Cả dàn rapper khóc nức nở, biểu cảm “xấu lạ” khiến netizen không thể buồn nổi

Tối 18/10, tập 5 của Anh Trai Say Hi 2025 chính thức lên sóng. Trước ngày công chiếu, chương trình đã “nhá hàng” loạt hình ảnh hé lộ nội dung tập mới, khiến khán giả xôn xao, đặc biệt khi có thông tin vòng loại đầu tiên sẽ bắt đầu ngay trong tập này.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội, người xem đã liên tục đồn đoán về danh sách những Anh Trai sẽ phải nói lời tạm biệt sau Live Stage 2. Cùng với những hình ảnh được chương trình công bố, khán giả càng thêm tò mò xen lẫn tiếc nuối. Tuy nhiên, cũng không ít người lại “dở khóc dở cười” khi xem loạt ảnh được cắt từ teaser, nơi các rapper xuất hiện với biểu cảm “xấu lạ” trong khoảnh khắc khóc nức nở. Đây được cho là phân cảnh khi các Anh Trai phải nói lời chia tay với thành viên bị loại.

Dàn Anh Trai rapper khóc nức nở gây chú ý trên sóng tập 5

Trong đó, Anh Trai Hustlang Robber - “cây hài” của chương trình chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Hình ảnh nam rapper xúc động bật khóc nhưng lại khiến khán giả… không thể buồn nổi. Nhiều người hâm mộ cho rằng Hustlang Robber quả thật được “thần giải trí độ” trong mọi trường hợp, bởi chỉ cần khóc thôi cũng có thể tạo được “rổ meme”. Ngay cả BigDaddy, người anh lớn giàu kinh nghiệm và từng trải, cũng khiến dân mạng bất ngờ và thậm chí là bật cười khi thấy anh rơi nước mắt.

BigDaddy

Robber chiếm sóng vì cảnh khóc

Biểu cảm "xấu lạ" khiến fan không nhịn nổi cười

Thêm vào đó, dòng trạng thái mà Hustlang Robber đăng tải trên Threads trong lúc chương trình phát sóng càng khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Nhiều người tin rằng nam rapper sẽ là cái tên đầu tiên phải dừng chân, bày tỏ sự tiếc nuối khi “nguồn meme” của chương trình không còn. Ngược lại, một số khán giả khác lại “bán tính bán nghi” cho rằng Robber chỉ đang “tạo content” nhằm khuấy động sự chú ý cho tập mới.

Cùng với những khoảnh khắc gây cười, việc dàn rapper vốn quen thuộc với hình ảnh gai góc, “gang gang” rơi nước mắt trên sóng truyền hình cũng khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi chứng kiến khoảnh khắc này, cho rằng không khí tại trường quay hoàn toàn khác so với khi xem qua màn ảnh nhỏ chỉ cần một người xúc động cũng có thể khiến cả tập thể cùng hòa chung cảm xúc. Hơn nữa, dù là ai thì cũng sẽ có lúc không thể kìm nén cảm xúc. Việc bật khóc hay xúc động không hề đáng xấu hổ, và càng không nên trở thành lý do để bị cười nhạo.

Robber phát ngôn hài hước về việc bật khóc trên sóng Say Hi

Thế nhưng, trái với mọi đồn đoán và suy luận trước đó, kết thúc tập 5 lại không có Anh Trai nào phải nói lời tạm biệt, khiến khán giả càng thêm ngỡ ngàng. Cú twist này không chỉ khiến người hâm mộ vừa “dở khóc dở cười” mà còn tăng thêm độ thảo luận cho chương trình trước ngày công chiếu.

Ở Live Stage 2, không ai phải ra về

Đồng thời, nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm khi chưa phải chứng kiến cảnh chia tay bất kỳ Anh Trai nào tại Live Stage 2. Thay vì tiếc nuối, người xem lại tỏ ra phấn khích, bởi điều đó đồng nghĩa với việc khán giả sẽ còn được thấy đầy đủ dàn Anh Trai trong các phần trình diễn sắp tới. Không ít bình luận hài hước xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng “đây là tập khiến khán giả khóc hụt nhiều nhất”, trong khi nhiều người hâm mộ của Anh Trai Say Hi 2025 vẫn tiếp tục mong đợi các sân khấu bùng nổ hơn ở các Live Stage tiếp theo.