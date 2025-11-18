Lohan - Đào Tử kết hợp bùng nổ, MV đạt 800.000 view sau 5 ngày ra mắt

"Pre-Echo" là ca khúc do chính Lohan sáng tác trước khi bước vào Anh Trai Say Hi, nằm trong chuỗi EP cá nhân dự kiến phát hành sau khi chương trình kết thúc. Bài hát mang thông điệp về sức mạnh nội tâm, niềm tin và hành trình tái sinh của một người nghệ sĩ đang học cách vượt qua những hoài nghi để tiếp tục tiến lên. Đây cũng là sản phẩm mở màn cho giai đoạn trưởng thành hơn trong âm nhạc của Lohan, một ca sĩ trẻ được đánh giá cao không chỉ bởi giọng hát, ngoại hình mà còn bởi khả năng xây dựng concept và tư duy hình ảnh khác biệt.

MV "Pre-Echo" gây chú ý khi trở thành sản phẩm âm nhạc Việt Nam đầu tiên ứng dụng kỹ thuật 3D stop-motion kết hợp CGI ở cấp độ điện ảnh. Toàn bộ phần hình ảnh được thực hiện thủ công từng khung hình, rồi xử lý kỹ xảo 3D trong hậu kỳ, tạo nên hiệu ứng thị giác mới lạ. Dưới bàn tay của 3D Artist, Photographer Tùng Chu và Art Director Filong, ekip đã làm việc liên tục suốt hơn một tháng để hoàn thiện từng chi tiết. Đây không chỉ là một sản phẩm tốn kém về chi phí mà còn là thành quả của trí tuệ, công sức và đam mê sáng tạo mãnh liệt.

Đặc biệt, toàn bộ ý tưởng hình ảnh và cấu trúc visual được Lohan trực tiếp phác thảo và truyền đạt cho ekip sản xuất. Sự tham gia sâu vào khâu sáng tạo giúp "Pre-Echo" mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa hiện đại, vừa phản ánh tinh thần cầu toàn mà khán giả từng thấy ở anh trong các vòng thi của Anh Trai Say Hi. Vốn được đánh giá là "một trong những con tướng mạnh về concept" của chương trình, Lohan một lần nữa khẳng định điều đó qua sản phẩm solo này, khi anh không chỉ hát, mà còn kể được câu chuyện và hình dung được thế giới âm nhạc của riêng mình.

Trong "Pre-Echo", Lohan tự tay sáng tác ca khúc, đồng viết lời bài hát cùng Đào Tử, phần sản xuất âm nhạc được thực hiện bởi Đào Tử A1J và producer Diiton đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Lohan chia sẻ rằng anh đã chủ động liên hệ Đào Tử sau khi tìm hiểu thế giới âm nhạc và ấn tượng về cô như "một quái vật âm nhạc chưa được khai phá đúng nghĩa". Nam ca sĩ mong muốn đây là món quà tặng những khán giả từng tiếc nuối khi cô phải dừng chân sớm tại Em Xinh Say Hi. Sự kết hợp này mang đến màu sắc mới mẻ cho dự án, tạo ra một bản phối Hyperpop giàu cảm xúc và cá tính, vừa khác biệt so với những gì Lohan từng thể hiện, vừa gần gũi với thị hiếu khán giả trẻ yêu thích âm thanh hiện đại.

Hình ảnh trong MV được xử lý theo phong cách siêu thực, đan xen yếu tố thời trang và điện ảnh. Visual trong "Pre-Echo" được dàn dựng như một không gian cảm xúc trừu tượng, nơi mọi chuyển động và ánh sáng tượng trưng cho những tần số nội tâm trước khi bùng nổ.

Trước khi MV chính thức ra mắt, chiến dịch truyền thông của "Pre-Echo" đã được khởi động bằng chuỗi poster thể hiện từng phân cảnh và biểu tượng trong MV. Hình ảnh Lohan xuất hiện trong các concept khác nhau, từ futuristic đến siêu thực nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau 5 ngày ra mắt, Visualizer của "Pre Echo" đã vượt mốc 800 nghìn lượt xem trên YouTube. Đây không chỉ là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh, mà còn phản ánh sự yêu thích của khán giả dành cho hướng đi mới của Lohan. Bên cạnh đó, ca khúc cũng ghi nhận sự gia tăng thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ của Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi.

"Pre-Echo" không chỉ mở ra một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Lohan, mà còn cho thấy hướng đi rõ ràng: kết hợp âm nhạc với tư duy trình diễn mang tính biểu tượng. Dự án cũng đánh dấu bước khởi đầu cho E.P đầu tay mà Lohan sẽ tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và chiều sâu hơn trong phong cách âm nhạc của anh.

Single - Visualizer "Pre-Echo" chính thức phát hành lúc 20h00 ngày 11/11/2025.