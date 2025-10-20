“Tùng Dương ngày xưa hay chơi đồ hàng, trò con gái với chị gái”

Sáng 20/10, buổi họp báo ra mắt 2 MV đầu tay của nhạc sĩ Nhuận Phú đã diễn ra tại Hà Nội. 2 sản phẩm âm nhạc mang lần lượt mang tên Hà Nội Đêm Giao Mùa và Mẹ Hiền Dấu Yêu. Sự kiện vốn sẽ tổ chức vào ngày 30/9 vừa qua nhưng do ảnh hưởng từ cơn bão số 9 và 10 nên BTC và nghệ sĩ đã thống nhất tạm hoãn lại lần ra mắt 2 MV. Hành động này được cho là để thể hiện hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân, cùng hướng đến đồng bào đang oằn mình trước cơn lũ lịch sử.

Buổi họp báo có sự tham gia của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cùng ekip làm MV và anh chị em báo chí. Nhạc sĩ Nhuận Phú, lần đầu diện kiến trước một hội trường lớn và nhiều khán giả thế này, diện lên mình bộ áo dài hồng rực quý phái, tóc uốn xoăn hất sang một bên. Một sự thật thú vị khác là em trai họ của Nhuận Phú - Divo Tùng Dương, cũng xuất hiện tại buổi gặp gỡ lần này.

Tại đây, cả 2 chị em đã có những chia sẻ đang chú ý. NS Nhuận Phú cho biết: “Tùng Dương từ bé bố mẹ đi xa, ở nhà với 2 bác và 2 chị. Ở nhà các chị hay chơi mấy trò chơi con gái thì Tùng Dương cũng chơi theo. Nhưng em vẫn chơi mấy trò con trai như bóng đá. Từ nhỏ Tùng Dương đã là cậu bé rất hiền lành, rất ngoan, tình cảm và đặc biệt có niềm say mê với âm nhạc. Kỷ niệm nhớ mãi là đi hát mà được cho gì, về đều chia hết, nhường hết cho chị”.

“Có lần trước khi bố mẹ đón Tùng Dương sang Nga, trước lúc đi Tùng Dương gọi tôi ra một góc bảo: ‘Đây nhé, chị ở nhà chơi nhé, em có một ít tiền nhỏ, chị thích mua gì thì mua’. Không biết cậu em lấy tiền đâu ra, dành dụm ở đâu ra mà cho chị. Kỷ niệm đó rất xúc động, in sâu trong lòng tôi tới bây giờ. Hôm nay là cơ hội để chia sẻ và cảm ơn em”, nữ nhạc sĩ bật mí.

Tiếp lời chị họ, Tùng Dương nói thêm: “Ngày xưa hai chị em có gì chơi nấy: đồ hàng, ô ăn quan, bóng nhựa… trong đó có trò chơi mà tôi sẽ không bao giờ tôi có thể quên được, liên quan đến đam mê âm nhạc, đó là Tùng Dương hát, chị Nhuận Phú đứng đằng sau lấy chõ xôi với đũa đánh vào theo nhịp, còn làm vé bằng giấy rồi phát cho các bạn cùng xóm bắt đến nghe. Sân khấu chính là giường, các bạn ngồi dưới xem, chị kém rèm riđô, đập trống đập phách. Mà Tùng Dương cứ nhắm mắt nhắm mũi hát, mở mắt ra khán giả đi hết rồi”.

Những thông tin mà Nhuận Phú - Tùng Dương đưa ra nhận về nhiều phản ứng trên MXH. Netizen bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ thân thiết của cặp chị em, cũng như niềm đam mê của nam Divo đã được thắp lửa từ hồi còn bé.

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cùng với những người anh em họ hàng ở hai bên nội, ngoại như: NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Duy Tân… cô đã tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình dòng họ hai bên. Nữ nhạc sĩ thừa nhận “gen” nghệ thuật lúc nào cũng có sẵn trong máu của mình, lại được cộng thêm sự động viên, cổ vũ và đồng hành của gia đình, đặc biệt là người em họ - ca sĩ Tùng Dương.

Nhuận Phú là người sống cảm xúc, ngoài đam mê âm nhạc cô còn thích khám phá những vùng đất mới, những nét văn hóa, con người bản địa. Chính những chuyến đi đã cho Nhuận Phú nhiều năng lượng và cảm xúc để viết ca khúc về Tổ quốc, quê hương, các vùng miền và viết về thân phận con người. Trong đó, ca khúc Linh Thiêng Quảng Trị đã đạt giải trong cuộc thi sáng tác về Quảng Trị; ca khúc Việt Nam Kỷ Nguyên Vươn Mình hòa trong không khí ngày hội A80 của dân tộc. Một số ca khúc chị từng sáng tác: Về BLao Với Anh, Hà Giang Cỏ Vía, Em Đẹp Như Hoa Sơn Tra, Dịu Dàng Nỗi Nhớ Mùa Thu, Hư Vô, Giấu, Rock Tình, Tình Gió, Người Đàn Bà Sa Mạc, Mùa Yêu, Thương, Lá Khóc...