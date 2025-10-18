Bữa tiệc Love Your W ồn ào nhất Kbiz tuần qua vẫn chưa hạ nhiệt. Giữa tranh cãi về mục đích của sự kiện và hành động của dàn sao đình đám, Jang Wonyoung (IVE) tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi khi loạt khoảnh khắc tại sự kiện bị soi kỹ đến từng cử chỉ.

Bữa tiệc gây tranh cãi nhất hiện tại

Theo những clip và ảnh được chia sẻ lại, Wonyoung bị cho là "không thèm tương tác" với các idol kém tiếng hơn tại bữa tiệc do W Korea tổ chức. Trong khi thành viên cùng nhóm Ahn Yujin được khen là thân thiện, vui vẻ, bắt chuyện với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ thì Wonyoung lại giữ khoảng cách, hầu như chỉ nói chuyện với những gương mặt nổi tiếng hơn, chủ yếu là khách mời nam. Cư dân mạng còn chỉ ra rằng ngoài thời gian đi thảm đỏ cùng Yujin và Rei, Jang Wonyoung gần như không có tương tác nào với hai thành viên này trong suốt phần tiệc.



Jang Wonyoung chụp ảnh cùng Taeyang (BIGBANG)

Tương tác thân thiết với RM (BTS)

Chụp ảnh cùng diễn viên Byeon Woo Seok

Một số bức ảnh ghi lại cho thấy nữ idol chọn đứng cùng các celeb nam hoặc influencer có danh tiếng, khiến netizen đặt nghi vấn cô đang "tính toán" để tạo hình ảnh đẳng cấp, khác biệt với phần còn lại. Tuy nhiên, nhiều fan lại bênh vực rằng việc giao lưu chọn lọc là điều bình thường trong giới giải trí, đặc biệt với một ngôi sao hạng A như Wonyoung - người luôn là tâm điểm của ống kính và mọi lời bàn tán.

Trong khi đó, Ahn Yujin - thành viên cùng nhóm của Jang Wonyoung thì ngồi cùng đồng nghiệp nữ

Thân thiện với aespa

Trên mạng xã hội, bình luận về thái độ của nữ idol chia thành hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng Wonyoung ngày càng "tâm cơ", luôn biết cách chọn vị trí và người để xuất hiện cùng nhằm củng cố hình ảnh sang chảnh, quyền lực. Bên còn lại phản bác rằng cô chỉ đang làm đúng vai trò, đồng thời tránh những khoảnh khắc có thể bị soi mói hoặc hiểu lầm. Ngoài ra, chỉ một vài khoảnh khắc được chụp ở 1 bữa tiệc kéo dài nhiều giờ đồng hồ vốn không thể bao quát được toàn bộ hoạt động của Jang Wonyoung.

Jang Wonyoung bị cư dân mạng soi từng cử chỉ, nhiều lần cáo buộc "tâm cơ", chiếm spotlight thành viên cùng nhóm

Đáng nói, đây không phải lần đầu Jang Wonyoung bị soi thái độ. Trước đó, cô nhiều lần bị chỉ trích là "muốn giành spotlight" với các thành viên cùng nhóm. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng. Dù bị "soi" vì những chi tiết nhỏ nhặt, Jang Wonyoung vẫn giữ phong độ hình ảnh, luôn xuất hiện với visual hoàn hảo, khí chất sang chảnh, và biết cách khiến công chúng phải chú ý.



Jang Wonyoung chưa bao giờ đánh mất phong độ chỉ vì bàn tán của cư dân mạng

Giữa những lời khen - chê trái chiều, câu hỏi đặt ra là: liệu Wonyoung thật sự "tâm cơ" hay đơn giản chỉ đang trở thành nạn nhân của chính hào quang mà mình tạo ra? Bởi ở một ngôi sao tầm cỡ như "công chúa Kpop", mọi hành động dù nhỏ nhất cũng đủ để thổi bùng tranh luận.