Tối 17/10, lễ hội âm nhạc SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng chính thức khai màn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Ban đầu, chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 19/7 tại quảng trường Sun Carnival, Hạ Long, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão lớn kèm mưa to, gió mạnh, toàn bộ hệ thống sân khấu bị hư hại nặng, buộc ban tổ chức phải hoãn sự kiện và dời sang địa điểm khác, ở một thời điểm khác để đảm bảo an toàn.

Với sự góp mặt của dàn Anh Tài và Chị Đẹp như SOOBIN, Rhymastic, Cường Seven, Jun Phạm, Bùi Công Nam, BB Trần, Minh Tuyết, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương… SUPERFEST 2025: Mùa Hè Rực Sáng đã mang đến một đêm nhạc với hơn 50 tiết mục nhiều cảm xúc và bùng nổ. Không ít người xem còn cho rằng SUPERFEST 2025 như bản demo khởi động cho đại nhạc hội Y-CONCERT dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Dù đã kết thúc được vài ngày nhưng dư âm đêm nhạc vẫn hiện diện mạnh mẽ trên sóng mạng. Người người bàn ra tán vào giúp các chủ đề liên quan đến SUPERFEST 2025 lan tỏa hơn. Mới đây, một bài đăng trên Threads đã gây sự chú ý lớn, hút nhiều tranh cãi xoay quanh đến chất lượng trình diễn của các nghệ sĩ.

Tài khoản này chỉ ra rõ ràng những nghệ sĩ cầm mic tay như Hà Lê, Quốc Thiên, Tóc Tiên, SOOBIN, Jun Phạm, Bùi Lan Hương, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Bùi Công Nam, Rhymastic, Cường Seven đều được khen là hát chay 100% trên beat nền, giọng chắc, phong độ tốt dù vừa hát vừa nhảy. Trong khi đó, nhóm dùng mic gắn tai bị nhận xét “có hát nhưng không hát to”, khiến khán giả đặt câu hỏi liệu họ có đang “hát thật” hay chỉ đồng bộ với bản thu sẵn.

Dưới phần bình luận, MisThy, người cũng góp mặt tại sự kiện, để lại phản hồi ngắn gọn: “T nhép khỏi hỏi” . Câu nói này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi mới. Một bên cho rằng MisThy chỉ đang bông đùa hài hước, nhưng nhiều người khác lại xem đây như lời tuyên bố thẳng thắn việc hát nhép trên sân khấu lớn, vô tình châm ngòi cho cuộc tranh luận rộng hơn về khái niệm live trong các đại nhạc hội hiện nay.

Cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng việc một số nghệ sĩ dùng micro gắn tai bị nghi hát đè hoặc hát nhép một phần là điều dễ hiểu, nhất là trong các tiết mục có vũ đạo phức tạp, cần giữ nhịp thở và kiểm soát âm thanh sân khấu ngoài trời. Tuy nhiên, không ít người lại tỏ ra thất vọng, cho rằng việc hát trên nền vocal có sẵn khiến phần trình diễn thiếu chân thực, làm giảm cảm xúc mà một đại nhạc hội live như SUPERFEST .

Không ít khán giả tỏ ra bênh vực, cho rằng đi concert là để xem show, không phải để chấm điểm vocal, và rằng việc hát nhép một phần là chấp nhận được trong bối cảnh sân khấu hoành tráng, vũ đạo nặng, tạp âm nhiều. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến trái chiều cho rằng hát nhép đang dần được bình thường hóa quá mức, khiến khán giả không còn phân biệt rõ đâu là biểu diễn thật. Một số người thẳng thắn chia sẻ: “Không phản đối việc dùng backtrack, nhưng nếu chỉ mở miệng mà không có âm thanh thật phát ra thì đó không còn là concert nữa.”

Ở những sân khấu có vũ đạo hoặc thiên về trình diễn thị giác, việc hát hoàn toàn live yêu cầu nhiều thể lực và sức mạnh. Khi nghệ sĩ vừa hát, vừa nhảy, vừa phải tương tác với khán giả, backtrack giúp tiết mục không bị đứt hơi hay lệch nhịp. Mức độ backtrack thường chỉ chiếm một phần, hỗ trợ để giọng hát mượt hơn, chứ không phải lấp liếm việc hát nhép. Một tiết mục live hoàn toàn mà vẫn phải nhảy hùng hục, trình diễn nhiệt huyết là thử thách cực khó, ngay cả với ca sĩ chuyên nghiệp quốc tế.

SUPERFEST quy tụ dàn nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực, vì vậy đòi hỏi toàn bộ lineup phải hát 100% live như các giọng ca phòng trà là thiếu công bằng. Mỗi người có thế mạnh khác nhau, và nhiệm vụ của họ trong concert là mang lại trải nghiệm tổng thể, chứ không đơn thuần là khoe kỹ thuật thanh nhạc.