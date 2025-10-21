Tối 20/10, G-Dragon chính thức khởi động phase 4 của World Tour Übermensch với đêm diễn encore tại Osaka (Nhật Bản). Sau nhiều ngày nghỉ ngơi, màn tái xuất của “ông hoàng Kpop” khiến khán giả bùng nổ với những outfit mới toanh, được thiết kế cầu kỳ và thể hiện rõ phong cách độc bản vốn có. Tuy nhiên, giữa bầu không khí bùng nổ, một khoảnh khắc không mong muốn đã khiến toàn bộ cộng đồng fan sững sờ: G-Dragon bị ném đồ trúng mặt ngay trên sân khấu.

G-Dragon bị ném đồ trúng mặt

Sự cố xảy ra khi nam nghệ sĩ đang di chuyển vòng quanh sân khấu bằng xe điện để giao lưu cùng khán giả. Một vật thể lạ được ném từ khu vực khán đài bay thẳng về phía anh, va vào mặt trong tích tắc. Khoảnh khắc ấy được ghi lại rõ ràng qua hàng loạt video fan quay, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Biểu cảm hoang mang của G-Dragon khiến người xem không khỏi xót xa. Anh cố giữ bình tĩnh, cười gượng rồi tiếp tục phần trình diễn.

Khoảnh khắc khiến fan GD phẫn nộ

G-Dragon bị ném đồ vào mặt đến mức rớt mũ

Cận cảnh biểu cảm của G-Dragon

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, cộng đồng fan đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ. Họ cho rằng hành vi ném đồ lên sân khấu không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn.

Trước đó, các concert Kpop từng nhiều lần ghi nhận tình trạng fan ném đồ như hoa, gấu bông, lightstick hoặc thư tay lên sân khấu để thu hút sự chú ý của thần tượng. Tuy nhiên, việc ném thẳng vào người nghệ sĩ là hành vi bị lên án mạnh mẽ. Trong trường hợp của G-Dragon, hành động ấy không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn ảnh hưởng tinh thần, khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

G-Dragon đã có những chia sẻ chân thành thể hiện sự xúc động trước tình cảm của khán giả, đồng thời gửi lời xin lỗi

Trong đêm diễn, G-Dragon đã có những chia sẻ chân thành thể hiện sự xúc động trước tình cảm của khán giả, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những thiếu sót trong tour diễn lần này. Anh nói:

“Chuyến lưu diễn bắt đầu từ tháng Ba đến giờ cũng sắp khép lại rồi. Vì đây là lần trở lại đầu tiên của mình sau tám năm, nên mình đã dồn rất nhiều tâm sức, suy nghĩ và nỗ lực vào từng chi tiết, luôn cố gắng hết mức để mọi thứ thật hoàn hảo, không chỉ cho riêng mình mà quan trọng nhất là cho tất cả các bạn. Đây cũng là tour đầu tiên mà mình đi cùng một ekip mới, nên có rất nhiều điều cả nhóm vẫn đang vừa làm vừa học. Mình hiểu rằng đôi khi điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn, thậm chí có phần thiếu sót hay làm các bạn thất vọng.

Vì vậy, mình muốn nhân dịp này nói lời xin lỗi chân thành nhất nếu như đã khiến ai đó buồn hay cảm thấy cô đơn. Sau tất cả, mình vẫn chỉ là một ca sĩ. Và cách duy nhất mình có thể thật lòng đền đáp cho các bạn chính là qua âm nhạc và những sân khấu của mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để trở thành một nghệ sĩ tốt hơn - một người sẽ không làm các bạn phải buồn thêm nữa. Từ tận đáy lòng, cảm ơn các bạn đã đến, đã thấu hiểu và đã luôn ở bên mình trong suốt hành trình này.” Lời chia sẻ chân thành của G-Dragon khiến hàng nghìn khán giả rơi nước mắt.

Sau chặng Osaka, G-Dragon sẽ tiếp tục tour phase 4 Übermensch tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đặt chân đến Hà Nội

Sau chặng Osaka, G-Dragon sẽ tiếp tục tour phase 4 Übermensch tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đặt chân đến Hà Nội, Việt Nam vào ngày 8-9/11 tới đây. Trước tình huống đáng tiếc vừa qua, người hâm mộ hy vọng khâu an ninh ở các điểm diễn tiếp theo sẽ được siết chặt, để G-Dragon có thể yên tâm trình diễn và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.