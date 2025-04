Nhóm nam mở ra kỷ nguyên Kpop thế hệ 3

Tháng 4/2012, SM Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nam EXO với mô hình chưa từng có: đông thành viên, chia thành 2 nhóm nhỏ tập trung vào thị trường Hàn (EXO-K) và “Trung tiến” (EXO-M). Đội hình đầu tiên của EXO có 12 thành viên, gồm Xiumin, Suho, Baekhyun, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun người Hàn Quốc và Luhan, Kris, Lay, Chen, Tao người Trung Quốc. Concept cũng được SM đầu tư mạnh, tạo nên thế giới quan “siêu năng lực”, phân vai phức tạp. Nhạc phẩm debut của EXO là album MAMA và MV chủ đề cùng tên. Xuất phát điểm từ công ty giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc giúp EXO “một bước thành sao” ngay từ năm đầu ra mắt.

Growl - hit quốc dân đưa EXO trở thành "đỉnh lưu" gen 3

EXO được coi là nhóm nhạc mở ra kỷ nguyên mới cho Kpop - thế hệ thứ 3. Nhóm bắt đầu bùng nổ bùng nổ với hit quốc dân Growl, nhận được Daesang đầu tiên chỉ sau 1 năm hoạt động. Năm 2014, EXO phát hành mini album Overdose, là album có lượng preorder cao nhất trong lịch sử tính đến thời điểm đó với 660.000 bản. Overdose là E.P bán chạy nhất Hàn Quốc năm 2014 và thắng Daesang Album của năm tại MAMA.

Thời kỳ hoàng kim của EXO kéo dài từ 2013 đến 2018. Show khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm tại Hàn Quốc vào năm 2014 sold-out toàn bộ vé chỉ trong 1,47 giây, phá vỡ mọi kỷ lục Kpop. Trong suốt thời gian “bành trướng”, EXO nổi tiếng toàn châu Á với hàng loạt album cán mốc triệu bản. Vượt qua nhiều tường thành Kpop, “nhóm nhạc huyền bí” của SM từng là “ông hoàng triệu bản” thời kỳ đầu, trước khi bị tước kỷ lục bởi BTS và SEVENTEEN.

Thành công của EXO không chỉ dừng ở danh tiếng nhóm, các thành viên cũng có độ nhận diện cao khi debut dưới đội hình EXO. Biến cố lớn trong những năm đầu hoạt động của EXO là việc bộ ba Trung Quốc Kris (Ngô Diệc Phàm), Luhan (Lộc Hàm) và Tao (Hoàng Tử Thao) kiện công ty bóc lột, rời nhóm về Trung Quốc hoạt động. Không thắng kiện, nhưng cả 3 cựu thành viên EXO sau khi rời nhóm đều trở thành đỉnh lưu tại Trung Quốc (trước khi Ngô Diệc Phàm sụp đổ sự nghiệp vì scandal tình ái, thụ án tù; Lộc Hàm giải nghệ, liên tục lộ tình trạng bất ổn và Hoàng Tử Thao không mấy mặn mà với hoạt động nghệ thuật.

Tại Hàn Quốc, Baekhyun là thành viên hút fan nhất EXO. Sự nghiệp solo của Baekhyun thành công với loạt nhạc phẩm gần triệu bản. Baekhyun bắt đầu solo với E.P City Lights vào 10/7/2020, phá vỡ kỷ lục Gaon Chart về doanh số bán album cao nhất của nghệ sĩ solo với hơn 500,000 bản được bán ra. Sau đó, đĩa đơn Candy đạt 732,000 bản pre-order đã trở thành album được đặt trước nhiều nhất của một nghệ sĩ solo trong lịch sử Hàn Quốc. Sau khi xuất ngũ, Baekhyun tiếp tục ra album solo và thực hiện tour concert toàn châu Á, cháy vé ở mỗi điểm diễn.

