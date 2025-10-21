Hayd (tên thật Hayden Hubers, sinh năm 2001) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng với phong cách pop-indie nhẹ nhàng và du dương. Anh từng trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu nhờ các bản hit Head In The Clouds và Changes , chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu man mác buồn cùng ca từ đầy chiêm nghiệm về tuổi trẻ. Năm 2022, Hayd từng xuất hiện tại chương trình The Masked Singer Vietnam với vai trò khách mời đặc biệt, trong tạo hình Anh Cloud, và chia sẻ sự thích thú khi có dịp gặp gỡ khán giả Việt Nam.

Hayd, chủ nhân bản hit Head In The Clouds, từng viral khi tham gia The Masked Singer Vietnam

Mới đây, anh chàng đăng tải video quảng bá cho How Long, How Low Asia Tour 2025 , trong đó TP.HCM sẽ là một trong những điểm dừng chân sắp tới. Concert dự kiến tổ chức tại một quán café/bar ở quận 2 vào ngày 16/11, nhanh chóng thu hút lượng người xem và tương tác lớn đến mức chính Hayd cũng bất ngờ trước sự đón nhận nồng nhiệt của fan Việt.

Hayd thông báo sẽ tổ chức concert tại TP.HCM

Trong phần bình luận, Hayd bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến của khán giả về việc liệu giá vé có quá cao hay có điều gì khiến fan gặp khó khăn trong việc mua vé. Nhiều người hâm mộ cho rằng anh và ê-kíp nên xem xét lại mức giá sao cho hợp lý hơn với điều kiện của khán giả Việt. Đối với tệp học sinh - sinh viên, dù yêu nhạc thì vẫn “đu” hết mình, nhưng mức giá 1,6 - 2,9 triệu đồng vẫn là con số khá “đau ví”. Đặc biệt với những người không phải fan cứng của Hayd, họ dễ bỏ qua concert lần này.

Trong khi đó, nhóm khán giả có điều kiện kinh tế hơn sẽ không quá bận tâm về giá, nhưng họ cũng phải cân nhắc. Lý do là địa điểm tổ chức theo mô hình café/bar có không gian nhỏ, không quá rộng và bao quát như các địa điểm concert thông thường. Bên cạnh đó, dù sở hữu vài bản hit được yêu thích, phần lớn ca khúc của Hayd vẫn mang hơi hướng indie và chưa đủ sức kéo “team qua đường” - những khán giả chỉ nghe nhạc phổ thông.

Nhóm khán giả có điều kiện kinh tế hơn sẽ không quá bận tâm về giá, nhưng họ cũng phải cân nhắc

Không ít netizen cũng khuyên Hayd nên đầu tư thêm về hình ảnh và truyền thông, bởi nếu không nhờ video đầu tiên, nhiều người thậm chí không biết anh sắp có concert tại Việt Nam. Ngoài ra, ê-kíp của nam ca sĩ cũng chưa hợp tác với các kênh phân phối vé uy tín tại Việt Nam, khiến thông tin dễ bị phân tán và khó tiếp cận hơn với người hâm mộ.

Một vấn đề khác cần lưu tâm là thời điểm tổ chức. Thị trường concert tại Việt Nam đang trong giai đoạn “nở rộ”, khi hàng loạt show nhạc quốc tế và nội địa liên tục diễn ra, khiến người hâm mộ phải cân nhắc kỹ giữa nhiều lựa chọn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lợi thế cạnh tranh, từ truyền thông, hình ảnh, đến trải nghiệm sân khấu - là yếu tố sống còn để concert của Hayd không bị chìm nghỉm giữa dòng sự kiện dày đặc.

Thị trường concert tại Việt Nam đang trong giai đoạn “nở rộ” khiến người hâm mộ phải cân nhắc kỹ giữa nhiều lựa chọn

Sau khi lắng nghe phản hồi, Hayd nhanh chóng cập nhật video mới, cho biết anh và BTC đã bàn bạc để giảm giá vé xuống một nửa so với con số ban đầu. Hạng vé GGA giờ chỉ còn 800.000 đồng, mức giá được cho là “dễ thở” hơn với phần lớn người yêu nhạc hiện nay. Ngoài ra, hai hạng vé còn lại gồm GA (1,6 triệu đồng) và VIP (2,9 triệu đồng) giúp mở rộng lựa chọn, phù hợp với từng nhóm khán giả khác nhau.

Anh chàng đã cùng BTC bàn bạc để giảm nửa giá vé xuống còn 800 nghìn đồng

3 hạng vé concert của Hayd

Hiện người hâm mộ đang rục rịch chuẩn bị hầu bao để sở hữu tấm vé tham dự concert của Hayd. Nhiều khán giả tỏ ra háo hức khi được nghe anh hát live playlist nhạc “chữa lành” quen thuộc, trong khi một số “fan qua đường” cũng sẵn sàng mua vé vì cảm nhận được thành ý và sự gần gũi của nam ca sĩ dành cho fan Việt.