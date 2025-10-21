Tại đêm concert DEADLINE của BLACKPINK diễn ra tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) hôm 18-19/10, phần trình diễn solo của Jisoo tiếp tục trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tiết mục Hugs & Kisses của khiến fan “bấn loạn” vì nhan sắc rực rỡ của chị cả BLACKPINK. Tuy nhiên, kỹ năng vũ đạo của cô lại một lần nữa bị soi kỹ.

Jisoo cũng ngày càng táo bạo hơn khi trình diễn. Chị cả BLACKPINK không ngại các động tác twerking gợi cảm, tương tác thân mật với vũ công nam. Nhưng so với các cô em Lisa, Jennie, thì stage solo của Jisoo có phần tiết chế hơn.

Tiết mục Hugs & Kisses gây tranh luận của Jisoo

Song, dù động tác không quá phức tạp, nữ idol vẫn bị nhận xét là thiếu linh hoạt, các chuyển động còn gượng gạo. Một số netizen bình luận rằng Jisoo “nhảy đơ cứng một cách lộn xộn”, thiếu độ dứt khoát và chưa mang lại cảm giác uyển chuyển, cuốn hút như Lisa hay Jennie. Dù đã hoạt động tròn 10 năm, kỹ năng vũ đạo vẫn là điểm yếu của Jisoo, khiến cô nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi.

Một số netizen bình luận rằng Jisoo “nhảy đơ cứng một cách lộn xộn”

Jisoo cũng ngày càng táo bạo hơn khi trình diễn

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả khẳng định chỉ có màn trình diễn Flower là có phần biên đạo hiệu quả nhất giúp Jisoo khắc phục hạn chế. Ở Flower, Jisoo chọn phong cách nhảy nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa vặn với khí chất riêng và không đòi hỏi nhiều kỹ thuật hình thể phức tạp. Trong các sân khấu đòi hỏi độ kiểm soát cơ thể cao hay những động tác cần lắc hông, xoay người liên tục, Jisoo vẫn chưa thể tạo được cảm giác mềm mại, nhịp nhàng như kỳ vọng.

Sự tự tin và khí chất của Jisoo phần nào đã cứu vớt tiết mục

Một số ý kiến cho rằng, sự tự tin và khí chất của Jisoo phần nào đã cứu vớt tiết mục, giúp khán giả vẫn cảm thấy dễ chịu khi theo dõi. Nhưng cũng có không ít khán giả mong cô sẽ tiếp tục rèn luyện thêm để phần trình diễn chuyên nghiệp hơn.

Jisoo luôn đầu tư nghiêm túc cho sân khấu solo của mình

Không thể phủ nhận rằng Jisoo luôn đầu tư nghiêm túc cho sân khấu solo của mình, từ âm nhạc, tạo hình đến phong thái biểu diễn. Vấn đề còn lại vẫn là việc cần hoàn thiện kỹ năng biểu diễn, yếu tố quan trọng để giữ vững vị thế của một idol top đầu Kpop. Bởi với một nghệ sĩ hoạt động ngót nghét 10 năm cùng nhóm nhạc hàng đầu thế giới, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Jisoo càng bị soi xét với tiêu chuẩn khắt khe.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Jisoo càng bị soi xét với tiêu chuẩn khắt khe



