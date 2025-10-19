Sự cố khiến Quang Hùng MasterD hủy show

Ngày 18/10, công ty quản lý MasterD Entertainment bất ngờ đăng tải thông báo chính thức về việc Quang Hùng MasterD không thể tham gia biểu diễn tại sự kiện diễn ra tại Quảng trường Sun Carnival Hạ Long (Quảng Ninh) cùng tối. Thông tin này khiến khán giả lẫn người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bởi Quang Hùng là cái tên được chờ đón nhất tại đêm nhạc.

Quang Hùng MasterD gặp sự cố phải hủy show

Theo kế hoạch ban đầu, Quang Hùng MasterD sẽ bay từ TP.HCM ra Hải Phòng vào trưa 18/10 để chuẩn bị cho phần biểu diễn vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra liên quan đến chuyến bay đã khiến toàn bộ lịch trình của anh bị đảo lộn.

Nguyên văn thông báo: Đại diện quản lý nghệ sĩ Quang Hùng MasterD, MasterD Entertainment xin thông báo về tình hình lịch trình tham gia biểu diễn của nghệ sĩ vào tối ngày 18.10.2025. Theo kế hoạch được thông báo trước đó, nghệ sĩ Quang Hùng MasterD xác nhận tham gia chương trình CONCERT ON TOP 1900, diễn ra tại Quảng trường Sun Carnival Hạ Long – Quảng Ninh, vào ngày 18.10.2025. Trưa ngày 18.10, chúng tôi có lịch bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12:15, dự kiến hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) lúc 14:20, trên chuyến bay mang số hiệu... Tuy nhiên, sau khi lên máy bay, chúng tôi bị delay và phải chờ trên máy bay đến 15:00 mới được cất cánh, với lý do được hãng hàng không thông báo là lỗi cảm biến càng. Trong quá trình bay, chúng tôi tiếp tục nhận thông tin dự kiến hạ cánh tại Cát Bi vào 16:48. Tuy nhiên, đến 16:20, cơ trưởng phát loa thông báo rằng chuyến bay buộc phải hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) theo sự chỉ định của cục để kiểm tra điều kiện kỹ thuật của tàu bay. Đến 18:00, chúng tôi vẫn đang được giữ lại trên xe buýt để chờ hoàn tất kiểm tra kỹ thuật. Sau khi đạt đủ điều kiện, chuyến bay mới có thể tiếp tục hành trình đến Hải Phòng. Tính tới thời điểm hiện tại 18:20, chúng tôi đã chuyển qua di chuyển bằng xe ô tô bắt đầu đến Quảng Ninh. Trong suốt quá trình làm việc với hãng hàng không, các thông tin và phương án xử lý được cung cấp không rõ ràng, thiếu tính chắc chắn, đồng thời hãng cũng không hỗ trợ trong quá trình chúng tôi yêu cầu được đưa hành khách rời khỏi máy bay để tự chủ động di chuyển bằng ô tô ra Quảng Ninh, thay vì tiếp tục chờ nối chuyến về sân bay Cát Bi sau khi việc kiểm tra kỹ thuật hoàn tất. Do những yếu tố khách quan phát sinh ngoài kế hoạch, nghệ sĩ Quang Hùng MasterD có thể sẽ không kịp tham gia biểu diễn tại sự kiện tối nay. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phối hợp để sắp xếp, khắc phục và giải quyết tình huống trong thời gian sớm nhất. MasterD Entertainment và nghệ sĩ Quang Hùng MasterD xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến Ban Tổ Chức chương trình, cùng quý khán giả và người hâm mộ đã chờ đợi. Rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ mọi người. Trân trọng, MasterD Entertainment

Sự cố bất ngờ này khiến lịch trình biểu diễn của Quang Hùng buộc phải hủy bỏ, dù phía ekip đã nỗ lực di chuyển. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời gửi lời động viên đến nam ca sĩ và ê-kíp sau một ngày di chuyển căng thẳng.

Lịch trình tháng 10 kín mít của Quang Hùng

Sau chương trình Anh Trai Say Hi cái tên Quang Hùng MasterD có cú bứt phá mạnh mẽ trên đường đua âm nhạc Việt. Quang Hùng MasterD khẳng định vị thế nghệ sĩ thực thụ, vừa có năng lực biểu diễn, vừa có lượng fan trung thành tại Việt Nam lẫn quốc tế. Nam ca sĩ người Huế nhanh chóng trở thành “con cưng” trong các sự kiện âm nhạc lớn nhỏ, từ đại nhạc hội, festival, đến các concert của thương hiệu.

Quang Hùng MasterD sắp ra album

Hậu chương trình, lịch trình của Quang Hùng dày đặc đến mức hầu như tuần nào anh cũng xuất hiện ở một sân khấu khác nhau, trải dài từ Bắc chí Nam. Tháng 11 tới đây, Quang Hùng MasterD sẽ phát hành album đầu tay. Dự án này khiến người hâm mộ vô cùng trông chờ.

Phía MasterD Entertainment vẫn đang nỗ lực xử lý để đảm bảo các lịch trình kế tiếp của Quang Hùng diễn ra suôn sẻ, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả đã dành tình cảm cho anh trong suốt thời gian qua.