Bé gái 7 tuổi cực đắt show nhờ song ca với Mỹ Tâm tại Đại lễ 2/9

Khoảnh khắc giọng ca trong trẻo của bé Hà Thủy Tiên vang lên cùng Tiến Quân Ca, hòa quyện với Mỹ Tâm đã để lại cảm xúc không thể nào quên tại Đại lễ sáng ngày 2/9. Chỉ sau một phút xuất hiện cùng Mỹ Tâm, Thủy Tiên trở thành ca sĩ nhí được săn đón. Các video ghi lại khoảnh khắc em song ca cùng Mỹ Tâm nhanh chóng viral, được chia sẻ khắp mạng xã hội, mang đến hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Thủy Tiên là em bé song ca cùng Mỹ Tâm sáng 2/9

Em bé Hà Thủy Tiên

Hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt sáng và ánh mắt tự tin đứng giữa Quảng trường Ba Đình, cất cao tiếng hát cùng “họa mi tóc nâu” là biểu tượng đẹp cho tinh thần yêu nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính sự hồn nhiên, trong trẻo nhưng mạnh mẽ trong cách thể hiện đã giúp Thủy Tiên chiếm trọn tình cảm của khán giả cả nước.

Việc được hát cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại của đất nước trở thành động lực to lớn để bé tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật

Việc được hát cùng Mỹ Tâm trong sự kiện trọng đại của đất nước trở thành dấu mốc khó quên, cũng là nguồn động lực to lớn để bé tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau Đại lễ, cái tên Hà Thủy Tiên xuất hiện ngày càng nhiều trong các chương trình ca nhạc chính luận, các sự kiện lớn nhỏ. Chỉ trong hai tháng gần đây, em liên tục góp mặt tại nhiều sân khấu lớn, từng song ca cùng Hiền Thục, được mời biểu diễn tại các sự kiện cộng đồng và gần nhất là đêm diễn Trung thu của Tổng cục Quốc phòng trên đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

Thủy Tiên được mời diễn ở nhiều sự kiện, mới đây song ca với Hiền Thục

Thủy Tiên và Đức Phúc

Thủy Tiên trong đêm diễn trung thu ở đảo Cô Tô

Sự quan tâm đặc biệt của công chúng cũng khiến nhiều người tò mò về gia thế của Thủy Tiên. Có không ít lời đồn đoán cho rằng cô bé có “hậu thuẫn khủng” phía sau để được chọn cho phần trình diễn quan trọng trong ngày Đại lễ. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Bố của Thủy Tiên là một thợ làm tóc, sở hữu tiệm nhỏ tại Hà Nội và đã theo nghề hơn 10 năm; còn mẹ là diễn viên múa. Gia đình Thủy Tiên luôn tạo điều kiện tốt nhất để con được sống trong môi trường nghệ thuật lành mạnh, nuôi dưỡng đam mê từ sớm.

Thủy Tiên xinh xắn, đáng yêu

Hà Thủy Tiên năm nay 7 tuổi, là học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội). Từ nhỏ, Thủy Tiên đã được học thanh nhạc, vũ đạo. Chính sự chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện suốt nhiều năm cùng năng khiếu bẩm sinh giúp em được chọn trình diễn cùng Mỹ Tâm, một cơ hội không chỉ nhờ may mắn mà còn là kết quả của hành trình rèn luyện nghiêm túc.

Hà Thủy Tiên được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ nghệ sĩ nhí mới

Ngoài khả năng ca hát, Thủy Tiên còn thể hiện năng khiếu nhảy múa và trình diễn sân khấu tự nhiên. Dẫu vậy, bố mẹ em cho biết hiện vẫn muốn con tập trung cho việc học, chỉ tham gia nghệ thuật ở mức phù hợp. Với tài năng, sự định hướng đúng đắn từ gia đình và tình yêu khán giả, Hà Thủy Tiên được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt sáng giá của thế hệ nghệ sĩ nhí mới, khởi đầu từ khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh Mỹ Tâm trong ngày 2/9 lịch sử.