Mạng xã hội đang nóng hơn bao giờ hết trước loạt clip ghi lại màn dance break Gnarly cực bốc của KATSEYE tại Tour Beautiful Chaos. Không chỉ lên thẳng trending nhiều nền tảng video ngắn, màn trình diễn còn kéo hàng loạt bình luận so sánh với các girlgroup hàng đầu Kpop, trong đó nổi bật nhất là BLACKPINK. Điều khiến dân mạng chú ý không chỉ nằm ở phần nhạc và động tác vũ đạo mạnh mẽ, mà còn ở phong thái sân khấu và cách nhóm tự tin xử lý outfit có độ hở cao nhưng vẫn giữ được hình tượng chỉn chu, chuyên nghiệp.

Trên sân khấu, KATSEYE xuất hiện với outfit táo bạo gồm áo bra đính đá và quần siêu ngắn tôn triệt để vóc dáng. Một số thành viên lựa chọn trang phục cắt xẻ mạnh, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng song không bị chê phản cảm. Khi bước vào đoạn dance break, nhóm tung loạt động tác dùng hông, xoay người dứt khoát, cảm nhạc đúng tinh thần Âu Mỹ, xen lẫn những khoảnh khắc twerking khiến sân khấu gần như nổ tung. Sự kết hợp giữa hình thể săn chắc, kỹ thuật nhảy và khả năng làm chủ sân khấu giúp màn trình diễn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sự bùng nổ của KATSEYE cũng khiến dân mạng đưa ra phép so sánh với BLACKPINK - nhóm nữ đang giữ vị thế số 1 toàn cầu và cũng theo đuổi phong cách trình diễn mang hơi hướng quốc tế, sexy và hiện đại. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng KATSEYE đang có lợi thế về đội hình đồng đều hơn ở yếu tố dance performance và thể hình. Điểm quan trọng nằm ở việc các thành viên đều sở hữu body mang thiên hướng Âu Mỹ, săn chắc, có độ “fit” cao nên phù hợp với các kiểu vũ đạo mạnh, sexy thay vì gây tranh luận phản cảm như BLACKPINK.

Debut vào tháng 6/2024 từ chương trình thực tế The Debut: Dream Academy - dự án hợp tác giữa HYBE và Geffen, KATSEYE sớm hướng đến định vị “global girl group” thay vì một nhóm idol Kpop. Đội hình của nhóm gồm sáu thành viên đến từ nhiều quốc gia: Sophia (Philippines), Yoonchae (Hàn Quốc), Manon (Thụy Sĩ) và ba thành viên người Mỹ gồm Lara, Megan và Daniela. Việc xây dựng đội hình đa quốc tịch cùng định hướng âm nhạc lai giữa pop Âu Mỹ và chất nhạc Hàn giúp KATSEYE dễ dàng tiếp cận khán giả quốc tế ngay từ màn debut.

Năm 2025 được đánh giá là cột mốc bứt phá của KATSEYE với thành công toàn cầu của hai ca khúc Gnarly và Gabriela. Tính đến tháng 9/2025, nhóm vượt 30 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify - con số hiếm thấy ở một girlgroup mới hoạt động hơn một năm. EP Beautiful Chaos vượt mốc 700 triệu lượt stream, single Gnarly cán gần 200 triệu lượt stream sau 113 ngày, còn Gabriela ghi nhận hơn 394 triệu lượt stream chỉ trong hơn ba tháng. Cả hai ca khúc đều xuất hiện trên Billboard Global 200, UK Singles Chart và nhiều bảng xếp hạng nhạc số châu Á, củng cố vị thế tân binh toàn cầu có sức cạnh tranh cao.

Gabriela thậm chí được ví như “hiện tượng viral toàn cầu” khi MV nhanh chóng lọt top trending nhiều quốc gia, đạt hàng chục triệu lượt xem ngay tuần đầu. Từ vũ đạo cho đến melody đều trở thành chất liệu tạo trend, được đông đảo creator lẫn dancer cover, mở ra sức lan tỏa vượt khỏi phạm vi fan Kpop. Nhờ độ phủ sóng mạnh mẽ, KATSEYE được xem là “tân binh đáng gờm” với khả năng bước thẳng vào đấu trường âm nhạc Âu Mỹ.

Bước tiến lớn nhất của KATSEYE phải kể đến hai đề cử Grammy 2026 ở hạng mục Best New Artist và Best Pop Duo/Group Performance. Đặc biệt, Gabriela sẽ cạnh tranh với Golden của K-Pop Demon Hunters và APT. của Rosé & Bruno Mars. Trong hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, KATSEYE đứng ngang hàng với loạt cái tên global như Olivia Dean hay Alex Warren. Đây là thành tích vượt ngoài mong đợi khi trước đó chưa có nhóm tân binh Kpop nào được đề cử tại Big 4 Grammy, trong khi BLACKPINK cũng chưa từng có đề cử ở tư cách nhóm.

KATSEYE còn liên tục ghi dấu tại các sân khấu lớn quốc tế như Lollapalooza và VMAs, nơi nhóm nhận nhiều lời khen về tư duy trình diễn, kỹ năng và bản sắc nghệ sĩ. Tại VMAs, nhóm được đề cử MTV Push Performance of the Year với Touch và Best Group, thậm chí vượt qua nhiều tên tuổi để mang về chiếc Moonman đầu tay. Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đệm quan trọng, mở đường cho việc nhóm tiến sâu hơn vào hệ thống giải thưởng Mỹ.

Hiện tại, KATSEYE đang sở hữu fandom phát triển nhanh chóng cùng nền tảng mạnh từ HYBE và Universal Music Group. Sau BLACKPINK, đây là nhóm nữ tiếp theo cho thấy tiềm năng thống trị thị trường quốc tế bằng nhiều tiêu chí từ thành tích nhạc số, sự công nhận từ giới phê bình đến khả năng viral. Sự xuất hiện của họ đang mở ra một hướng đi mới cho girlgroup toàn cầu, nơi vũ đạo mạnh, hình thể chuẩn và phong cách Âu Mỹ hòa quyện thành công thức phù hợp với xu hướng âm nhạc thế giới.