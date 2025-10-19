Sau hơn hai năm chuẩn bị, ngày 18/10, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh chính thức phát hành album phòng thu thứ ba mang tên Giữa Một Vạn Người. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, mà còn là tuyên ngôn âm nhạc rõ ràng nhất kể từ sau Citopia - một Phùng Khánh Linh trưởng thành, sâu sắc và dám thử nghiệm hơn bao giờ hết.

Trước khi album chính thức trình làng, Phùng Khánh Linh đã ra mắt bài bản 4 single mở đường: Ước Anh Tan Nát Con Tim, Em Đau, Khóc Blóck và Tâm Sự Với Đêm Một Mình. Song song đó, nữ ca sĩ còn tổ chức tour diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Những đêm diễn này được chính Phùng Khánh Linh gọi là "phòng thí nghiệm nghệ thuật", bởi đó là nơi cô lắng nghe, chỉnh sửa, và sống cùng âm nhạc của chính mình. "Tôi muốn album này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng, được lắng nghe và được sống cùng khán giả từ rất sớm", cô chia sẻ.

Hình ảnh được đầu tư chỉn chu

Phùng Khánh Linh mượn hình ảnh Odette trong Hồ Thiên Nga để nói lên dụng ý nghệ thuật

Trước ngày ra mắt, Phùng Khánh Linh cùng ê-kíp cũng giới thiệu Jacket Film cho album - đoạn phim ngắn lấy cảm hứng từ vở ballet kinh điển Swan Lake của Tchaikovsky. Không đơn thuần là "teaser", Giữa Một Vạn Người Jacket Film là một câu chuyện tự sự, kể lại hành trình của người nghệ sĩ từng khao khát hào quang đến mức đánh mất bản thể, rồi học cách nhìn lại chính mình và nỗ lực trong tĩnh lặng. Phùng Khánh Linh mượn hình ảnh nàng Odette để kể lại hành trình nghệ thuật của bản thân - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ.

Phùng Khánh Linh tiếp tục đầu tư cho phần âm thanh

Album Giữa Một Vạn Người gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 bài hoàn toàn mới. Phùng Khánh Linh cộng tác với kỹ sư âm thanh Chris Gehringer - người từng làm việc với Ariana Grande, Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran… để hoàn chỉnh album phòng thu thứ 3. Về mặt thể loại, Giữa Một Vạn Người là sự kết hợp các yếu tố Alternative Pop, Dream Pop, Punk và Indie Rock để tạo nên không gian âm nhạc vừa mơ màng, vừa dữ dội - phản chiếu những góc sâu nhất trong tâm hồn của người nghệ sĩ đang không ngừng soi chiếu chính mình.

Nếu yesteryear là hồi ức, Citopia là thế giới tưởng tượng, thì Giữa Một Vạn Người là hiện thực nội tâm nơi Phùng Khánh Linh chấp nhận mọi vết xước, mất mát và cô đơn trong hành trình trở thành chính mình. Trong toàn bộ concept quảng bá, Phùng Khánh Linh hóa thân thành người con gái nửa thực nửa ảo, mong manh, kiêu hãnh và quyến rũ.

Phùng Khánh Linh - Em Đau

Ca khúc Em Đau trong album, lấy cảm hứng từ nỗi đau chia ly khi cha mất, được viết dưới góc nhìn của người mẹ trở thành một trong những bản nhạc được khán giả đồng cảm sâu sắc nhất của cô. Ít ai biết rằng đằng sau những giai điệu buồn là một câu chuyện còn buồn hơn thế, nơi từng câu hát như xé nát trái tim người nghe. Cũng từ chính câu chuyện này, người hâm mộ càng thêm quyết tâm "gỡ" danh flop cho thần tượng trong màn trở lại lần này.

Dù hoạt động âm nhạc nghiêm túc và đầu tư chỉn chu từ nội dung đến kỹ thuật, Phùng Khánh Linh vẫn thường bị trêu đùa là "nữ hoàng flop". Sau Citopia, cô đã định hình phong cách âm nhạc và biểu diễn riêng biệt, đậm chất cá nhân, khó hòa tan. Nhưng chính sự độc lập đó lại khiến sản phẩm của Linh không dễ viral trong dòng chảy thị trường. Fan của cô đã biến sự thật này thành trò đùa, đặt biệt danh "nữ hoàng flop" như cách thể hiện tình cảm và tôn trọng lựa chọn nghệ thuật của cô, chứ không phải châm chọc.

Với Giữa Một Vạn Người, mọi thứ dường như đang thay đổi. Sau chưa đến một ngày phát hành, album đã vươn lên #1 Top Albums trên Apple Music Việt Nam. Toàn bộ 12 ca khúc đều lọt Top 100, trong đó Em Đau đứng ở #15, Ước Anh Tan Nát Con Tim #27, Hiện Thực Phũ Phàng #29, Grief Is The Price You Pay For Love #31... - những thứ hạng khá ấn tượng cho một nghệ sĩ vốn được xem là "kén người nghe".

Với lần tái xuất này, người hâm mộ quyết không để Phùng Khánh Linh flop nữa. Loạt content, chủ đề bàn luận về album mới của Phùng Khánh Linh đang viral trên nhiều nền tảng, thu hút không ít người nghe tìm đến album Giữa Một Vạn Người.