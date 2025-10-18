Cách RHYDER thoát ra khỏi cái bẫy của truyền hình thực tế

TRAP không phải album rap

Lấy lại sự chú ý từ Rap Việt mùa 3, RHYDER đã khiến các rap fan tò mò khi công bố ra mắt album mới giữa “chảo lửa” Việt rap. Nhưng, TRAP không phải 1 album rap. Album gồm 10 track, là bữa tiệc melody đúng nghĩa của RHYDER.

Ngay từ tên gọi, TRAP đã gợi ra nhiều tầng nghĩa - vừa là chiếc “bẫy” trong tình cảm, vừa là ẩn dụ cho sự giằng co nội tâm mà con người khó thoát khỏi. Album bao gồm 10 ca khúc do chính RHYDER sáng tác, hợp tác cùng các producer tên tuổi. Từ phần visual hậu-tương-lai được Ben Phạm đảm nhận cho đến concept tình yêu lặp lại trong vòng xoáy tổn thương, TRAP cho thấy nỗ lực rõ ràng của RHYDER trong việc tạo nên một thế giới âm nhạc hoàn chỉnh, có câu chuyện, có cảm xúc và có chiều sâu.

Album 10 ca khúc tự sáng tác của RHYDER - TRAP

Cách RHYDER lý giải cho tên gọi TRAP cũng phần nào phản chiếu tâm thế của một nghệ sĩ không còn muốn gói mình trong vùng an toàn. Thay vì đặt trọng tâm vào kỹ thuật rap hay độ “gắt” của flow, TRAP thiên về cảm xúc, về việc “chạm” vào những vùng cảm xúc bị che giấu trong tình yêu. Tình yêu trong TRAP không bi lụy, cũng chẳng lãng mạn quá đà, mà là chuỗi cảm xúc tự nhận thức, khi con người đối diện với chính mình sau mỗi tổn thương. Thế giới hậu-tương-lai RHYDER dựng lên, vì vậy, vừa là không gian tưởng tượng, vừa là tấm gương phản chiếu thực tại: nơi mọi thứ có thể đã đổ vỡ, nhưng cảm xúc vẫn còn tồn tại, và con người vẫn phải tiếp tục yêu, dù biết rằng có thể sẽ mắc kẹt thêm lần nữa.

Nếu phải chọn một từ khóa cho album này, thì đó sẽ là “chuyển hóa”

Nếu phải chọn một từ khóa cho album này, thì đó sẽ là “chuyển hóa”. RHYDER đang bước vào vùng thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc hơn, gói ghém trong 10 bài hát tinh thần trưởng thành và liều lĩnh vừa đủ. Mở đầu bằng Sau Cơn Suy, RHYDER khiến người nghe “rơi” ngay vào cảm xúc man mác buồn, rồi nhanh chóng bị dẫn qua Thói Hư, nơi violin và beat R&B hòa quyện để tạo thành một bản nhạc vừa sang, vừa lạ tai. Đến Sao Băng, RHYDER dùng Melodic R&B để phô diễn kỹ năng xử lý tune mềm và khéo, gợi nhớ đến một vài chất liệu của The Weeknd.

Sao Băng - RHYDER

Ở phần giữa album, không khí được “nới” ra bằng những track mang tinh thần nhẹ nhõm, nhiều năng lượng hơn như Không Vấn Đề hay Do Dat. RHYDER cho thấy sự tự tin trong cách viết lyric và thể hiện cá tính, có phần tán tỉnh, phóng khoáng. Nét Luân bắt tay với thầy Andree Right Hand, pha chút “trai hư” kiểu hào nhoáng, trên nền Trap đặc trưng của WOKEUP. Kiệt Tác tiếp nối tinh thần thử nghiệm đó bằng sự kết hợp cùng 2pillz, đưa Afrobeat vào dòng chảy của album, làm tổng thể trở nên đa dạng hơn về cấu trúc âm thanh.

