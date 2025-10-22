Đại hội rapper hẹn hò lớn nhất miền Nam

Tối 21/10, Low G tổ chức buổi Listening Party tại TP.HCM giới thiệu album L2K, thu hút đông đảo rapper, nghệ sĩ và bạn bè thân thiết trong giới. Đây cũng là buổi Listening Party thứ 2 của nam rapper trước thềm ra mắt album, sau sự kiện trước đó đã diễn ra vào ngày 18/10 tại Hà Nội. Không chỉ là đêm nhạc tràn ngập năng lượng hiphop, sự kiện còn khiến khán giả bất ngờ vì không khác gì “đại hội hẹn hò của giới rapper” khi có sự góp mặt của hàng loạt cặp đôi đình đám trong làng rap.

tlinh và Low G biểu diễn bản hit mới - Love Game

Điểm nhấn của đêm tiệc là màn trình diễn Love Game - bản hit hợp tác giữa tlinh và Low G. Nữ rapper xuất hiện trong outfit đậm chất streetwear, toát lên thần thái tự tin và nguồn năng lượng bùng nổ bên cạnh “chủ tọa” Low G. Ngay khi giai điệu vang lên, tlinh nhanh chóng khuấy động không khí, khiến khán giả đồng loạt reo hò và hát theo đầy phấn khích.

Đại hội hẹn hò của các rapper ở sự kiện Low G

Bên cạnh sân khấu sôi động, sự kiện còn trở thành tâm điểm mạng xã hội khi chứng kiến hàng loạt cặp đôi cùng xuất hiện: BigDaddy - Emily, Liu Grace - Minh Lai, Saabirose - 7dnight. Các đôi tay trong tay, thoải mái tương tác trước ống kính. Đặc biệt, 7dnight dù diện outfit kín mít vẫn không thể “ẩn danh” nhờ mái tóc đỏ đặc trưng và hành động nắm chặt tay Saabirose đầy tình cảm. Cử chỉ tình cảm này khiến dân tình càng thêm khẳng định mối quan hệ “không còn úp mở” giữa hai rapper trẻ.

BigDaddy - Emily

Em Xinh Liu Grace và người yêu Minh Lai

Trước đó, 7dnight từng khiến cộng đồng mạng thích thú khi tham gia trend xếp hạng Em Xinh Say Hi. Ngay khi hình Saabirose xuất hiện, anh lập tức đặt cô ở vị trí số 1 rồi dừng clip không xếp thêm ai, khiến fan càng tin chắc vào “tình ý” giữa cả hai. Sau Rap Việt mùa 4, 7dnight và Saabirose ngày càng thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và dự án âm nhạc, đồng thời được hội bạn thân úp mở trêu chọc như một cặp đôi.

Saabirose ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm với 7dnight

Nhiều anh chị em nghệ sĩ đến ủng hộ Low G. Đáng chú ý nhất là cả BIGTEAM của BigDaddy.

BigDaddy dẫn cả team đi cổ vũ Low G, gồm HURRYKNG, Ogenus, TEZ, 7dnight

WEAN

Hai cặp đôi "thầy - trò"

Về phía Low G, L2K là album đầu tay, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp của nam rapper. Lấy cảm hứng từ tinh thần hiphop những năm 2000s, L2K được xây dựng như một concept album hoàn chỉnh, tái hiện trọn vẹn không khí thời kỳ vàng son của văn hóa đường phố, nơi tinh thần tự do, phóng khoáng và “chất” hiphop nguyên bản được tôn vinh.

L2K gồm 16 track được sắp xếp thành nhiều chương. Album quy tụ loạt cộng sự chất lượng như Mỹ Anh, JustaTee, Hoàng Tôn và tlinh, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Low G từ ý tưởng, concept cho đến cách chọn nghệ sĩ đồng hành. Không chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc chỉn chu, “chủ tọa” Low G còn “chơi lớn” code căn phòng ảo L2K, mô phỏng lại không gian thật của mình thời còn đi học, giai đoạn anh lần đầu biết đến và say mê văn hoá đường phố.

Album mới của Low G mang tên Y2K

Với cấu trúc đan xen interlude và outro, L2K mang đậm màu sắc cá nhân của Low G, đồng thời phản ánh góc nhìn, cảm xúc và trải nghiệm của nam rapper trong hành trình trưởng thành với văn hoá đường phố. Các track trong album được kết nối chặt chẽ, vừa phảng phất hơi thở hoài niệm của hiphop 2000s, vừa thể hiện những cá tính mạnh mẽ của một nghệ sĩ trẻ trong thời đại số. Có thể thấy, L2K là sản phẩm thể hiện rõ màu sắc đặc trưng và phong cách riêng biệt của Low G, đồng thời khẳng định tên tuổi của nam rapper trẻ tuổi trong rap Việt hiện nay.