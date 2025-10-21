Đỉnh như này chỉ có thể là Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đang khiến dân tình như "ngồi trên đống lửa" khi chuẩn bị tái xuất với concert See The Light tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13/12 tới đây. Ngay khi thông tin được hé lộ, mạng xã hội lập tức “nổ tung” vì ai cũng biết, mỗi lần “chị Đại Vpop” trở lại là một lần mang đến một sự kiện “lịch sử” cho thị trường nhạc Việt.

Giữa một thị trường âm nhạc đang ngập tràn hàng loạt những concert, fanmeeting hay showcase, Mỹ Tâm vẫn giữ vị thế riêng khi là nữ nghệ sĩ Vpop đầu tiên và duy nhất tổ chức tới 13 liveshow/concert quy mô sân vận động. Hơn hai thập kỷ hoạt động cùng 13 lần “phủ kín” sân vận động, không quá nếu nói đây chính là con số chứng minh cho vị trí không ai có thể thay thế của Mỹ Tâm.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, có thể thấy mỗi liveshow của Mỹ Tâm đều là một cột mốc lịch sử Vpop. Năm 2004, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu lần đầu tiên đưa khái niệm “concert sân vận động” đến gần khán giả Việt với Yesterday & Now được tổ chức tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) và SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Khi đó, quy mô hơn 20.000 người cùng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng là một “giấc mơ xa xỉ” trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt vẫn còn sơ khai. Nhưng chính bước đi táo bạo ấy đã mở ra kỷ nguyên mới cho hàng loạt những sân khấu tầm cỡ quy mô lớn của làng nhạc Việt.

Clip Mỹ Tâm trình diễn Tóc Nâu Môi Trầm tại live show Yesterday & Now

Mỹ Tâm tại liveshow Yesterday & Now vào năm 2004

Năm 2005, Mỹ Tâm trở lại với The Power of Dreams , tiếp tục chinh phục hai sân vận động lớn tại TP.HCM và Hà Nội như một lời khẳng định vị thế của nữ nghệ sĩ có khả năng “bán sạch vé” ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến.

3 năm sau vào năm 2008, cô thực hiện tour xuyên Việt To The Beat (Sóng Đa Tần) đi qua TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, với mỗi đêm diễn thu hút trung bình từ 15.000 đến 20.000 khán giả - một con số mơ ước với mọi ca sĩ thời bấy giờ.

Mỹ Tâm đầy cuồng nhiệt trong màn trình diễn Về Đi Anh tại To The Beat (Sóng Đa Tần) năm 2008

Năm 2014, Vpop chứng kiến một trong những liveshow huyền thoại mang tên Heartbeat. Hai đêm diễn tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) và SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) đã thu hút tổng cộng hơn 65.000 người tham dự, trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Cho đến thời điểm hiện tại, Heartbeat vẫn được xem là chuẩn mực của một concert đúng nghĩa tại Việt Nam khi vừa mang đến sự hoành tráng, vừa khiến khán giả ngập tràn cảm xúc.

Mỹ Tâm “đốt cháy” 2 SVĐ lớn tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) và SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) với liveshow huyền thoại Heartbeat

Không dừng lại tại Việt Nam, vào năm 2018, Mỹ Tâm trở thành nữ ca sĩ Việt đầu tiên tổ chức liveshow tại Hàn Quốc với First Love tại nhà thi đấu Jangchung Arena (Seoul), sức chứa khoảng 8.000 người. Toàn bộ vé được bán hết chỉ sau 10 ngày mở bán, minh chứng cho sức hút vượt biên giới của “họa mi tóc nâu”.

Mỹ Tâm trở thành nữ ca sĩ Việt đầu tiên tổ chức liveshow First Love tại Hàn Quốc

Đến năm 2021 - 2022, sau giai đoạn dịch bệnh, Mỹ Tâm trở lại với Tri Âm - concert được diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội quy tụ hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Dù là giai đoạn khó khăn của ngành giải trí, Mỹ Tâm vẫn “cháy vé” chỉ sau vài giờ mở bán, khẳng định vị thế của nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trung thành và mạnh mẽ bậc nhất Vpop.

Concert Tri Âm tại TP.HCM - Hà Nội tiếp tục làm nên “lịch sử” trong sự nghiệp Mỹ Tâm và làng nhạc Việt

Và năm 2025, Mỹ Tâm trở lại với concert See The Light được dự đoán sẽ một lần nữa tự phá kỷ lục của chính mình khi hướng đến đêm diễn quy mô 40.000 người tại SVĐ Mỹ Đình với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại và mức đầu tư ước tính hơn 20 tỷ đồng. Suốt khoảng thời gian hơn 20 năm sự nghiệp, Mỹ Tâm vẫn giữ vị trí đỉnh cao mà nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước. Không hề có bất kỳ “chiêu trò” hay drama nào nhưng mỗi sản phẩm, mỗi đêm diễn của Mỹ Tâm đều mang đến cảm xúc thật. Chính sự bền bỉ và niềm tin của khán giả khiến cái tên Mỹ Tâm trở thành biểu tượng không thể thay thế trong Vpop.