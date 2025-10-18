RHYMASTIC bị diss thẳng mặt

Tối 17/10, SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng đã chính thức khai màn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh (Hà Nội). Trước đó, chương trình được ấn định diễn ra ngày 19/7 tại quảng trường Sun Carnival, Hạ Long. Tuy nhiên, cơn bão lớn kéo theo mưa to, gió mạnh đã khiến hệ thống sân khấu bị hư hại nghiêm trọng, khiến sự kiện không thể tiến hành như dự kiến.

SUPERFEST 2025 quy tụ vũ trụ Anh Trai - Chị Đẹp

SUPERFEST 2025 quy tụ vũ trụ Anh Trai - Chị Đẹp gồm loạt sao Vbiz đình đám như SOOBIN, RHYMASTIC, CƯỜNG SEVEN, Jun Phạm, Bùi Công Nam, BB Trần, Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương… Hơn 50 tiết mục được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ đã mang đến bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, lan toả tinh thần và năng lượng tích cực đến khán giả.

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật, không thể không kể đến những mảng miếng hay tiểu phẩm của các Anh Trai - Chị Đẹp. Đáng chú ý, dân tình có dịp chứng kiến bộ đôi hoàn cảnh Bùi Công Nam và RHYMASTIC chỉ điểm nhau ngay trên sân khấu. Lấy nghệ danh là Lil’ Nui, nam nhạc sĩ kể lại bị RHYMASTIC hỏi “Lil’ Nui là thằng ranh nào?”. Anh khẳng định mình vừa có danh tiếng lại không thiếu thanh cao thì đã bị “đốp” lại là “không có cao” khiến người hâm mộ òa lên cười.

Rapper Lil' Nui đáp lời YC

Trước đó, cũng trong chính festival này, RHYMASTIC đã diss sương sương Bùi Công Nam: “Cái thằng Lil’ Nui là thằng ranh nào? Câu rap này là lời cảnh cáo. Ăn được gáo dừa mà đòi chảnh láo. Gặp phải YC sẽ xanh xao”.

Lil’ Nui hứng lên tặng cho YC một bài diss: “Thoạt nhìn thì trông chảnh láo, nhưng nhìn kỹ lại thì khá là bảnh bao. Lil’ Nui chỉ có gáo dừa á? Đúng, không chỉ gáo dừa mà còn rap bừa. Ông YC được phết nhờ, thả tim cho cái giờ”. Pha tạo vần ngẫu hứng của Bùi Công Nam mang đến tiếng cười giòn tan cho mọi người, giúp khuấy động bầu không khí tại nơi đây. Chỉ có điều, màn diss này không có chút sát thương nào, không những không công kích đối phương mà còn hạ thấp chính Lil’ Nui luôn.

Lil' Nui diss không xát thương, thậm chí còn công kích chính mình

Phản ứng netizen về màn tung hứng giữa RHYMASTIC và Bùi Công Nam là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau SUPERFEST 2025. Dân mạng cho rằng đây chính là màn đối rap dễ thương nhất chương trình. Một số fan còn đùa rằng Lil’ Nui “đang thử nghiệm rap hài”, bởi thay vì đáp trả gay gắt, anh lại chọn cách “tự dìm mình” để khiến khán giả bật cười.

Cách đây không lâu, hưởng ứng sự trở lại của bản ngã YC, Bùi Công Nam đã dành tặng RHYMASTIC một đoạn rap gồm 8 bar: “Êy zô, anh là Bi Ci Nui nhạc luôn đậm đà vị. Như trái dừa nhà chú Chín, ngọt nhưng không dễ vắt cạn ly. Môi xăm chữ real, nên mỗi câu anh nói đều in sâu. Người khác cần viết nháp, anh freestyle cũng đủ khắc dấu”. Chấp niệm làm rapper của Bùi Công Nam bị dập tắt khi RHYMASTIC trả lời lại đúng 2 từ: “Thì sao?”.

2 nghệ sĩ thường xuyên tương tác trên MXH

Bùi Công Nam và RHYMASTIC dần trở nên thân thiết sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào năm ngoái. Cả 2 đều là thành viên thuộc Nhà Thiếu Nhi, cùng các Anh Tài khác biểu diễn 2 ca khúc If và Bay tại Công Diễn 5. Hậu kết thúc gameshow, 2 nghệ sĩ vẫn thường xuyên gặp gỡ qua chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và các sự kiện âm nhạc khác. Cho đến Gia Đình Haha từ tháng 6 vừa qua, Bùi Công Nam và RHYMASTIC càng gắn bó hơn, mở ra nhiều góc nhìn hơn trong tính cách, cuộc sống.