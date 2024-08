10 năm lận đận của Quang Anh từ chung kết Giọng hát Việt Nhí

Dù đã 10 năm trôi qua, "trận chiến" âm nhạc Giọng Hát Việt Nhí 2013 vẫn gây nhiều ấn tượng mỗi khi nhắc về. Cũng không ai ngờ được rằng những cái tên đang càn quét Vpop những năm gần đây như Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Erik,... lại đều bước ra từ cùng một chương trình âm nhạc như thế. Ngay từ tập đầu xuất hiện, Quang Anh (tên thật của Rhyder) đã mang về cho bản thân anh một lượng lớn fan.

Rhyder trở thành quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2013

Tuy vậy, chiến thắng của Rhyder trước Phương Mỹ Chi để giành lấy danh hiệu Quán quân lại tạo nên nhiều tranh cãi khi bị khán giả cho rằng nam ca sĩ được chọn là do BTC muốn một câu chuyện truyền cảm hứng. Đều theo đuổi dòng nhạc dân ca, giọng hát và tiềm năng của Quang Anh rõ ràng là không thể nhỉnh bằng “chị Bảy" Phương Mỹ Chi, đó cũng là lý do khiến người xem đặt câu hỏi lớn về kết quả “không phục" năm đó.

Thậm chí, việc được nhận giải "đặc cách" của Mai Vàng năm 2013 ở hạng mục "Nam ca sĩ nhạc nhẹ" dù tổng bình chọn xếp sau Noo Phước Thịnh chỉ vì ban tổ chức muốn khuyến khích tài năng âm nhạc phát triển lại càng khiến cho các khán giả trở nên khó chịu và nghi vấn tài năng của Rhyder.

Thắng ở cuộc thi nhưng Quang Anh dường như "lép vé" trước Phương Mỹ Chi ở các mặt trận khác

Sau cuộc thi, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh định hướng anh chàng theo đuổi con đường học tập chính chuyên về ca hát tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở khoa Jazz.

Chính vì lựa chọn con đường học tập, hoạt động nghệ thuật của Rhyder trở nên mờ nhạt hơn hẳn những cái tên cùng lứa. Á Quân Phương Mỹ Chi vẫn đang nổi tiếng hơn rất nhiều khi “đắt show" với loạt sự kiện, chương trình đình đám, được vinh danh tại các giải thưởng lớn nhỏ. Cú trở lại bùng nổ của nữ ca sĩ cùng album Vũ Trụ Cò Bay khẳng định lại tên tuổi của nữ ca sĩ Gen Z lại càng khiến khoảng cách của cô với Quán quân The Voice Kids 2013 ngày càng cách xa hơn.

Nhiều năm sau khi ở ẩn, Quang Anh đổi tên trở thành Rhyder

Quang Anh sau khi đổi tên thành Rhyder, định hướng đi theo con đường ca hát cùng dòng nhạc trẻ trung hơn cũng ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Anh Đã Quen Với Cô Đơn. Tuy nhiên, anh chàng lại khá chật vật khi tìm lại danh tiếng bởi đã chọn “ở ẩn" vào chính những năm đáng lẽ ra phải là đỉnh cao và vàng son về độ phủ sóng truyền thông của cái tên Quang Anh.

Quang Anh Rhyder và cú bùng nổ đầu tiên tại Rap Việt dù vẫn gây nhiều tranh cãi

Tái xuất sau 10 năm trên sân khấu Rap Việt mùa 3, Quang Anh với nghệ danh mới Rhyder mới vừa khiến khán giả tò mò, vừa hoài nghi khả năng thực sự của Quang Anh Rhyder tại cuộc thi khi xuất thân của anh không phải là một rapper mà là một ca sĩ. Hơn nữa, việc ngừng hoạt động trong 10 năm liền cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi. Và quả thực, việc "rap mà như hát" đã khiến Rhyder trở thành cái tên nóng, liên tục bị bàn tán sau mỗi phần thi.

