Điểm bất thường giữa Châu Kiệt Luân và Taylor Swift

Mới đây, Châu Kiệt Luân đã đăng một bài viết trên Instagram cá nhân, chia sẻ MV mới của anh vô tình trùng ý tưởng với một nghệ sĩ quốc tế. Dù không đề cập cụ thể danh tính, nhiều khán giả nhanh chóng suy đoán người được nhắc đến chính là Taylor Swift.

Châu Kiệt Luân ẩn ý trùng ý tưởng với Taylor Swift

“Với tư cách là một người sưu tầm nghệ thuật, tôi thường lấy cảm hứng từ những kiệt tác vượt thời gian. Có lúc MV đã quay xong từ lâu, nhưng phải đợi thu âm xong các ca khúc khác trong album mới có thể phát hành cùng lúc.

“Không ngờ rằng lại có nhạc sĩ khác cùng ý tưởng, cũng lấy cảm hứng từ cùng một bức tranh danh họa, mà họ còn ra mắt trước nữa, thật là đau đầu ghê. Mọi người nghĩ xem, có nên tiếp tục đợi đến khi album hoàn thiện rồi mới phát hành, hay ra mắt trước dưới dạng đĩa đơn đây?”, anh bộc bạch.

Điều hút tranh luận nhất là đoạn video ngắn được cho là 1 phần MV sắp tới của Châu Kiệt Luân. Nữ chính nằm giữa hồ nước, xung quanh là khu vừng đầy cỏ cây hoa lá. Châu Kiệt Luân bước ra với tư cách nam chính, phát hiện nàng Ophelia bên cạnh đồng nghiệp. MV hiển nhiên lấy bối cảnh thời trung cổ khi ai nấy cũng cầm đuốc và mặc suit lịch lãm.

Đoạn video ngắn được cho là cắt ra từ MV sắp tới của Châu Kiệt Luân

Trùng hợp thay, Taylor Swift cũng đã ra mắt MV ca khúc chủ đề The Fate Of Ophelia vào ngày 6/10 vừa qua, cũng lấy cảm hứng từ nhân vật bi kịch Ophelia trong vở kịch Hamlet của Shakespeare. Trong MV, nữ ca sĩ hóa thân thành nhân vật bi kịch Ophelia. Do vậy, người nghệ sĩ được Châu Kiệt Luân nhắc đến được cho là Taylor Swift.

Cả 2 nghệ sĩ đều lấy cảm hứng từ nàng Ophelia

Bức tranh gốc do danh họa Đức Friedrich Heyser (1857-1921) sáng tác theo phong cách Art Nouveau (Tân nghệ thuật) vào khoảng năm 1900. Theo vở kịch, Ophelia là quý tộc trẻ người Đan Mạch có một cuộc đời bi thương. Cô hóa điên sau khi người yêu giết cha cô, chết đuối do rơi xuống suối.

Bức tranh gốc nổi tiếng

Ngoài MV, Taylor Swift nhắc Ophelia trong lời bài hát nhưng cho nhân vật cái kết tươi sáng hơn. Trong bài, nghệ sĩ ví bản thân như "con gái lớn của một nhà quý tộc, sống trong trí tưởng tượng", từng mất trí vì tình yêu nhưng nay gặp người thực lòng yêu mình. Đây hông phải lần đầu tiên ca sĩ lấy cảm hứng sáng tác từ Shakespears. Năm 2008, cô ra mắt bản hit Love Story dựa trên Chuyện tình Romeo và Juliet - một trong những vở kịch kinh điển của tác gia người Anh.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng sự trùng hợp giữa hai nghệ sĩ là điều dễ hiểu, bởi cả Taylor Swift và Châu Kiệt Luân đều nổi tiếng với phong cách sáng tạo đậm tính nghệ thuật và thường xuyên lấy cảm hứng từ các tác phẩm cổ điển. Bức tranh Ophelia vốn là biểu tượng văn hóa đã truyền cảm hứng cho vô số nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà làm phim suốt hơn một thế kỷ qua.

Bức tranh Ophelia vốn là biểu tượng văn hóa đã truyền cảm hứng cho vô số nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà làm phim suốt hơn một thế kỷ qua



