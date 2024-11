Những ngày này, bản hit mùa đông The First Snow của EXO đang quay trở lại mạnh mẽ trên các BXH nhạc số nội địa vì tuyết đầu mùa đã rơi ở Hàn Quốc. Cứ hẹn lại lên, The First Snow dần trở thành nhạc Giáng sinh "nằm lòng" của người Hàn Quốc.

Năm 2023, ca khúc tạo trend viral khắp châu Á, đạt Perfect All-Kill đầu tiên sau 10 năm ra mắt. Dù không phải là title track được quảng bá, nhưng The First Snow hiện có khả năng sẽ là bản hit bất hủ nhất của nhóm nam nhà SM. Mỗi năm, ca khúc đều quay trở lại BXH, trở thành nhạc mùa đông không thể thiếu của fan Kpop.

The First Snow - EXO

Giữa lúc The First Snow đang gây bão bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc, thì tại Trung Quốc từ khoá về ca khúc này cũng leo lên #1 hot search vì 1 lý do khó đỡ. Mới đây, Lộc Hàm (Luhan) - cựu thành viên EXO vừa mở livestream để lộ tình trạng bất ổn. Nam nghệ sĩ ăn nói mất kiểm soát, có dấu hiệu uống say và mở The First Snow để hát cùng fan.

Lộc Hàm mở The First Snow của EXO, hát theo trong livestream

The First Snow nằm trong album Miracles in December của EXO ra mắt năm 2013. Do đó, ca khúc này có giọng của cả 12 thành viên đội hình đầu tiên của EXO, bao gồm Lộc Hàm. Năm 2014, Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đệ đơn kiện SM bóc lột lao động, đồng thời rời nhóm về Trung Quốc hoạt động.

Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm nhanh chóng vươn lên hàng sao nam lưu lượng, được liệt kê vào danh sách tứ đại đỉnh lưu của showbiz Trung Quốc. Những năm gần đây, Ngô Diệc Phàm đi tù vì tội phạm tình dục, còn Lộc Hàm thì gần như không hoạt động phim ảnh, lui về sau để bảo toàn tình yêu với minh tinh Quan Hiểu Đồng.

Lộc Hàm là một trong những thành viên hút fan nhất EXO thời kỳ đầu

Sau khi rời nhóm về Trung Quốc, Lộc Hàm vươn lên thành ngôi sao đỉnh lưu, mối tình với Quan Hiểu Đồng kéo dài nhiều năm đến mức chọn lui về sau để bảo toàn tình yêu

Chưa kể, nam diễn viên còn cảm thán "Liệu mình có được hát bài này không nhỉ, thôi kệ SM, dù sao Lee Soo Man cũng đã rời đi". Lộc Hàm leo lên no 1 hot search bảng giải trí Weibo vì "cọ nhiệt" nhóm nhạc cũ, "cà khịa" cả ông trùm giải trí Hàn Quốc.

Được biết, Lee Soo Man đã rời SM vào năm 2023, sau màn tranh giành quyền lực quản lý. Lee Soo Man hiện chuyển hướng đến Trung Quốc, đang rục rịch cho ra mắt nhóm nữ mới. Hơn 30 năm làm nghề, Lee Soo Man không những tạo dựng nên đế chế giải trí lâu đời nhất Kpop - SM, mà còn là "cha đẻ" của những siêu sao đưa làn sóng Hallyu xâm chiếm châu Á.

Lộc Hàm không chỉ quẩy nhạc EXO

Mà còn "cà khịa" Lee Soo Man

Động thái của Lộc Hàm gây tranh luận. Người cho rằng anh chàng thật thú vị khi dám "diss" thẳng Lee Soo Man, và cảm nhận được sự tự hào của Lộc Hàm khi bài hát cũ của nhóm thành công vang dội. Nhưng những fan EXO thì không cảm thấy thế. Người hâm mộ yêu cầu Lộc Hàm buông tha EXO, chuyện đã qua hơn 10 năm, nhưng fan không tha thứ cho "sự phản bội" mà 3 thành viên Trung Quốc đã làm với nhóm.