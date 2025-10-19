Vũ đạo “nóng mắt” của Lisa

Sau khoảng 2 tháng nghỉ ngơi, BLACKPINK chính thức trở lại với world tour DEADLINE cùng điểm đến đầu tiên tại châu Á - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào tối 18/10. Suốt khoảng thời gian vắng bóng, màn tái hợp của bộ tứ nữ thần tượng toàn cầu lập tức gây sốt. Những ca khúc lần đầu được mang lên sân khấu hay loạt outfit mới toanh cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ trên MXH.

BLACKPINK tái hợp trên sân khấu với concert world tour DEADLINE sau 2 tháng nghỉ ngơi

Tuy nhiên, cứ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô nàng em út Lisa lại trở thành nhân tố gây tranh cãi vì outfit gợi cảm quá đà. Cụ thể, trong màn trình diễn solo tại Đài Loan (Trung Quốc), Lisa mang đến 3 ca khúc bao gồm Thunder, Rockstar và When I’m With You. Đáng chú ý, trong phần biểu diễn Rockstar, nữ idol lựa chọn trang phục ngắn, cắt xẻ táo bạo, khoe trọn đường cong vòng 3 cùng động tác vũ đạo bốc lửa bên vũ công nam.

Diện bộ cánh bodysuit cắt xẻ kết hợp quần ngắn cùng phụ kiện neon, em út BLACKPINK dễ tạo cho khán giả sự phản cảm khi thực hiện động tác cúi người. Một bộ phận khán giả cho rằng chi tiết này khiến cho màn trình diễn thiếu đi sự tinh tế và gây ra sự “nóng mắt” cho những ai có mặt.

Ngược lại, nhiều người lại cho rằng Lisa chỉ đang thể hiện phong cách âm nhạc cá tính và hiện đại theo tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế. Trong bối cảnh Lisa đang mở rộng hoạt động solo tại thị trường phương Tây, việc thử nghiệm hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng có thể xem là bước đi tất yếu để khẳng định dấu ấn riêng.

Mặt khác, bộ trang phục mà Lisa diện trong concert tại Đài Loan (Trung Quốc) được đến từ FANCì - thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Việt Nam và từng được nhiều idol đình đám lựa chọn khi trình diễn trên sân khấu. Trên trang cá nhân, FANCì cũng nhanh chóng đăng tải lại phần trình diễn của Lisa cùng lời chia sẻ: “Lisa tạo nên dấu ấn với thiết kế độc quyền của FANCì trong concert DEADLINE World Tour của BLACKPINK tại sân vận động quốc gia Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc)".

Thực tế, đây là thương hiệu vốn nổi tiếng với phong cách thiết kế mang đậm tinh thần futuristic (tương lai) kết hợp yếu tố táo bạo và tính trình diễn cao. Có thể thấy, thay vì hướng đến sự gợi cảm đơn thuần, outfit mà Lisa lựa chọn hoàn toàn phù hợp với tinh thần và concept của ca khúc Rockstar. Những thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo vừa giúp Lisa dễ dàng thực hiện các động tác vũ đạo mạnh mẽ và vừa tôn lên body săn chắc, khỏe khoắn của nữ idol.

Trang phục mà Lisa diện trong phần solo ở concert tại Đài Loan (Trung Quốc) được thiết kế bởi FANCì - thương hiệu thời trang của Việt Nam