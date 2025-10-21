Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ bay từ Việt Nam sang Mỹ và cái bắt tay với Hà Anh Tuấn gây sốt

Tối 18/10 (giờ địa phương), concert Sketch A Rose In Los Angeles của Hà Anh Tuấn chính thức diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ mang tour diễn đến nước Mỹ. Sự kiện được tổ chức tại Dolby Theatre - địa điểm mang tính biểu tượng của nền nghệ thuật thế giới - và nhanh chóng “cháy vé”, khi toàn bộ khán đài đều được lấp kín bởi người hâm mộ. Buổi diễn còn có sự góp mặt của loạt khách mời đặc biệt như Tuấn Ngọc, Thu Phương, Phan Mạnh Quỳnh… cùng ekip hơn 100 người tham gia dàn dựng.

Sketch A Rose In Los Angeles của Hà Anh Tuấn khép lại thành công rực rỡ

Bên cạnh những tiết mục ca nhạc chạm đến trái tim, những khoảnh khắc giao lưu, tương tác với khán giả cũng được dân tình đặc biệt quan tâm. Trên MXH đang lan truyền một đoạn video ghi lại cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và một nhân vật đặc biệt. Bạn học cũ từng học chung cấp 3 THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tới tham dự concert để ủng hộ giọng ca Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

Hà Anh Tuấn tay bắt mặt mừng với người hâm mộ đặc biệt, hết ôm đến hôn đầu (Nguồn: 8 Chuyện Vbiz)

Người này chen lên được mép sân khấu, gọi với “lớp trưởng, lớp trưởng” và đã nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của Hà Anh Tuấn. Người bạn cũ tự hào flex: “Tôi bay từ Việt nam qua đó”. Bộ đôi nắm tay nhau không buông, tình cảm đến mức Hà Anh Tuấn ôm và hôn đầu bạn học cũ. Người đàn ông này lôi điện thoại ra xin tấm hình selfie để về khoe với bạn bè, dõng dạc chúc mừng: “Chúc mừng lớp trưởng rất là thành công, chụp ảnh để về gửi cho lớp”.

Khoảnh khắc hội ngộ giữa 2 người bạn học cũ gây sốt

Netizen bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến màn gặp gỡ tương phùng này. Đặc biệt là cái hôn trên đầu tràn ngập sự cảm kích đối với tình cảm của người bạn cũ dành cho Hà Anh Tuấn. Tương tác ngắn giữa đôi bạn nhận về luồng phản ứng lớn, nhiều người khen ngợi khung hình quá dễ thương. Hơn thế nữa, một số netizen còn phát hiện ra danh tính của người bạn học này không phải dạng vừa.

Được biết, anh chàng này là Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Đức Minh, hiện đang làm việc tại khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy. Đỗ Đức Minh có nền tảng học thuật vững chắc và hành trình chuyên môn đáng nể trong lĩnh vực y học. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM (2002 - 2008), anh tiếp tục theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Nội tiết tại cùng trường đại học (2008 - 2010).

Từ năm 2010 đến 2015, anh sang Ý du học và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại trường SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) - một trong những viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu về khoa học thần kinh và sinh học ứng dụng. Sau khi trở về nước, vào năm 2015, anh công tác tại Trung tâm Y sinh học phân tử - Đại học Y Dược TP.HCM, đảm nhiệm vai trò nghiên cứu viên, giảng dạy và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia lẫn quốc tế.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Đỗ Đức Minh

Hà Anh Tuấn cũng “học bá” không kém bác sĩ Đỗ Đức Minh. Anh là cựu học sinh chuyên Hóa THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ khi còn học dưới mái trường, anh đã tham gia rất nhiều phong trào văn nghệ của trường cũng như thành phố. Năm 2001 và 2002, anh tham gia và đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh - sinh viên Chú Ve Con. Giải nhất đơn ca trong Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn thành phố năm 2002. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Anh Tuấn thi đỗ cùng lúc 2 trường: Thủ khoa Đại học Ngân hàng, Á khoa Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh và giành luôn một suất học bổng học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên với niềm say mê Hóa học, anh lựa chọn đi du học tại trường Technische Universität Darmstadt, Đại học kỹ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức.

Đôi bạn đều bước ra từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, giờ Hà Anh Tuấn trở thành nghệ sĩ có vị thế hàng đầu Vpop, còn Bác sĩ Đỗ Đức Minh là một trong những nhân tài trọng yếu của nền y học nước nhà.