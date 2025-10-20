Jennie (BLACKPINK) mặc phản cảm nhảy trước 50 nghìn người

Sau khoảng 2 tháng nghỉ ngơi, BLACKPINK chính thức trở lại với world tour DEADLINE cùng điểm đến đầu tiên tại châu Á - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) với 2 đêm diễn 18-19/10. Suốt khoảng thời gian vắng bóng, màn tái hợp của bộ tứ nữ thần tượng toàn cầu lập tức gây sốt. Loạt outfit mới toanh cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ trên mạng xã hội.

Jennie cá tính với outfit like JENNIE tại concert DEADLINE Cao Hùng D-2

Khoảnh khắc lột áo gây bão

Hot nhất đêm thứ 2 concert DEADLINE tại Cao Hùng chính là outfit trình diễn solo của Jennie. Biểu diễn like JENNIE - ExtraL, Jennie gây chú ý khi "đu trend" quần tuột, khoe trọn nội y sang chảnh từ nhà mốt Chanel. Ban đầu, Jennie xuất hiện với vẻ cá tính, khoác áo da phối cùng quần jeans cho like JENNIE. Tuy nhiên, đến khi chuyển sang ExtraL, cô nàng bất ngờ cởi áo khoác, để lộ set nội y đắt đỏ khiến khán đài vỡ òa.

23 giây bỏng mắt của Jennie

Jennie bạo dạn hơn bao giờ hết khi mặc nội y nhảy giữa đám đông gần 50 nghìn khán giả tụ về sân vận động Cao Hùng. Trước đó, Jennie từng nhiều lần thể hiện phong cách gợi cảm. Khán giả đã quá quen với 1 Jennie "bỏng mắt" khi trình diễn ở trời Tây, song đây là lần hiếm hoi Jennie chọn trang phục táo bạo đến vậy khi biểu diễn tại khu vực châu Á.

Jennie không còn sợ gì

Còn nhớ năm 2022, khi Jennie diện bra nhảy gợi cảm trong tour Born Pink ở châu Âu, netizen Trung Quốc từng "ném đá" nữ idol vì cho rằng hình ảnh phản cảm. Bởi vậy, việc Jennie mang bộ cánh hở bạo đến concert ở Đài Loan (Trung Quốc) lần này được xem là một quyết định gây sốc.

Bộ trang phục sóng gió năm 2022 của Jennie

So với đêm đầu tiên, outfit solo trong đêm thứ hai của Jennie bốc lửa và gợi cảm hơn gấp nhiều lần. Nếu trước đó cô lựa chọn phong cách năng động, khỏe khoắn, thì lần này Jennie khiến toàn bộ sân khấu như bùng nổ bởi visual và thần thái của "Chanel sống". Netizen chia làm hai luồng phản ứng: một bên phấn khích khi được chiêm ngưỡng đại sứ toàn cầu của Chanel trình diễn đẳng cấp, một bên lại cho rằng BLACKPINK nói chung và Jennie nói riêng đang ngày càng quá đà trong việc phô diễn hình thể.



Hình ảnh gây bão toàn cầu của Jennie

Trang phục solo D-1 của Jennie tại Cao Hùng kín đáo và cá tính hơn

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Jennie là người biết cách khiến mọi khoảnh khắc của mình trở thành tâm điểm. Jennie vừa gợi cảm khiến khán giả "bỏng mắt", vừa thể hiện được khí chất của một ngôi sao quốc tế không ngại bước ra mọi ranh giới.