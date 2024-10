Bước sang năm thứ 10, TWICE - nhóm nữ gen 3 nhà JYP vẫn cực kỳ năng nổ, liên tục comeback, chạy tour thế giới. Ngoài hoạt động nhóm, JYP còn tách unit, đẩy solo cho các thành viên TWICE phát huy triệt để tài nguyên. Dù danh tiếng giảm sút so với thời kỳ hoàng kim, TWICE vẫn là một trong những “gà đẻ trứng vàng", gánh doanh thu công ty.

MiSaMo vừa trở lại với mini album Nhật thứ hai

Hình ảnh cao cấp như lookbook thời trang xa xỉ

Tại Nhật Bản, TWICE là nhóm nữ Kpop có độ nổi tiếng nhất nhì. Tận dụng sức nóng, JYP để 3 thành viên Nhật gồm Mina, Momo và Sana - cũng là 3 gương mặt hút fan nhất thành lập một unit có tên MiSaMo. MiSaMo ra nhạc, quảng bá chủ yếu ở đất nước mặt trời mọc. Vừa qua, MiSaMo comeback với mini album tiếng Nhật thứ hai - Haute Couture, cùng 2 MV New Look và Indentity.

MiSaMo biểu diễn New Look

Nhóm nhỏ của TWICE tích cực tham gia các sân khấu quảng bá. Song, mới đây Mina, Momo và Sana lại khiến dân tình tranh cãi kịch liệt vì đoạn vũ đạo cho ca khúc New Look. Cụ thể, ở đoạn nhảy điểm nhấn, 3 thành viên TWICE có động tác nằm dưới chân vũ công nam, thực hiện nhiều cử chỉ quyến rũ.

Vũ đạo quyến rũ của New Look

Phân đoạn gây sốc khi MiSaMo lăn lê bò trườn dưới chân vũ công nam

Một số fan cho rằng phân đoạn này rất kì quặc, khó chịu. Vũ đạo này không phù hợp với concept bài hát New Look, vốn mang thông điệp chấp nhận cá tính, mạnh dạn thay đổi bản thân theo đuổi phong cách và ước mơ của mình. Phân đoạn này khiến MiSaMo bị chỉ trích nhảy phản cảm. Fanbase tại Trung Quốc của Mina và Momo lên tiếng yêu cầu thay đổi vũ đạo. Fansite của Sana thậm chí còn gửi xe tải phản đối đến cổng JYP.

Vũ đạo bị nhận xét không phù hợp với concept thanh lịch mà MiSaMo đang mang đến qua New Look và E.P Haute Couture

Từ nhóm nhạc theo concept thanh xuân biểu tượng của Kpop, những năm qua, TWICE dần chuyển mình quyến rũ trưởng thành hơn. Suốt chuyến lưu diễn thế giới Ready To Be, fan đã quá quen với hình ảnh TWICE ngày càng táo bạo. Mina - thành viên có hình tượng ngọc nữ không ngại nhảy sexy, twerking nóng bỏng. Nhưng, không phải vũ đạo nào cũng phù hợp. Người hâm mộ ủng hộ TWICE thay đổi hình tượng, nhưng phải có ranh giới giữa sự quyến rũ và phản cảm.