Ngoài Baekhyun, các thành viên như D.O., Sehun, Kai,... đều có độ nhận diện cao, đắt show nhãn hàng và có đóng góp ấn tượng ở lĩnh vực phim ảnh. Có thể nói, bệ phóng từ EXO đã giúp các thành viên “cá kiếm” bộn tiền. Ở thời hoàng kim, EXO được xem là nhóm nhạc gen 3 bất bại, từng lấn lướt BTS thời kỳ đầu. Nhưng, vật đổi sao dời. Ngôi vương Kpop gen 3 cuối cùng không thể thuộc về EXO.

Năm 2015, TWICE ra mắt dưới trướng JYP Entertainment. TWICE nhanh chóng thành công vượt trội, phủ sóng tên tuổi và được truyền thông xưng tụng là nhóm nữ quốc dân tiếp nối SNSD. Trong khoảng thời gian từ 2016 - 2019, hiếm có nhóm nhạc nữ nào vượt TWICE về thành tích âm nhạc và độ nổi tiếng.

Khởi đầu với 1 Like Ooh-Ahh độc đáo, gai góc, TWICE bất ngờ trở thành biểu tượng thanh xuân cùng siêu hit Cheer Up. Đây chính là sản phẩm đánh dấu liên hoàn hit “phá đảo” mọi BXH nhạc số của TWICE những năm đầu debut. Bản nhạc cổ động mang tinh thần tươi mới, phóng khoáng mang về 6 Daesang cho 9 cô gái ở năm đầu tiên hoạt động. Cheer Up trở thành giai điệu quốc dân tại Hàn Quốc, được người người nhà nhà yêu thích và nhún nhảy theo.

Năm 2016 là năm TWICE bùng nổ nhất khi không chỉ có Cheer Up mà màn comeback TT cũng ấn tượng không kém. TT là một trong những MV có số lượt xem cao nhất của TWICE, điệu nhảy “I'm like TT” từng làm mưa làm gió thời gian dài, viral khắp các mặt trận và còn được nhiều thần tượng cover. So với Cheer Up, hiệu ứng của TT là “một chín một mười”, thậm chí còn là ca khúc đưa tên tuổi TWICE tiến xa hơn ở châu Á.

Liên tục trong vòng 3 năm 2016 - 2018, TWICE là nhóm nữ duy nhất liên tiếp đạt Perfect All-Kill ít nhất là 2 ca khúc 1 năm. Thành tích nhạc số phá đảo, TWICE trở thành “con cưng quốc dân”, là nỗi e dè của nhiều nghệ sĩ khi comeback cùng thời điểm. TWICE chạm đến vị thế nhóm nữ số 1 gen 3, cả thành tích digital lẫn lượng sales album đều top 1 thế hệ, cho BLACKPINK “hít khói”.

Thành công của TWICE biểu tượng đến mức có một meme đã đi vào lịch sử Kpop. Bức ảnh minh hoạ TWICE là nhóm nhạc dẫn đầu, xếp hai là Red Velvet và top 3 là GFriend tạo nên “tam trụ gen 3”, nơi BLACKPINK “không thể ngồi chung mâm”. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trước khi BLACKPINK bùng nổ với siêu hit DDU-DU DDU-DU. Dần dà, TWICE đánh mất sức hút, trượt dài khỏi đỉnh cao từng thiết lập.



Sự hết thời của 2 nhóm nhạc đỉnh lưu

Hơn 10 năm nhìn lại, Kpop gen 3 đã đạt đến đỉnh cao, đưa ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc “bành trướng” quốc tế, gây bão toàn cầu. Trong làn sóng ấy, BTS và BLACKPINK đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Tuy EXO và TWICE từng có khởi đầu khiến mọi nhóm nhạc cùng thời “hít khói” ở thị trường nội địa, nhưng hiện tại thực tế đã chứng minh, BTS và BLACKPINK mới là 2 cái tên bất bại.

