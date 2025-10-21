Những nghệ sĩ nào sẽ trình diễn tại lễ trao giải MAMA 2025?

Theo thông báo từ CJ ENM, đơn vị tổ chức chương trình, đội hình biểu diễn ban đầu gồm 17 nghệ sĩ: ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BABY MONSTER, BOYNEXTDOOR, BUMSUP, CORTIZ, ENHYPEN, Hearts2Hearts, IVE, Izna, KickFlip, MEOVV, RIIZE, Stray Kids, SUPER JUNIOR, TWS và ZEROBASEONE. Danh sách này quy tụ từ những tân binh nổi bật của thế hệ mới cho đến những nhóm nhạc kỳ cựu, thể hiện sự đa dạng và phong phú của làn sóng Kpop đương đại.

Đêm đầu tiên, mang tên Chương 1, sẽ có sự góp mặt của ALPHA DRIVE ONE, BABY MONSTER, BOYNEXTDOOR, BumSup, ENHYPEN, SUPER JUNIOR, IVE, MEOVV và TWS. Sang Chương 2 - đêm thứ hai của lễ trao giải - khán giả sẽ được thưởng thức các màn trình diễn đến từ ALLDAY PROJECT, CROTIZ, Izna, KickFlip, RIIZE, Stray Kids và ZEROBASEONE.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm đầu tiên (Ảnh: CJ ENM)

CJ ENM cho biết danh sách nghệ sĩ biểu diễn bổ sung sẽ được công bố trong những tuần tới, hứa hẹn mang đến thêm nhiều bất ngờ cho người hâm mộ toàn cầu.

Trong suốt hơn hai thập kỷ, Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) đã trở thành biểu tượng tôn vinh sự sáng tạo, nghệ thuật và đổi mới của nền âm nhạc Hàn Quốc, đồng thời ghi dấu quá trình lan tỏa toàn cầu của Kpop. Năm nay, lễ trao giải tiếp tục hướng đến việc thể hiện sự phát triển không ngừng của Kpop thông qua những sân khấu được đầu tư công phu, công nghệ trình diễn tiên tiến và các màn kết hợp độc đáo giữa các nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đêm thứ 2 (Ảnh: CJ ENM)

Chủ đề của MAMA 2025 là Uh Heung, một từ tiếng Hàn thể hiện sự phấn khích và niềm vui khi mọi người cùng ca hát, nhảy múa. Ý tưởng này nhằm tôn vinh nguồn năng lượng tự phát, tinh thần kết nối và niềm vui sống - những giá trị cốt lõi mà MAMA muốn lan tỏa đến khán giả toàn cầu.

Lễ trao giải MAMA 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp và phát trực tuyến trên toàn cầu, kết nối hàng triệu người hâm mộ Kpop từ khắp nơi trên thế giới, một lần nữa khẳng định vị thế của MAMA như "bữa tiệc âm nhạc lớn nhất châu Á", nơi hội tụ những nghệ sĩ tài năng và những màn trình diễn đỉnh cao.