Không Vấn Đề - RHYDER ft. CoolKid

Nửa sau của TRAP là nơi RHYDER thể hiện rõ nhất mong muốn mở rộng bản thân ra khỏi khung “rapper show thực tế”. Nói Gì Nữa gợi cảm giác city pop pha funk, dòng nhạc vốn khó thể hiện được RHYDER xử lý khá tinh tế. Chẳng Tin Vào Tình Yêu là điểm mạnh khác của album khi RHYDER dùng Pop Rock để kể câu chuyện đứng dậy sau tổn thương. Đây cũng là track cho thấy sự biến hóa trong giọng hát và cảm xúc của anh, có chút gai góc, chút tự sự, nhưng vẫn không mất chất nhạc đại chúng. Kết lại bằng Tiếc Cho Em, RHYDER quay trở về với tâm trạng u buồn và lắng đọng, khép vòng tròn cảm xúc mà Sau Cơn Suy mở ra từ đầu.

RHYDER còn 1 MV Tiếc Cho Em - track cuối trong album sẽ lên sóng ngày 18/10

Tuy nhiên, nếu nhìn chi tiết hơn, album của RHYDER vẫn còn nhiều điểm có thể khai thác tốt hơn. Cách RHYDER hát lướt chữ đôi khi khiến người nghe khó nắm bắt trọn cảm xúc, đặc biệt với những ai không quen với kiểu “chill flow” pha R&B. Sự liên kết giữa các track trong album cũng chưa thật sự liền mạch: đang dở mạch cảm xúc về tình yêu, TRAP lại chuyển hướng sang flexing ở Nét Luân (ft. Andree), khiến tổng thể câu chuyện bị lạc một nhịp.

Ngoài ra, cách đi melody trong nhiều bài hát vẫn còn an toàn, theo công thức dễ nghe, dễ lan tỏa, dễ trending. RHYDER hiểu rõ công thức để chạm đến thị trường, nhưng nếu để chọn ra một track mang cá tính mạnh mẽ, khác biệt và thực sự bứt phá nhất trong album, có lẽ cần phải suy tính kỹ.

Nét Luân - RHYDER ft. Andree, WOKEUP

Không thể phủ nhận rằng TRAP là một nỗ lực đáng ghi nhận trong thị trường âm nhạc Việt, nhất là khi hiếm có nghệ sĩ nào dám khai thác những concept phức tạp và âm thanh hiện đại đến vậy trong album đầu tay. Nó cho thấy RHYDER không còn chỉ là một gương mặt “được nhớ” nhờ chương trình thực tế, mà đang dần định hình bản sắc âm nhạc của riêng mình.

Điểm trùng hợp giữa cách sắp xếp đĩa vật lý của RHYDER

với Übermensch - G-DRAGON

RHYDER cũng rất biết cách “tri ân” thần tượng lớn nhất của mình - G-DRAGON. Điều này thể hiện qua concept album phiên bản vật lý. Từ màu cam chủ đạo đến 6 đĩa ghép thành 1 bức tranh hoàn chỉnh, đều có sự liên kết với album Übermensch của G-DRAGON phát hành hồi tháng 3. Nếu Übermensch là tuyên ngôn trở lại của G-DRAGON sau 8 năm với thông điệp “siêu nhân là người vượt qua chính mình”, thì TRAP là cách RHYDER đưa mình bước khỏi vùng an toàn, tái định nghĩa bản thân sau cơn sốt show thực tế.

Không chỉ là hiện tượng chương trình thực tế

RHYDER (tên thật Nguyễn Quang Anh) khiến khán giả cả nước nhắc đến khi giành ngôi Quán quân The Voice Kids 2013. Tuy nhiên, phải đến gần một thập kỷ sau, cái tên này mới thực sự quay trở lại đường đua âm nhạc với một hình hài khác - rapper tham gia Rap Việt. Từ Rap Việt đến Anh Trai Say Hi, hành trình của RHYDER cho thấy một quá trình tái định danh đáng chú ý.