Năm 2025, TWICE đánh dấu cột mốc 10 năm debut, EXO là 13 năm. Hai nhóm vẫn có lượng fan hùng hậu, đủ để tạo thêm kỷ lục doanh thu nhưng về thành tích và sức ảnh hưởng, TWICE và EXO đã phải nhường bước về sau. Khán giả chấp nhận thực tế rằng, TWICE cùng EXO đã bước vào thời kỳ thoái trào từ những năm 2020 - 2021 cho đến hiện tại. TWICE là vì định hướng âm nhạc và hình ảnh; EXO là vì quãng nghỉ nhập ngũ.

Ngày 8/4/2025, EXO kỷ niệm 13 năm thành lập chỉ với 4 thành viên (Sehun đang tại ngũ). Sau khi 3 thành viên Trung Quốc rời nhóm, Lay dần rút khỏi các hoạt động chung - 8 thành viên EXO tiếp tục quảng bá từ năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối cùng chỉ còn 4 thành viên gồm Suho, Chanyeol, Kai và Sehun tái ký với SM. D.O. rời SM trong êm đẹp. Bộ ba CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) tách riêng, gia nhập công ty của Baekhyun và vướng kiện tụng với SM. Do đó, nhóm không thể giữ vững đội hình, ngày tái hợp cũng trở nên xa vời. Từ 12 thành viên chỉ còn 5 thành viên, EXO là nhóm nhạc có đội hình hợp - tan phức tạp nhất Kpop.

Không thể quảng bá nhóm, các thành viên EXO tập trung cho hoạt động cá nhân. Trừ em út Sehun vẫn còn đang tại ngũ, 7 “mẩu” EXO đều có hoạt động riêng. D.O. rời SM, ra nhạc mới, tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Kai vừa comeback hậu nhập ngũ nhưng mất hút trên các BXH. Chanyeol ra album đầu tay, đi tour châu Á,... Trong tất cả, chỉ có Baekhyun có thành tích khá ổn áp, bán album triệu bản, concert cá nhân “cháy vé”. Còn lại, các thành viên đều có thành tích khá cầm chừng, nếu không muốn nói là… flop. Nhất là Chanyeol, từ hot mem của EXO nay bị công chúng “ghẻ lạnh”, show diễn ở Hàn ế vé thê thảm.

Về phần TWICE, nhóm vẫn đang tích cực chạy tour thế giới và comeback đều đặn mỗi năm. TWICE từng được xem là người kế nhiệm hoàn hảo nhất của SNSD cho vị thế “nhóm nữ quốc dân”. Nhưng theo thời gian, công chúng ngày càng cảm nhận được danh hiệu "quốc dân" vẫn còn là một tấm áo rộng đối với TWICE. Thành tích của TWICE tại Hàn Quốc tuột dần theo từng lần comeback, album mới nhất With Youth tàng hình trên các BXH nhạc số Hàn Quốc lẫn quốc tế. JYP nắm bắt tình hình, đẩy mạnh nhóm ở thị trường Nhật Bản.

Nhìn chung, TWICE vẫn đang tạo ra doanh thu tốt cho công ty chủ quản, chỉ là danh tiếng không còn như xưa. Ở năm thứ 10, nhóm duy trì tốt fandom đông đảo, các concert cháy vé, doanh thu bán đĩa top đầu girlgroup. Đồng loạt tái ký vào tháng 7/2022, TWICE còn khá nhiều thời gian hoạt động cùng nhau.

Tuy có chững lại, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà hai nhóm đã tạo ra, đặt nền móng vững chắc đưa Kpop vươn ra thế giới. “Sóng sau xô sóng trước” là lẽ thường của giới giải trí. Nhất là trong thị trường cạnh tranh như Kpop. Cả TWICE và EXO đã cống hiến hết mình cho tuổi trẻ thành công rực rỡ. Dư luận có thể nói hai nhóm “hết thời”, nhưng với fan, ai cũng đã có đỉnh cao, ngôi vương - ngôi hậu cho riêng mình. Hơn 10 năm đồng hành, người hâm mộ chỉ cần nhìn thấy thần tượng còn hoạt động, chăm chỉ từng ngày là đủ mãn nguyện.