Người hâm mộ phẫn nộ khi bản hit Home Sweet Home của G-Dragon bị MAMA 2025 bỏ qua

(Ảnh: G-Dragon Instagram)

Người hâm mộ G-Dragon đang vô cùng phẫn nộ sau khi đĩa đơn được đánh giá cao Home Sweet Home của G-Dragon không nhận được một đề cử nào tại Lễ trao giải MAMA 2025. Kết quả này được đưa ra bất chấp sự thống trị bảng xếp hạng và ảnh hưởng văn hóa của ca khúc trong suốt cả năm qua.

Home Sweet Home được phát hành vào tháng 11 năm 2024. Đây là ca khúc đánh dấu sự tái hợp được mong đợi từ lâu của G-Dragon với hai thành viên Taeyang và Daesung của BIGBANG. Ca khúc đầy hoài niệm này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng Kỹ thuật số Circle vào tháng 1 năm 2025 và trụ vững trên các bảng xếp hạng trong nhiều tháng, được cả giới phê bình lẫn người hâm mộ ca ngợi vì chiều sâu cảm xúc và phần sản xuất vượt thời gian. Nhiều người kỳ vọng bài hát sẽ giành được các đề cử lớn như Bài hát của năm hoặc Màn kết hợp xuất sắc nhất.

Nhưng khi Mnet công bố danh sách đề cử chính thức vào ngày 16 tháng 10, bài hát này lại vắng mặt và sự vắng mặt này lập tức khiến khán giả chú ý. Thay vào đó, bản phát hành quốc tế gần đây hơn của G-Dragon, Too Bad hợp tác với Anderson .Paak, đã nhận được đề cử cho hạng mục Hợp tác xuất sắc nhất và Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất. Người hâm mộ đã chỉ ra sự bất nhất này, cho rằng Too Bad được quảng bá quốc tế trong khi Home Sweet Home vẫn là bản hit nội địa lớn nhất của một nghệ sĩ solo nam trong năm nay.

Kể từ khi quay trở lại vào tháng 8 năm 2024, G-Dragon đã hoạt động cực kỳ tích cực trên tất cả các mặt trận - từ sân khấu ca nhạc đến các chương trình giải trí, talk show... tại Hàn Quốc. (Ảnh: G-Dragon Instagram)

Phản ứng dữ dội trên mạng diễn ra nhanh chóng và lan rộng. Trên các nền tảng như X (trước đây là Twitter) và Reddit, người hâm mộ đã đặt câu hỏi về tiêu chí của lễ trao giải, viện dẫn sự thống trị của dịch vụ phát trực tuyến và tính liên quan đến văn hóa.

"Không có đề cử cho Home Sweet Home? Nó đã đứng đầu mọi bảng xếp hạng và điều này giống như một sự khinh miệt hoàn toàn" - một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội chỉ trích MAMA. Những người khác cũng đồng tình rằng bài hát đã trở thành một trong những khoảnh khắc âm nhạc tiêu biểu của năm 2025 và việc nó không có tên trong đề của của MAMA 2025 là một thiếu xót khó chấp nhận.

Những người trong ngành tại Hàn Quốc thì cho rằng quy trình đề cử của Giải thưởng MAMA bao gồm sự kết hợp giữa dữ liệu phát trực tuyến, đánh giá của chuyên gia và tác động toàn cầu, điều này có thể đã khiến sản phẩm gần đây hơn, được tiếp thị trên toàn cầu của G-Dragon được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán rằng những nghệ sĩ kỳ cựu như G-Dragon thường bị bỏ qua để nhường chỗ cho những thần tượng mới, bất chấp sức ảnh hưởng lâu dài của họ.

(Ảnh: G-Dragon Instagram)

Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ Kpop kỳ cựu bị đánh giá thấp tại các giải thưởng lớn. Tuy nhiên, như người hâm mộ lập luận rằng theo họ thì "sự công nhận rất quan trọng". Việc Home Sweet Home vắng bóng tại MAMA đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu hệ thống giải thưởng hiện tại có thực sự phản ánh đúng nhịp đập của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc hay không?

Mặc dù bị bỏ qua, Home Sweet Home vẫn là một trong những ca khúc được yêu thích và thành công nhất năm 2025, củng cố vị thế thống trị của G-Dragon như một người có tầm nhìn xa và quyền lực trong làng nhạc Kpop.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 11 tới, G-Dragon sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội. Đây là điểm đến trong lịch trình tour lưu diễn thế giới WORLD TOUR [Übermensch] của thủ lĩnh BIGBANG trong năm 2025 này. Buổi biểu diễn tại Hà Nội thu hút không chỉ khán giả Việt Nam mà nhiều khán giả hâm mộ G-Dragon từ các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan cũng đang "săn" vé buổi biểu diễn này.

Kể từ khi quay trở lại vào tháng 8 năm 2024 sau hơn 8 năm im hơi lặng tiếng, G-Dragon tích cực hoạt động không ngừng nghỉ - phát hành album mới, sản xuất chương trình âm nhạc trên truyền hình, tham gia các talk show và cuối cùng là thực hiện một tour lưu diễn thế giới. Sự năng nổ của G-Dragon trong suốt thời gian qua đã thực sự đáp ứng được sự mong đợi của công chúng nói chung và những người hâm mộ của thủ lĩnh BIGBANG nói riêng.

Concert của G-Dragon sẽ diễn ra tại 8Wonder Ocean City.