năng kết nối mạnh mẽ giữa âm nhạc cổ điển và pop hiện đại. Tới nay, bộ đôi đã bán được hơn 5 triệu bản album và hơn 3 tỷ lượt stream - một con số vô cùng ấn tượng.