Jack đang hát cái gì thế này?

Kể từ khi quyết định mở họp báo công bố dự án mới, đồng thời nói về lùm xùm tình ái trong quá khứ, Jack - J97 cũng năng nổ nhận show, đi hát ở các sự kiện lớn nhỏ. Mới đây nhất, nam ca sĩ góp mặt trong 1 sự kiện tại Hà Nội. Jack gây chú ý với phong cách khá nữ tính, tóc vàng, diện bộ cánh nude - đỏ trang trí hoa nổi bật. Ngoại hình của Jack khiến cư dân mạng bàn luận.

Jack trong đêm diễn mới đây tại Hà Nội

Đáng chú ý, Jack không chỉ biểu diễn những ca khúc quen thuộc mà còn mang đến 1 sáng tác mới “diss” thẳng anti. Bài hát nói về việc bản thân Jack luôn là “tấm bia” trong showbiz, bị anti, tấn công không lý do. 2 câu hát đang viral "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!". Ở phần điệp khúc, Jack dùng cách “nói lái” phổ biến của giới trẻ “lào gì cũng…” để nói lên thông điệp bản thân luôn bị đổ lỗi. Đây cũng chính là điểm gây tranh luận nhất ở bài hát mới của Jack.

Bài hát mới gây tranh cãi của Jack

Nhiều khán giả khắt khe cho rằng, việc cùng câu hát này ở trên sân khấu biểu diễn công khai là phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng người hâm mộ ra sức bảo vệ, cho rằng nguyên câu hát của Jack là “Lào gì cũng tôi”, không hề có ý nghĩa phản cảm. Song, việc dùng 1 câu nói nổi tiếng mạng xã hội, gây hiểu lầm cho người nghe ngay từ chữ đầu tiên đã là dụng ý khó chối bỏ. Việc Jack có vi phạm thuần phong mỹ tục khi biểu diễn hay không vẫn là chủ đề gây tranh cãi chưa hồi kết.

Việc dùng 1 câu nói nổi tiếng mạng xã hội, gây hiểu lầm cho người nghe ngay từ chữ đầu tiên đã là dụng ý khó chối bỏ

Jack lại gây tranh cãi

Thời gian này, việc ca sĩ ra nhạc nhắm thẳng antifan không còn quá xa lạ. Sơn Tùng gây bão với intro rap diss “Hơn 10 năm rồi”, “flop quá thì ghi tên anh vào” hay tlinh - Pháp Kiều ra hẳn nhạc dissing gắn hạn chế độ tuổi. Có nhiều cách để nghệ sĩ thể hiện cá tính của mình thông qua âm nhạc, đáp trả lại những tấn công vô cớ từ antifan, nhưng câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để không mang đến cái nhìn tiêu cực.

Gần đây, Sơn Tùng gây bão với intro rap diss “Hơn 10 năm rồi”, “flop quá thì ghi tên anh vào”

Trên các sân khấu công khai, cần có giới hạn cho việc biểu diễn. Cân nhắc ca từ, phong cách trình diễn để hợp với số đông. Với nhạc dissing, thường khi mang đi hát, nghệ sĩ thường cắt bỏ những phân đoạn hạn chế người nghe, tránh gây hiểu lầm không đáng có.