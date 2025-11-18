Câu hỏi khiến Văn Mai Hương trợn trừng mắt, Chi Pu sốc bật dậy

Chiều 17/11, Văn Mai Hương đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Vườn Hồng , sản phẩm âm nhạc tiếp theo nằm trong album phòng thu thứ 5 mang tên Giai Nhân . Xuất hiện tại chương trình là sự có mặt của bạn bè, đồng nghiệp, các đơn vị báo chí - truyền thông cùng dàn sao hot Vbiz. Hàng loạt tên tuổi lớn như Minh Hằng, Quỳnh Anh Shyn, Lyly, Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG, Ali Hoàng Dương… khiến bầu không khí thêm nóng hơn.

Bất ngờ lớn nhất Văn Mai Hương đem đến chính là Chi Pu. Cả 2 từng dính nghi vấn có mâu thuẫn sau khi Á quân Việt Nam Idol đưa ra lời nhận xét về khởi đầu hành trình ca hát của Chi Pu: “Ở Việt Nam, ai cầm mic lên cũng là ca sĩ” . Giờ đây, cô nàng lại mời Chi Pu tham gia diễn xuất và góp giọng trong MV, xóa tan nghi vấn bất hòa trong quá khứ.

Chi Pu và Văn Mai Hương - bộ đôi "lò vi sóng" mạnh nhất showbiz Việt dịp cuối năm

Khoảnh khắc “lò vi sóng” hot nhất showbiz Việt 2025 nhận được sự chú ý lớn và vô số câu hỏi từ phía khán giả. Một trong những câu hỏi khiến khán phòng ồ lên cười, làm Văn Mai Hương mắt trợn trừng, Chi Pu sốc bật dậy lại xuất phát từ vị trí của MV Thanh Thanh Huyền. Cụ thể, Thanh Thanh Huyền gợi nhắc lại: “Còn câu hỏi cuối về yếu tố cắt kéo, à yếu tố bách hợp ạ”.

Thanh Thanh Huyền hỏi 1 câu khiến Chi Pu và Văn Mai Hương "cứng người"

“Cắt kéo” có thể hiểu là từ lóng được giới trẻ Việt sử dụng rộng rãi để nói về mối quan hệ nữ - nữ trong xu hướng tính dục. Đây cũng là một tư thế “ân ái” phổ biến giữa những cặp đôi đồng tính nữ. Trong khi “bách hợp” chỉ nói chung về tình cảm giữa 2 người con gái, không đề cập đến chuyện 18+ nào. Vì thế, phát ngôn của Thanh Thanh Huyền gây ngỡ ngàng, bật ngửa và gây cười lớn. Nữ MC nhanh chóng phản ứng lại một cách khéo léo: “I love TikTok”.

Văn Mai Hương mắt trợn trừng, Chi Pu sốc bật dậy

Đứng hình vài giây nhìn xung quanh, Văn Mai Hương bình tĩnh lại và từ tốn trả lời: “Ở MV này, bọn em có đưa ra hình ảnh 2 người phụ nữ với 2 phong cách đối lập: một người thì mềm mại, người còn mạnh mẽ, rắn rỏi hơn. Điều này thể hiện qua cách so sánh với vườn hồng. Hoa hồng luôn được so sánh với hình ảnh phụ nữ nên khi bọn em đưa ra 2 người phụ nữ đó, cùng nhau dung hòa mới ra được MV Vườn Hồng Cho nên là, ai nghĩ sao thì nghĩ ạ”.

Netizen bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc “dở khóc dở cười” của Thanh Thanh Huyền, cũng như thái độ hốt hoảng của Văn Mai Hương và Chi Pu. Một số netizen chưa bắt kịp xu hướng phải để lại bình luận thắc mắc “cắt kéo” là gì mà mọi người nói quá nhiều, đã thế ai cũng bật cười khi nghe đến cụm từ đó.

MV Vườn Hồng của Văn Mai Hương có sự tham gia của Chi Pu và Hà Trần. Ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác và sản xuất, kết hợp pop, Afrobeat và một số yếu tố dân gian. Văn Mai Hương là một vocalist thế hệ mới của làng nhạc Việt. Còn Chi Pu vốn xuất thân là hot girl, diễn viên lấn sân đi hát, khả năng thanh nhạc của cô cũng nhiều lần vướng tranh luận. Màn bắt tay này vì thế cũng nhận được sự kỳ vọng lớn.

MV chủ yếu đưa người xem khám phá những khung hình tuyệt mỹ, tập trung vào tạo hình, nhan sắc và body “hết nước chấm” giữa Chi Pu và Văn Mai Hương

MV chủ yếu đưa người xem khám phá những khung hình tuyệt mỹ, tập trung vào tạo hình, nhan sắc và body “hết nước chấm” giữa Chi Pu và Văn Mai Hương. Hình tượng hoa hồng được cài cắm xuyên suốt MV, gợi lên sự nữ tính cũng như gai góc của người phụ nữ. MV phủ lên ánh vàng cam, ánh sáng được đặt linh hoạt cùng hiệu ứng chuyển mơ màng - tất cả tạo nên một tác phẩm đạt hiệu ứng thị giác cao.

Đa số khán giả khen ngợi Văn Mai Hương vẫn giữ nguyên phong độ, còn Chi Pu thì có sự tiến bộ nhất định. Mỗi người đều không lấn át ai, cùng tôn nhau lên. Sau gần 1 ngày phát hành, Vườn Hồng thu về gần 300 nghìn lượt xem và hứa hẹn sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.