Rhyder trở lại sân khấu Rap Việt đầy tranh cãi

Trong cả 2 vòng thi đầu tiên, Quang Anh Rhyder đều… không chịu hát. Để Anh Một Mình và Cậu Ấm Cô Chén đều là những ca khúc catchy, bắt tai, giúp Quang Anh thể hiện thế mạnh vocal. Nhưng, Rap Việt là cuộc thi rap, do đó cái tên Rhyder gây nên nhiều ý kiến trái chiều việc không rap mà vẫn "sống sót" qua các vòng loại.

Thậm chí HLV Thái VG còn từng nhận xét Rhyder: "Ca khúc này khá sôi động, có triển vọng tạo nên xu hướng nhưng đây không phải phong cách anh mong đợi. Đây là Rap Việt nhưng hầu hết ca khúc, em chỉ hát". Rhyder cũng là cái tên ồn ào nhất MXH khi phần thể hiện ở vòng 3 vướng nghi án đạo nhạc.

Rhyder vướng vào loạt chỉ trích "hát nhiều hơn rap"

Tuy vậy, vẫn có nhiều khán giả bênh vực nam ca sĩ khi cho rằng Rhyder vẫn có nhiều kỹ năng khác khi có thể vừa hát, vừa rap, vừa chơi trống. Ngoài ra, khả năng tạo trend trong các ca khúc của Rhyder cũng khiến nam rapper bộc lộ tiềm năng trong mảng sản xuất âm nhạc. Những phần dự thi của anh chàng đều nhận về lượt tương tác khủng trên MXH, đặc biệt là với trend "lại là D G House" của Rhyder tạo nên cơn sốt với hàng nghìn người chia sẻ và sử dụng giai điệu, trở thành âm thanh đặc trưng của riêng Rhyder trong các sản phẩm âm nhạc về sau.

Rhyder trổ tài chơi trống ở Rap Việt

Ngoài những tranh cãi và thị phi bủa vây, Rhyder qua Rap Việt mùa 3 dường như bộc lộ được toàn bộ quá trình “ẩn mình chờ thời" của anh chàng trong 10 năm qua cùng tiềm năng bùng nổ với loạt kĩ năng đa tài. HLV Andree cũng từng bình luận về phần trình diễn của nam rapper: "Cảm giác em đang bị hút hồn bởi màn trình diễn vừa rồi, bỏ qua những ý kiến 9 người 10 ý. Khi vào tới Chung kết, không ai có thể cãi được em rất tài năng".

Tài năng chín muồi không thể phủ nhận, hitmaker mới của Vpop

Quả thực, Rhyder mặc cho loạt chỉ trích và tranh cãi xoay quanh Rap Việt vẫn lấy được tình cảm của khán giả khi sở hữu cú đúp 2 sản phẩm âm nhạc từ chương trình đều lần lượt đạt Top 1 Trending YouTube: Chịu Cách Mình Nói Thua (kết hợp với các thành viên DG House) và Dân Chơi Sao Phải Khóc (kết hợp với Andree Right Hand và wokeup).

Rhyder trở thành một nhân tố nổi bật cùng các anh trai

Rhyder cũng trở thành một trong những cái tên “đắt show" bậc nhất ở các chương trình cho giới trẻ khi đảm nhiệm loạt ca khúc quảng cáo, MV, cùng nhiều show diễn âm nhạc lớn nhỏ.

Rhyder cũng “thừa thắng xông lên", tham gia một chương trình thi đấu quy tụ loạt 30 anh trai của Vbiz. Rhyder dường như đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều trước khi bước vào chương trình này, đến mức Hurrykng từng tuyên bố “Đội nào có Rhyder, đội đó thắng” ngay sau hơn nửa chặng đường của các anh trai. Pháp Kiều nói Rhyder là “đối thủ đáng gờm, khủng khiếp”, trong khi đó Đức Phúc bày tỏ “luôn muốn về đội Rhyder cho đến cuối chương trình”. Ở tập gần nhất, không phải HIEUTHUHAI, Isaac, Song Luân hay Anh Tú Atus, Rhyder mới là đội trưởng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ dàn người chơi với 15 phiếu.