RHYDER mất 10 năm từ Quang Anh - Quán quân The Voice Kids

để nổi tiếng trở lại với Rap Việt mùa 3

Ở Rap Việt mùa 3, RHYDER vướng nghi vấn đạo nhái, bị chê cười là “đi thi rap nhưng toàn hát”, chưa đủ “gắt” như các rapper thuần. Nhưng cũng chính nhờ sự khác biệt này, RHYDER đi thẳng đến Chung kết Rap Việt, gây ấn tượng bởi nội lực, cách gieo melody tinh tế và khả năng sáng tác. RHYDER bắt đầu được công chúng chú ý theo hướng tích cực hơn. Đến Anh Trai Say Hi, mọi người được thấy một RHYDER toàn diện: biết hát, biết rap, sáng tác, chơi nhạc cụ, thậm chí dẫn dắt đội và đảm nhận cả khâu định hình phong cách biểu diễn. Anh Trai Say Hi giúp RHYDER trở thành nghệ sĩ thật sự được công nhận cả về tài năng lẫn màu sắc cá nhân.

Anh Trai Say Hi là bước ngoặt danh tiếng của RHYDER

Song, hào quang từ chương trình thực tế là một cái "bẫy". Nghệ sĩ có thể được chú ý nhất thời, nhưng chỉ cần lơ là việc tập trung cho bản sắc và sản phẩm cá nhân, hào quang từ chương trình thực tế sẽ là bài test khốc liệt nhất. Người đi đường dài tận dụng được thời cơ mới thực sự là kẻ chiến thắng.

TRAP ra mắt sau hai chương trình này, vì thế không chỉ là album debut - mà là “phép thử” quan trọng để xác định RHYDER sẽ đi theo hướng nào hậu show. Đây là thời điểm anh phải trả lời câu hỏi: Liệu có thể giữ được sức nóng và chứng minh bản thân xứng đáng với kỳ vọng hay không.

RHYDER phải trả lời câu hỏi: Liệu có thể giữ được sức nóng và chứng minh bản thân xứng đáng với kỳ vọng đã có từ Anh Trai Say Hi hay không

TRAP thể hiện rõ nỗ lực đó, từ concept, visual, cho đến cách xử lý âm thanh và nội dung. RHYDER muốn vừa giữ được phần melody dễ nghe, vốn là thế mạnh, vừa tìm cách chạm sâu vào cảm xúc và thử nghiệm những chất liệu hiện đại. Đó là sự cân bằng giữa hai nhu cầu trái ngược: một bên là thị trường với áp lực tạo hit, một bên là bản năng nghệ sĩ muốn làm điều riêng biệt. Album cũng cho thấy nỗ lực tạo tính liên kết trong nội tâm, một RHYDER trôi giữa cô đơn, đầy tự sự. Dù chưa thật mạch lạc, nhưng ít nhất TRAP cho thấy ý niệm làm nghề nghiêm túc, vượt ra khỏi “vòng đời sau show” vốn dễ khiến nhiều nghệ sĩ trẻ rơi vào tình trạng sản phẩm rời rạc, thiếu định hướng.

TRAP là hành trình để người nghe cùng RHYDER soi chiếu lại bản thân

Chàng trai 24 tuổi, tự mình đảm nhận 1 album 10 bài hát, 10 chất liệu âm nhạc và tự sáng tác, RHYDER đã cho thấy anh không phải hiện tượng ăn may nhờ Rap Việt hay Anh Trai Say Hi. TRAP, xét cho cùng, không phải một album để “nghe cho vui” hay “hit ngay từ đầu”, mà là hành trình để người nghe cùng RHYDER soi chiếu lại bản thân. Có thể nó chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất, đó là một bước đi thật và đáng được tôn trọng của một nghệ sĩ đang nghiêm túc tìm tiếng nói riêng trong bức tranh đầy màu sắc của Vbiz hiện tại.