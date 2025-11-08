Mới đây, thông tin KATSEYE lọt đề cử hai giải thưởng tại Grammy 2026 đã khiến cộng đồng fan Kpop dậy sóng. Việc một nhóm tân binh chưa đầy hai năm tuổi đời có thể xuất hiện trong danh sách đề cử Grammy không chỉ tạo cơn sốt trong cộng đồng Kpop mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

KATSEYE làm nên lịch sử khi được đề cử ở hai hạng mục của Grammy 2026 - Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và Best Pop Duo/Group Performance (Bộ đôi/nhóm trình diễn xuất sắc nhất)

Cụ thể, KATSEYE được đề cử ở hai hạng mục: Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và Best Pop Duo/Group Performance (Bộ đôi/nhóm trình diễn xuất sắc nhất). Ở hạng mục Best Pop Duo/Group Performance, nhóm tranh giải với ca khúc Gabriela, cạnh tranh cùng Golden của K‑Pop Demon Hunters và APT. của người đàn chị ROSÉ & Bruno Mars. Đối với hạng mục Best New Artist, KATSEYE sánh tên cùng những hiện tượng âm nhạc toàn cầu như Olivia Dean và Alex Warren với single Ordinary gây sốt. Đây cũng là một trong Big 4 giải thưởng danh giá nhất của Grammy, và trước đây chưa từng có nhóm nhạc tân binh Kpop nào đạt được đề cử.

Thành tích này được xem là vô tiền khoáng hậu, bởi ngay cả BLACKPINK cũng chưa từng được đề cử Grammy với tư cách một nhóm. Trước KATSEYE, nhóm nhạc Kpop duy nhất từng được Grammy ghi nhận là BTS 3 năm liên tiếp (2021 - 2023).

KATSEYE làm được điều BLACKPINK chưa thể

BLACKPINK chưa từng được đề cử Grammy, Rosé là thành viên duy nhất được đề cử 2026 với tư cách nghệ sĩ solo

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của KATSEYE với thành công toàn cầu của hai ca khúc Gnarly và Gabriela. Tháng 9/2025, nhóm vượt 30 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify - một con số ấn tượng thấy với nhóm nhạc mới debut. EP thứ hai Beautiful Chaos đạt hơn 700 triệu lượt stream, single Gnarly đạt gần 200 triệu lượt stream chỉ sau 113 ngày, còn Gabriela đã đạt hơn 394 triệu lượt stream chỉ sau hơn 3 tháng, đồng thời lọt vào nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế như Billboard Global 200, UK Singles Chart và các BXH nhạc số châu Á.

Đặc biệt, Gabriela nổi bật như một hiện tượng toàn cầu. MV của ca khúc nhanh chóng lọt vào top trending trên YouTube ở nhiều quốc gia, đạt hàng chục triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt. Không chỉ gây chú ý nhờ giai điệu bắt tai, Gabriela còn gây ấn tượng với vũ đạo độc đáo trở thành nguồn cảm hứng cho các dance challenge trên TikTok và Instagram. Sức ảnh hưởng của bài hát vượt xa phạm vi Kpop, giúp KATSEYE ghi dấu trên bản đồ âm nhạc quốc tế và củng cố vị thế ứng cử viên nặng ký tại Grammy 2026.

KATSEYE nhận giải tại VMAs

Sân khấu Lollapalooza viral toàn cầu của KATEYES

KATSEYE cũng không ngừng khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Nhóm lần lượt xuất hiện tại các lễ hội và sự kiện âm nhạc lớn như Lollapalooza và VMAs, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả toàn cầu. Đồng thời, nhóm được đề cử hai hạng mục tại VMAs: MTV Push Performance of the Year với ca khúc Touch và Best Group, cạnh tranh với các tên tuổi đình đám như Backstreet Boys, Evanescence và Stray Kids. Trong lần xuất hiện này, KATSEYE giành Moonman cho hạng mục MTV Push Performance of the Year. Giới phê bình nhận định đây là bước đệm quan trọng để nhóm bùng nổ hơn nữa ở các mùa VMAs tiếp theo.

Những dấu ấn của KATSEYE nhanh chóng giúp nhóm thu về lượng fan hùng hậu. Sau BLACKPINK, đây là nhóm nữ tiếp theo có nhiều thực tích quốc tế đến như thế này. Với sự hậu thuẫn của HYBE và hãng đĩa số 1 thế giới UMG, KATSEYE rộng đường ở thị trường quốc tế.

KATSEYE đang dần khẳng định sức ảnh hưởng và chất lượng âm nhạc trên thị trường quốc tế

KATSEYE debut vào tháng 6/2024, được hình thành từ chương trình thực tế The Debut: Dream Academy (2023), hợp tác giữa HYBE & Geffen, qua đó tuyển chọn các thành viên. Nhóm được mô tả là “global girl group”, với thành viên đến từ nhiều quốc gia, kết hợp âm nhạc phong cách Kpop với thị trường toàn cầu. Sáu thành viên của KATSEYE đến từ bốn quốc gia: Sophia từ Philippines, Yoonchae từ Hàn Quốc, Manon từ Thụy Sĩ, và ba thành viên người Mỹ là Lara, Megan và Daniela.

Với những thành công vang dội, KATSEYE càng khẳng định sức ảnh hưởng và chất lượng âm nhạc trên thị trường quốc tế. Dù mới debut hơn một năm, nhóm vẫn chứng minh được khả năng sánh ngang với các tiền bối và những nghệ sĩ đình đám toàn cầu, khẳng định vị thế là một trong những hiện tượng âm nhạc nữ tân binh đáng chú ý nhất hiện nay.