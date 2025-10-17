Cái kết của Quang Anh RHYDER

Âm nhạc 'không giống ai'

Sau thời gian tập trung "chạy show" chuỗi concert Anh trai say hi, RHYDER trở lại dự án cá nhân với album đầu tay TRAP. Trong bối cảnh phần lớn nghệ sĩ trẻ ra mắt single đơn lẻ, RHYDER chọn thực hiện một album concept gồm 10 ca khúc.

Dự án được xem là nước đi khác biệt nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi lấy ý tưởng chủ đạo và không gian âm nhạc là thế giới hậu tương lai (post-futuristic). Phần hình ảnh trung tâm là RHYDER cô đơn giữa tàn tích của công nghệ, tình yêu và ký ức.

Câu chuyện xuyên suốt TRAP xoay quanh vòng lặp cảm xúc của con người trong tình yêu, phản ánh sự song hành của tình thương và sự tổn thương. Yêu một người đồng nghĩa việc chấp nhận nỗi đau họ mang lại, trao cho họ cơ hội chữa lành nhưng rồi lại bị chính họ làm tổn thương. Khi đó, cảm xúc trở thành cả lối thoát lẫn xiềng xích, là chiếc bẫy (trap) khiến con người không rơi vào thất vọng.

Cái kết đẹp của RHYDER là hết mắc kẹt trong hình ảnh cũ.

Từ khái niệm “bẫy”, RHYDER muốn thông qua album trả lời cho câu hỏi "Kết cục của những lần tự bước vào bẫy tình yêu hết lần này đến lần khác là gì?". Album cũng phản ánh hành trình nam ca sĩ mắc kẹt trong hình ảnh cũ, giờ là lúc vùng vẫy tìm đường thay đổi.

Album mở đầu bằng ca khúc Sau Cơn Suy trầm buồn, tiếp nối là bài hát Thói Hư pha violin cùng nhịp R&B trầm đục và Sao Băng đậm chất melodic R&B, chủ yếu phiêu theo cái suy cùng ca sĩ.

Nửa sau album là loạt thử nghiệm mới của RHYDER. Nét Luân - sản phẩm kết hợp cùng Andree Right Hand và producer WOKEUP - là sự phá cách mạnh mẽ khi RHYDER hóa thân thành “trai hư” trên nền nhạc trap/rap cá tính.

Album tiếp tục với Kiệt Tác (phối cùng producer 2pillz) mang tinh thần Afrobeat đang được ưa chuộng. Nói Gì Nữa gợi chất Funk R&B, City Pop kén người hát, sau đó là ca khúc Chẳng Tin Vào Tình Yêu dùng nhịp Pop Rock mạnh mẽ để kể chuyện chàng trai đứng lên sau đổ vỡ.

Cảm xúc khép lại ở Tiếc Cho Em - bản nhạc vừa là cao trào, vừa là lời giải thoát cho toàn bộ hành trình. Từ Sau Cơn Suy đến Tiếc Cho Em, RHYDER dẫn người nghe "đi một vòng", bắt đầu trong khổ đau và kết thúc bằng sự chấp nhận.

Chật vật 12 năm để thành RHYDER

Ra mắt album đầu tay sau 12 năm miệt mài đi hát, tham gia hàng loạt cuộc thi âm nhạc, RHYDER nói TRAP là đứa con tinh thần được anh chăm sóc từ những thăng trầm của sự nghiệp. Anh "trộn" nhiều màu sắc ở TRAP, vừa thử thách bản thân vừa muốn chinh phục khán giả bằng trải nghiệm nghe nhạc không giống ai.

Bước vào lĩnh vực âm nhạc với danh xưng quán quân The Voice Kid 2013, song chặng đường nghệ thuật của Quang Anh không thuận lợi như Á quân Phương Mỹ Chi.

Quán quân 12 tuổi không tìm được hướng đi, nhiều năm liền chật vật, có lúc gần như mất hút trong lĩnh vực âm nhạc. Khoảng thời gian khó khắn, nam ca sĩ nói anh gần như mắc kẹt trong danh xưng quán quân.

RHYDER hết chật vật nhờ Anh trai say hi.

Đến khi Nam tiến và quyết định đổi nghệ danh thành RHYDER, bước ngoặt lớn với nam ca sĩ. Quang Anh mạnh dạn gác lại hình ảnh "quán quân nhí", bước vào cuộc đua Rap Việt mùa 3, định hình phong cách rapper. Đây là bước ngoặt đúng lúc, kịp thời giúp cái tên RHYDER có cơ hội bứt phá.

Suốt hành trình, RHYDER liên tục có tác phẩm vào top thịnh hành như Bảnh, No Far No Star, Hào quang và I’m Thinking about You. RHYDER được công nhận tài năng viết nhạc, sản xuất. Thậm chí Hurrykng nhận xét "Đội nào có Rhyder, đội đó thắng".

Sau cùng, tài năng của RHYDER giúp anh giành Á quân Anh trai say hi, mở ra con đường mới sau thời gian 12 năm chật vật.