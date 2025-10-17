Hình ảnh gây sốc phía sau nhóm tân binh giàu nhất Kpop

Vào ngày 15/10, tạp chí W Korea đã tổ chức tiệc từ thiện nâng cao nhận thức về ung thư vú mang tên Love Your W. Đây là sự kiện thường niên của tạp chí này, đã tổ chức đến năm thứ 20 và quy tụ hàng chục ngôi sao hạng A như V, RM, j-hope (BTS), aepsa, Jang Won Young, Lee Min Ho, Jay Park... Tổng cộng có đến hơn 80 ngôi sao góp mặt. Bữa tiệc này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận.

Bữa tiệc xa hoa của giới sao hạng A tại Hàn Quốc gây tranh cãi

Dư luận Hàn Quốc lên án bữa tiệc từ thiện này chỉ lấy danh nghĩa để "làm màu", chứ thực chất chỉ là nơi các ngôi sao trưng trổ đồ hiệu, tiệc tùng phản cảm. Loạt sân khấu biểu diễn tại sự kiện cũng bị "soi" đến nơi đến chốn. Jay Park phải lên tiếng xin lỗi vì hát ca khúc không phù hợp, xúc phạm bệnh nhân ung thư vú.

Trong khi đó, sân khấu của ALLDAY PROJECT cũng trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc. Lý do bắt nguồn từ phần hình ảnh background phía sau sân khấu: một nhân vật nữ anime với tạo hình gợi cảm được chiếu nổi bật trong lúc biểu diễn mà không liên quan đến concept bài hát hay sự kiện.

ALLDAY PROJECT biểu diễn tại Love Your W

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, netizen Hàn Quốc lập tức bày tỏ phẫn nộ, cho rằng việc chiếu hình ảnh mang tính phản cảm tại một sự kiện lấy ý nghĩa nhân văn như vậy là "thiếu suy nghĩ”. Một người để lại bình luận gay gắt: “Tôi không biết mục đích của việc đưa hình ảnh này lên màn hình tại một sự kiện liên quan đến ung thư vú là gì. Còn tự quay lại rồi đăng lên mạng nữa chứ. Chắc mất trí rồi.”

Nhiều fan nhanh chóng làm rõ rằng hình ảnh gây tranh cãi không phải do phía ALLDAY PROJECT chuẩn bị, mà thuộc phần trình chiếu do W Korea - đơn vị chủ trì sự kiện đảm nhận. “Vụ này không liên quan gì đến ALLDAY PROJECT nhé, đây là hình ảnh của phía W Korea”, một người viết, nhằm bảo vệ nhóm biểu diễn khỏi làn sóng chỉ trích.

Bức ảnh dấy lên sự phẫn nộ

Tuy vậy, điều này vẫn không thể xoa dịu sự giận dữ của cư dân mạng. Nhiều bình luận gay gắt được lan truyền trên các diễn đàn Hàn Quốc như: “Tồi tệ kinh khủng”, “Chả hiểu đang làm trò gì”, “Nhìn cứ tưởng hộp đêm giống Burning Sun”, “Cần cho bay màu thật đấy”…

Một số ý kiến cho rằng dù có thể là lỗi hình ảnh kỹ thuật hoặc do đội ngũ hậu trường không kiểm duyệt kỹ, việc để một visual gợi cảm xuất hiện tại chương trình mang tính nhân văn vẫn là sự cẩu thả khó chấp nhận. Người hâm mộ của ALLDAY PROJECT liên tục yêu cầu công ty quản lý và đơn vị tổ chức làm rõ để tránh việc nhóm bị kéo vào tranh cãi không liên quan.

ALLDAY PROJECT tại Love Your W

ALLDAY PROJECT là nhóm nhạc co-ed (nam – nữ hỗn hợp) mới nổi của Hàn Quốc, trực thuộc công ty THEBLACKLABEL do Teddy sản xuất. Nhóm gồm năm thành viên: Annie Moon, Tarzzan, Bailey, Woochan, và Youngseo. Đĩa đơn debut của họ gồm hai ca khúc FAMOUS và WICKED, ra mắt tháng 6/2025. ALLDAY PROJECT được đánh giá cao ngay từ khâu chuẩn bị ra mắt, với hình ảnh, âm nhạc và profile các thành viên rất “khủng”, trong đó có Annie Moon được biết đến là người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Shinsegae. Do đó, ALLDAY PROJECT được fan Kpop gọi là "tân binh giàu nhất Kpop".