Từ các nam nghệ sĩ đến khán giả đều kháo nhau rằng đội nào có Rhyder đều sẽ dễ dàng lên top 1!

Anh trai "chưa từng bại trận" tại chương trình

Trên sân khấu livestage mở đầu, Rhyder về team Bảnh của Anh Tú Atus, vượt qua đội của Isaac để thu về lượt bình chọn cao nhất với 281 điểm từ khán giả. Ngoài hát, rap melody, Rhyder cũng góp sức với màn trình diễn đánh trống trên sân khấu chương trình khiến khán giả liên tưởng đến hành trình tại Rap Việt mùa 3 trước đó của Rhyder.

Đến tập 2, Rhyder nằm trong đội thể hiện tiết mục No Far No Star của Song Luân cũng vươn lên dẫn đầu với 124 phiếu. Ở cả hai tiết mục này, ngoài phần thể hiện trên sân khấu, Rhyder cũng chính là một trong những thành viên tham gia vào khâu sáng tác và sản xuất, chia line cho các thành viên để ai cũng có cơ hội được tỏa sáng.

Rhyder trên sân khấu Hào Quang

Tuy vậy, Rhyder chỉ thực sự được chú ý khi đóng vai trò “cứu team" cho sân khấu Hào Quang của team Negav. Từ một bản demo ban đầu được đánh giá là “nguy hiểm” cho đội hình trình diễn nhóm 3 người, Rhyder đã viết lại lời, thay đổi bố cục để phù hợp với màu giọng riêng của Dương Domic và Pháp Kiều.

Rhyder chia sẻ: “Có những lúc mà mình nghĩ rằng không thể viết được cho nó hay hơn nữa. nhưng rất may trong một tích tắc thôi, tự nhiên cảm hứng đến với mình. Mình viết lại bài hát ấy chỉ trong một đêm thôi”. Với thời gian ngắn ngủi như vậy mới thấy được anh trai thực sự tài năng đến mức nào.

Rhyder khiến loạt anh trai khen ngợi qua các công diễn

Lời hát của Hào quang gây xúc động, giúp bộ ba giành điểm số cao nhất trong lượt đấu thứ 2. Lên sóng chưa đầy 1 tuần, ca khúc "Hào Quang" của các "anh trai" Pháp Kiều, Dương Domic, Rhyder hiện đang giữ Top 1 Trending Music YouTube, hiện tại đã vượt mốc 12 triệu lượt xem.

Cú bùng nổ nhất tại chương trình cùng 30 anh trai này phải kể đến cú hit I'm Thinking About You vẫn còn đang “làm mưa làm gió" trên mọi mặt trận BXH âm nhạc. Đảm nhận vai trò đội trưởng, tiết mục I’m Thinking About You ở livestage 3 là minh chứng đầy đủ nhất cho tài năng của Rhyder. WEAN tiết lộ Rhyder đã thức trắng 4 đêm để tập trung hoàn thiện phần nhạc cho tiết mục I'm Thinking About You.

Sự kết hợp gây bão của nhóm Rhyder cùng tlinh

Sân khấu kết hợp cùng tlinh đã chiến thắng thuyết phục tại chương trình, vẫn đang chễm chệ tại vị trí thứ #4 sau một tuần ra mắt cùng 4.5 triệu lượt xem trên Youtube. I'm Thinking About You cũng là âm thanh được sử dụng rầm rộ trên TikTok, tạo ra một loạt xu hướng mới cho giới trẻ.

Với một hành trình dù chậm mà chắc, Rhyder đã thực sự trưởng thành từ một “cậu bé dân ca" lựa chọn con đường học vấn vững chắc trước khi giành lại sự chú ý và hào quang tại 2 chương trình hot nhất nhì Vbiz - Rap Việt và cuộc thi cùng các anh trai. Tuy vậy, chính tài năng và sự lãnh đạo của Rhyder mới là điều tạo nên nhiều kỳ tích khiến cho cái tên Rhyder ghi được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ đến như vậy. Có lẽ, sau chương trình, khán giả chắc chắn sẽ còn được chứng kiến một Rhyder toả sáng và bùng nổ hơn nữa.