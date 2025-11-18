Rapper Low G không chụp ảnh với sinh viên Hà Nội

Bài viết có 290.000 lượt tiếp cận trên Threads tố Low G tỏ thái độ, từ chối chụp ảnh với sinh viên sau màn trình diễn ở sân khấu Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Cụ thể, sau khi chào tạm biệt khán giả, MC yêu cầu Low G quay lại sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng sinh viên. Tuy vậy, nam rapper đã ra tín hiệu từ chối yêu cầu này và đi thẳng vào cánh gà.

Video ghi lại cảnh khiến Low G bị tố thái độ. Video: eobi56.

Đoạn video khiến cư dân mạng tranh luận. Một số cho rằng nam rapper diễn tùy hứng, không thân thiện, thể hiện thái độ “sao hạng A”. Trên TikTok, chủ video nói buồn, không muốn đi xem Low G nữa vì anh không nhiệt tình với khán giả. Số khác nói MC kém duyên và BTC (Ban tổ chức) "ăn gian" quyền lợi nên mới xảy ra trường hợp như vậy. Cách đó ít ngày tại sự kiện của đại học khác, Low G vẫn có hình chụp cùng sinh viên.

Tránh những hiểu lầm lan rộng, quản lý của Low G giải thích nam rapper không cố ý tỏ thái độ khi từ chối chụp hình với người hâm mộ. Theo phía quản lý, BTC trường đã tiến hành phần giao lưu không đúng thỏa thuận giữa hai bên. Vì lý do đó, ê-kíp của Low G yêu cầu dừng hoạt động này.

Hành động từ chối của Low G là theo chỉ đạo từ ê-kíp, không phải quyết định cá nhân. Quản lý cho biết nam rapper vẫn liên tục nhìn xuống dưới sân khấu để xin ý kiến từ đội ngũ của mình. Đại diện ê-kíp gửi lời xin lỗi đến những khán giả có mặt vì sự hụt hẫng ngoài ý muốn, đồng thời mong có dịp gặp lại người hâm mộ trong những sự kiện thuận lợi hơn.

Phía rapper Low G lên tiếng đính chính về đoạn video gây hiểu lầm.

Low G tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Anh không tham gia các chương trình rap song vẫn có sức hút lớn với khán giả. Nam rapper nổi tiếng có thành tích học tập tốt, từng học THCS Đoàn Thị Điểm, THPT chuyên Ngoại ngữ và sau đó là Đại học Ngoại thương. Low G cũng đạt Á quân cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Năm 2016, anh gia nhập nhóm Last Fire Crew và bắt đầu phát triển sự nghiệp âm nhạc. Low G tạo dấu ấn với giọng rap trầm, lời rap gần gũi và khả năng freestyle, rap tiếng Anh tốt. Anh chọn hoạt động độc lập, tập trung ra mắt sản phẩm cá nhân.

Các bài nhạc giúp anh được biết đến rộng rãi phải kể đến Thủ Đô Cypher, Chán gái 707, Càng cua, Okeokeoke,… Anh từng hợp tác với tlinh trong Hop on da show, Phóng zìn zìn, Thắng trong An thần, Madihu trong Có em, rapper quốc tế bbno$...