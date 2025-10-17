Sáng sớm 16/10 (19h ngày 15/10 theo giờ địa phương), Victoria’s Secret chính thức khởi động với thảm hồng, quy tụ dàn sao hot nhất showbiz xúng xính lên đồ, tề tựu tại đây. Sau đợt tái định vị thương hiệu và hồi sinh lại sàn diễn nội y hot nhất hành tinh, Victoria’s Secret 2025 hiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán toàn cầu dõi theo BST mới nhất cùng hội chân dài cực phẩm.

Line-up trình diễn năm nay bao gồm 4 nghệ sĩ là Madison Beer, TWICE, Karol G và Missy Elliott. 2 cái tên được mong đợi nhất là TWICE - đại diện Kpop duy nhất và Madison Beer - hot girl xu hướng của Hollywood. Cả 2 đều là những tên tuổi có tiếng ở thị trường của riêng họ, song nếu TWICE hứng cả rổ “gạch đá” thì Madison lại nhận về cơn mưa lời khen với tiết mục của mình.

Nữ ca sĩ diện lên mình bộ corset trắng khoe trọn cặp đùi mật ong nổi bật, trên lưng là đôi cánh thiên thần biểu tượng. Madison đem đến 3 bản hit là Make You Mine, bittersweet và yes baby , hâm nóng bầu không khí trường quay với chất nhạc EDM/Pop bắt tai và gây nghiện, vô cùng hợp rơ với tính chất thời trang của chương trình. Lựa chọn này cũng được đánh giá cao hơn so với TWICE và 2 ca khúc có phần an toàn là This Is For và Strategy.

Màn trình diễn của Madison Beer tại Victoria's Secret 2025

Hotgirl một thời đốn tim với chất giọng ngọt ngào, xen lẫn chút sexy và đặc biệt, cô nàng hát live 100%. Madison được tán dương giọng hát như được thu âm trước, gần như không có một vết gợn, vết xước hay vỡ giọng. Hơn thế nữa, Madison khiến netizen xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, ngắm bao nhiêu lần vẫn không chán. Madison có tỷ lệ khuôn mặt vàng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ cùng nước da nâu bóng khỏe - vẻ đẹp rất được Âu Mỹ ưa chuộng.

Hotgirl một thời đốn tim với chất giọng ngọt ngào, xen lẫn chút sexy và đặc biệt, cô nàng hát live 100%

Nhiều netizen nhận xét Madison “đẹp đến mức thua Barbie mỗi cái tên”, còn các đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của cô thì nhanh chóng phủ kín mạng xã hội. Tất nhiên, cùng với đó là những so sánh quen thuộc: nhiều fan Kpop tỏ ra không hài lòng khi TWICE bị “ném đá” còn Madison lại được ca tụng hết lời. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có phong cách riêng, và việc so sánh giữa pop Âu Mỹ với Kpop là điều khập khiễng. Dù vậy, không thể phủ nhận: ở Victoria’s Secret năm nay, Madison Beer thực sự đã trở thành tâm điểm của đêm diễn.

Sắc vóc nóng bỏng, căng tràn sức sống của Madison

Vừa quen vừa lạ, Vnet lật lại quá khứ và quên rằng Madison từng gây sốt làng nhạc Việt một thời gian. Madison là nữ chính trong MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng, ra mắt vào ngày 1/7/2019. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam hợp tác cùng một ca sĩ - hot girl đình đám của Hollywood, và cũng là chi tiết khiến MV này trở thành hiện tượng toàn cầu ngay khi phát hành. Chỉ sau 24 giờ, Hãy Trao Cho Anh đã đạt hơn 26 triệu lượt xem, lọt top 1 trending YouTube Việt Nam và top 20 thế giới. MV hiện đã thu về hơn 301 triệu lượt xem, là một trong những sản phẩm âm nhạc lượng view khủng nhất Vpop

Madison xuất hiện trong MV với hình ảnh bóng hồng quyến rũ, diện bikini nóng bỏng và hóa thân thành người tình của Sơn Tùng. Sau khi MV ra mắt, netizen Việt đổ xô tìm hiểu về Madison, khiến từ khóa “Madison Beer - Sơn Tùng” leo top tìm kiếm Google.

Madison từng là bóng hồng của Sơn Tùng trong MV Hãy Trao Cho Anh

Madison Elle Beer sinh năm 1999 tại Jericho, New York (Mỹ) trong một gia đình người Do Thái gốc Á-Âu. Cô bắt đầu sự nghiệp rất sớm, khi mới 13 tuổi đã đăng các video cover lên YouTube. Một trong số đó là bản cover At Last của Etta James bất ngờ được Justin Bieber chia sẻ lại, giúp Madison vụt sáng thành hiện tượng mạng chỉ sau một đêm.

Năm 2013, cô ra mắt đĩa đơn đầu tay Melodies, nhanh chóng ký hợp đồng với hãng đĩa Island Records. Từ một “giọng ca được Justin phát hiện”, Madison dần chứng minh năng lực thật sự qua các dự án riêng. EP As She Pleases (2018) với loạt ca khúc Dead và Home With You mở đường cho cô bước vào dòng pop hiện đại, mang hơi hướng nữ quyền và cá tính mạnh.

Đến năm 2021, Madison phát hành album đầu tay Life Support , đánh dấu bước trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Bài hát Selfish đạt chứng nhận Bạch kim của RIAA, đưa tên tuổi cô lên hàng ngũ nghệ sĩ trẻ triển vọng nhất nước Mỹ. Hai năm sau đó, album Silence Between Songs tiếp tục khẳng định vị thế, thậm chí còn giúp cô được đề cử Grammy cho hạng mục Best Immersive Audio Album.

Bên cạnh âm nhạc, Madison còn là một biểu tượng thời trang được săn đón nồng nhiệt. Cô từng xuất hiện trên nhiều mặt báo, tạp chí và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Năm 2024-2025, Madison phát hành loạt hit mới như Make You Mine và yes baby , kết hợp The Spinnin Tour trải dài khắp Âu Mỹ, châu Á và châu Đại Dương. Đáng chú ý, cô còn góp giọng cho nhân vật Evelynn trong nhóm nhạc ảo K/DA thuộc vũ trụ League of Legends , thể hiện các bản hit toàn cầu như Pop/Stars và More .