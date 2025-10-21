Từng là một trong những giọng ca hàng đầu của Kpop, góp phần đưa EXO lên hàng “tường thành”, nhưng ở thời điểm hiện tại, cái tên Chen lại trở thành chủ đề khiến công chúng bàn tán vì lý do “hết thời”.

Cụ thể, mới đây, Chen tổ chức buổi ký tặng fan nhân dịp phát hành mini album mới mang tên Arcadia. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ hình ảnh gặp gỡ người hâm mộ, tưởng chừng đó là khoảnh khắc ấm áp đánh dấu sự trở lại của thành viên EXO. Thế nhưng, chính những tấm ảnh ấy lại trở thành bằng chứng cho thấy sự tuột dốc đáng báo động trong sự nghiệp của nam idol.

Sáng 20/10, Chen bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội Hàn Quốc sau khi một bức ảnh chụp cùng toàn bộ fan tham dự buổi ký tặng lan truyền rộng rãi. Điều khiến công chúng xôn xao không phải là ngoại hình hay phong độ của Chen, mà là con số khán giả khiêm tốn, chỉ khoảng 20 người góp mặt tại sự kiện. Hình ảnh ngôi sao từng được tôn vinh là “main vocal huyền thoại” của EXO ngồi giữa khán phòng nhỏ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Sự việc càng làm dấy lên lo ngại khi doanh số album Arcadia của Chen cũng ảm đạm không kém. Theo thống kê, nam ca sĩ chỉ bán được 13.576 bản trong tuần đầu phát hành, thấp hơn rất nhiều so với 79.000 bản của album trước đó. Con số này khiến netizen cho rằng Chen đang rơi vào giai đoạn “hết thời” sau nhiều năm bị khán giả trong nước quay lưng.

Trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc, nhiều cư dân mạng mỉa mai, cho rằng khoảnh khắc ấy phản ánh rõ sự xuống dốc và hết thời của nam ca sĩ. Không ít bình luận gay gắt khuyên Chen nên dừng hoạt động với tư cách idol, bởi “một người đàn ông đã có vợ và hai con” khó có thể duy trì hình tượng thần tượng như trước. Bên cạnh những lời châm biếm như “thậm chí nhóm tân binh còn đông fan hơn”, cũng có khán giả bày tỏ tiếc nuối, cho rằng khung cảnh “quá vắng vẻ” ấy không xứng với vị thế của một main vocal từng đứng trên đỉnh cao của Kpop.

Dù vậy, một bộ phận fan trung thành vẫn lên tiếng bảo vệ Chen, khẳng định rằng sự kiện ký tặng này vốn dĩ giới hạn chỉ 30 người tham dự, không phải vì anh “ế fan” mà là hình thức tổ chức quen thuộc tại Hàn. Truyền thông Hàn cũng xác nhận thông tin này, nhấn mạnh sự kiện chỉ dành cho 50 người trúng thưởng (30 offline và 20 video call).

Trước khi vướng vào loạt tranh cãi, Chen từng là tượng đài vocal của Gen 3, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá là một trong những giọng ca hàng đầu Kpop. Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, Chen nhanh chóng trở thành main vocal chủ lục của EXO - nhóm nhạc huyền thoại từng “làm mưa làm gió” toàn châu Á. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao, Chen cùng EXO liên tiếp lập nên loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu”, từ doanh số triệu bản, chuỗi Daesang danh giá cho đến tầm ảnh hưởng toàn cầu, góp phần đưa EXO trở thành “tường thành” biểu tượng của Kpop Gen 3.

Bên cạnh hoạt động nhóm, Chen cũng toả sáng với sự nghiệp solo cùng loạt bản OST đình đám. Năm 2014, ca khúc nhạc phim đầu tay Best Luck (OST It’s Okay, That’s Love) giúp anh all-kill các BXH lớn như Melon, Genie, Bugs và Soribada, mang về giải OST xuất sắc tại Seoul International Youth Film Festival. Hai năm sau, anh tiếp tục gây bão với Everytime (song ca cùng Punch) trong Descendants of the Sun, trở thành một trong những OST huyền thoại của Kpop. Cũng trong năm đó, Chen cùng Baekhyun và Xiumin phát hành For You (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo), ghi dấu ấn sâu đậm nhờ giai điệu da diết và giọng hát giàu cảm xúc. Với chuỗi thành tích ấn tượng này, Chen được netizen Hàn ưu ái gọi bằng danh xưng “Ông hoàng nhạc OST”, biểu tượng vocal mà hiếm idol nào có thể vượt qua.

Tuy nhiên, năm 2020 đánh dấu bước ngoặt khiến hình ảnh Chen sụp đổ trong mắt fan Hàn. Việc anh đột ngột thông báo kết hôn và có con đầu lòng khiến công chúng phản ứng dữ dội, nhiều người tuyên bố rời fandom, thậm chí biểu tình yêu cầu loại anh khỏi EXO. Cú sốc này khiến Chen gần như biến mất khỏi các hoạt động chung của nhóm, trong khi sự nghiệp solo cũng chững lại. Đến năm 2023, nam ca sĩ cùng Baekhyun và Xiumin tiếp tục gây chú ý khi thành lập công ty riêng INB100 và sau đó khởi kiện SM Entertainment vì tranh chấp hợp đồng, càng khiến tên tuổi của anh thêm phần nhạy cảm.

Theo cập nhật mới nhất, hai phiên hòa giải đầu tiên giữa EXO-CBX và SM Entertainment do Tòa án Quận Đông Seoul tổ chức đều thất bại, khi hai bên không đạt được thỏa thuận chung. Phiên hòa giải thứ hai vào ngày 2/10/2025 tiếp tục bế tắc, buộc vụ việc phải chuyển sang xét xử chính thức. Tranh chấp chủ yếu xoay quanh vấn đề phân chia doanh thu và điều khoản hợp đồng. Phía CBX cáo buộc SM thiếu minh bạch trong việc phân phối lợi nhuận cá nhân và không tuân thủ cam kết tái ký năm 2023, trong khi SM phản tố ba nghệ sĩ không hoàn thành nghĩa vụ, đặc biệt là khoản 10% doanh thu cá nhân phải chia lại cho công ty. Tổng số tiền tranh chấp được ước tính khoảng 600 triệu won (tương đương gần 11 tỷ đồng).

Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài, đây có thể trở thành một rào cản lớn cho tương lai của cả ba thành viên, đặc biệt là Chen. Nam ca sĩ vốn đang nỗ lực vực dậy sự nghiệp solo sau giai đoạn bị công chúng Hàn Quốc quay lưng, nay lại đối mặt với nguy cơ không còn cơ hội tái hợp cùng EXO trên các sân khấu lớn. Bên cạnh đó, hình ảnh và hoạt động cá nhân của anh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi vụ kiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.