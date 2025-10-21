Hôm 18/10, Lễ trồng cây Thành Phố Nở Hoa đã diễn ra tại tượng đài Công an nhân dân vì dân phụ vụ, trước Công viên Thống Nhất. Cũng tại đây, Tuổi trẻ Thủ đô phát động Công trình thanh niên mang tên 8000 cây hoa vì Thủ đô xanh. Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cùng hàng trăm chiến sĩ đại diện cho tuổi trẻ công an thủ đô đã có mặt tham dự chương trình.

Sự kiện còn có sự đồng hành của dự án VietNam Love cùng nhiều ngôi sao Vbiz nổi tiếng như Hoà Minzy, Bùi Lan Hương, Quốc Thiên, Phạm Quỳnh Anh, Dương Thành Đạt… Bên cạnh hoạt động trồng cây xanh, những lời chia sẻ từ các đồng chí công an đến nghệ sĩ thì màn hội ngộ giữa 2 người bạn học cũ cũng thu hút sự chú ý lớn.

Lohan - một trong 30 Anh Trai Say Hi mùa 2 - đã gặp lại người bạn thân 5 năm tên Hoàng khi còn theo học Học viện Cảnh sát Nhân dân. Cả 2 cùng cất tiếng hát qua ca khúc Một Vòng Việt Nam . Trong bộ trang phục chiến sĩ công an, đồng chí Hoàng khoe giọng nội lực, khỏe khoắn không kém cạnh Lohan.

Lohan song ca cùng bạn học cũ qua ca khúc Một Vòng Việt Nam

Giai điệu tự hào, hào hùng giúp tôn lên màn hợp ca giữa đôi bạn thân. Dễ thấy không ai trội hơn ai, 2 người tôn lên giọng hát cho nhau, tạo nên bản song ca chạm đến trái tim người xem. Lohan hiện áo cờ đỏ sao vàng giản dị nhưng vẫn sáng bừng khung hình với diện mạo điển trai, trẻ trung hơn tuổi. Được biết, anh chàng đã 31 tuổi nhưng ngoại hình cứ ngỡ như thanh niên đầu 2x.

Khoảnh khắc 2 người hoà nhịp làm 1 đem đến sự rung động khó tả

Cả 2 là bạn thân khi còn theo học Học viện Cảnh sát Nhân dân ngày xưa

Người hâm mộ xuýt xoa trước bản hòa ca giữa Lohan và chiến sĩ Hoàng, tấm tắc khen khoảnh khắc 2 người hoà nhịp làm 1 đem đến sự rung động khó tả, vừa đẹp vừa mang lại cảm giác hùng cường, bi tráng. Không ít người bất ngờ trước giọng hát của Lohan bởi anh chàng chưa thực sự có cơ hội để phô diễn hết khả năng trong Anh Trai Say Hi mùa 2.

Lohan (tên thật là Dương Thành Đạt) sinh năm 1994, quê tại Ninh Bình, từng là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân và có hai năm làm việc trong ngành trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Anh chia sẻ rằng việc từ bỏ công việc ổn định trong ngành công an - một nghề thiêng liêng mà anh đã nỗ lực rất nhiều để thi đỗ và hoàn thành - là quyết định không hề dễ dàng. Anh chàng phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ, thuyết phục gia đình và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân.

Lohan từng là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân và có hai năm làm việc trong ngành

Những ngày đầu đặt chân vào TP.HCM lập nghiệp, Lohan gần như bắt đầu từ con số 0. Không có mối quan hệ trong giới, anh nhận nhiều vai quần chúng, quay TVC quảng cáo để tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội. Đại dịch COVID-19 càng khiến con đường theo đuổi nghệ thuật của anh thêm phần chững lại.

Trước khi được khán giả biết đến, Lohan từng hai lần thất bại khi thử giọng ở một công ty giải trí lớn vào các năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc mà bắt đầu đăng tải những bản cover lên mạng xã hội, lắng nghe góp ý từ khán giả và dần trau dồi giọng hát. Sau 3 năm kiên trì, anh có cơ hội debut với tư cách ca sĩ trong nhóm nhạc For7.

Tên tuổi của Lohan được chú ý nhiều hơn kể từ khi anh lọt Top 15 chương trình Vietnam Idol 2023, và đặc biệt là trở thành một mảnh ghép trong đội hình 30 gương mặt tham gia Anh Trai Say Hi 2025.